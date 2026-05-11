Znanost objasnila - evo što psihoaktivne biljke rade mozgu

Psihoaktivne biljke izazivaju psihotropne učinke, a tisućljećima su oblikovale ljudsku kulturu. U svojim najjednostavnijim i najbezazlenijim oblicima, psihoaktivne biljke omogućuju promijenjena stanja svijesti koja se koriste u duhovnim, iscjeliteljskim i društvenim kontekstima
Spojevi u nekim biljkama mogu biti izrazito ovisnički, pa čak i otrovni, te učestala upotreba može uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme pa i smrt. Evo kako točno ove biljke djeluju na um i koje treba izbjegavati.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Spojevi u nekim biljkama mogu biti izrazito ovisnički, pa čak i otrovni, te učestala upotreba može uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme pa i smrt. Evo kako točno ove biljke djeluju na um i koje treba izbjegavati. |
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Spojevi u nekim biljkama mogu biti izrazito ovisnički, pa čak i otrovni, te učestala upotreba može uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme pa i smrt. Evo kako točno ove biljke djeluju na um i koje treba izbjegavati.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1. Pejotl (Peyote) - Pejotl je mali kaktus bez bodlji koji raste u pustinji Chihuahuan na jugu Teksasa i sjeveru Meksika. Tradicionalno su ga koristila domorodačka plemena, a sadrži alkaloid meskalin koji uzrokuje halucinacije.
| Foto: 123RF
2. Psilocibinske gljive - Poznatije kao “čarobne gljive”, vrste iz roda Psilocybe sadrže psilocibin – prirodni psihodelik poznat po halucinogenim učincima i potencijalnim terapijskim koristima.
| Foto: 123RF
3. Kratom - Biljka iz jugoistočne Azije čiji su listovi tradicionalno korišteni u medicinske svrhe. U manjim dozama djeluje stimulirajuće, dok u većim ima učinke slične opioidima – ublažava bol i djeluje sedativno.
| Foto: 123RF
4. Salvija (Salvia) - Biljka iz porodice metvice, porijeklom iz Meksika. Stoljećima su je šamani koristili za postizanje promijenjenih stanja svijesti. Glavni psihoaktivni spoj je salvinorin A.
| Foto: 123RF
5. Kava - Biljka s pacifičkih otoka čiji se korijen koristi za pripremu napitka s umirujućim i blago euforičnim učinkom. Iako se koristi u društvenim i ceremonijalnim prilikama, pretjerana konzumacija može oštetiti jetru.
| Foto: 123RF
6. Betel orah - Jedna od najčešće korištenih psihoaktivnih supstanci u svijetu, uz nikotin, alkohol i kofein. Žvače se s listom betela i vapnom, a aktivni sastojak arekolin djeluje kao blagi stimulans.
| Foto: 123RF
7. Muškatni oraščić - Poznat kao začin, u velikim količinama ima psihoaktivna svojstva zbog spojeva poput miristicina. Može izazvati halucinacije, delirij i stanje slično pijanstvu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
8. Plavi lotos - U starom Egiptu koristio se zbog umirujućih i euforičnih učinaka. Sadrži spojeve aporfin i nukiferin.
| Foto: 123RF
9. Mandragora - Otrovna biljka iz europskog folklora, povezana s magijom. Sadrži alkaloide koji mogu izazvati dubok san i halucinacije.
| Foto: 123RF
10. Divlji pelin - Poznat kao sastojak absinta. Sadrži tujone koji imaju blage psihoaktivne učinke.
| Foto: 123RF
11. Slak (Morning glory) - Sjemenke ove biljke mogu izazvati blage psihodelične učinke, uključujući promjene percepcije i raspoloženja.
| Foto: 123RF
12. Yohimbe - Drvo iz zapadne Afrike čija kora sadrži johimbin – spoj poznat po stimulativnim i afrodizijačkim učincima.
| Foto: 123RF
13. Iboga - Grm iz središnje Afrike. Sadrži ibogain koji izaziva snažno i dugotrajno psihodelično iskustvo.
| Foto: 123RF
14. Kaktus San Pedro - Južnoamerički kaktus koji sadrži meskalin i koristi se u šamanskim ritualima.
| Foto: 123RF
15. Havajska mlada drvenasta ruža - Penjačica čije sjemenke imaju psihoaktivna i sedativna svojstva.
| Foto: 123RF
16. Damiana - Grm iz Sjeverne i Srednje Amerike poznat po afrodizijačkim i opuštajućim učincima.
| Foto: 123RF
17. Gorki pelin -
Biljka važna u tradicionalnoj medicini, koristila se kao čaj ili za pušenje.
| Foto: 123RF
18. Kat - Listovi se žvaču kao stimulans, sadrže katinon koji djeluje slično amfetaminima.
| Foto: 123RF
19. Muhara - Poznata gljiva s halucinogenim svojstvima, ali nepredvidivim i potencijalno opasnim učincima.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
20. Hmelj - Sastojak piva s umirujućim učinkom na živčani sustav.
| Foto: HelinLoikTomson
21. Ayahuasca - Biljka iz Južne Amerike koja se koristi za pripremu halucinogenog napitka s religijskim značajem.
| Foto: 123RF
22. Coleus - Ukrasna biljka koju su koristili Mazateci zbog blagih psihoaktivnih učinaka.
| Foto: 123RF
23. Bunika - Otrovna biljka korištena u povijesti zbog halucinogenih učinaka.
| Foto: 123RF
24. Cebil - Stablo iz Južne Amerike čije se sjemenke koriste za halucinogeni prah.
| Foto: 123RF
25. Kanarska trava - Sadrži spojeve poput DMT-a koji izazivaju snažne psihodelične učinke.
| Foto: 123RF
26. Duhan - sadrži nikotin – stimulans koji može imati i smirujući učinak, ali je vrlo ovisan i štetan.
| Foto: DREAMSTIME
27. Datura - Izuzetno opasna biljka koja uzrokuje jake halucinacije i može biti smrtonosna.
| Foto: 123RF
28. Marihuana - Psihoaktivna biljka koja sadrži THC i CBD. Ima medicinske primjene, ali i psihoaktivne učinke.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
29. Koka - Listovi sadrže kokain koji djeluje stimulativno, ali koncentrirani oblici nose velike rizike.
| Foto: 123RF
30. Opijumski mak - Izvor opijata poput morfija i heroina. Vrlo ovisan i medicinski značajan, ali i opasan.
| Foto: 123RF