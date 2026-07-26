Radoznalost je osobina koja održava mozak aktivnim. Aktivira dijelove mozga poput hipokampusa, potiče učenje, društvenu uključenost i stvara kognitivnu rezervu koja štiti od demencije
Znanstvenici: Ako želite očuvati pamćenje njegujte ovu osobinu
Iako se često govori o važnosti fizičkog zdravlja u starijoj dobi, znanstvenici sve više ističu jedan možda i važniji faktor za dugoročnu mentalnu vitalnost - radoznalost. Najnovija istraživanja pokazuju da ta osobina ne samo da nas drži intelektualno angažiranima, već doslovno aktivira dijelove mozga zadužene za pamćenje, orijentaciju i donošenje odluka.
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U nedavnom gostovanju na podcastu Science Focus, psihologinja dr. Mary Watley, izvanredna profesorica psihologije sa Sveučilišta Zapadne Karoline, govorila je o složenoj povezanosti između starenja i radoznalosti. Iako se dugo pretpostavljalo da znatiželja s godinama opada, njezina istraživanja pokazuju da starije osobe i dalje mogu biti vrlo radoznale – no ta se radoznalost izražava na drugačije načine nego u mladosti.
Što se događa u mozgu kad smo radoznali?
Prema riječima dr. Matthiasa Grubera, neuroznanstvenika sa Sveučilišta u Cardiffu, mozak doslovno „oživi“ kad je osoba radoznala. Aktivira se hipokampus - ključna struktura odgovorna za dugoročna sjećanja i prostornu orijentaciju - kao i dijelovi mozga povezani s nagradom i učenjem, poput prefrontalnog korteksa i ventralnog strijatuma.
Zanimljivo, ta aktivacija nije samo trenutna. Ljudi koji redovito održavaju radoznalost pokazuju poboljšane kognitivne sposobnosti, veću društvenu angažiranost i manji rizik od kognitivnog propadanja. Radoznalost potiče ljude da:
- čitaju i uče nove stvari,
- vode razgovore,
- isprobavaju nove hobije,
- sudjeluju u društvenim i intelektualnim aktivnostima.
Sve to pozitivno utječe na zdravlje mozga, povećava tzv. kognitivnu rezervu i može usporiti razvoj demencije.
Radoznalost kroz život: od djetinjstva do starosti
Kod djece, radoznalost je motor učenja - ona ih potiče da istražuju svijet, postavljaju pitanja i brzo stječu znanja. Iako se s godinama prirodno smanjuje opća razina radoznalosti, važno je napomenuti da radoznalost nikada ne nestaje - može se potaknuti i njegovati.
Znanstvenici sa Sveučilišta UCLA preporučuju starijim osobama da se aktivno izlažu novim informacijama, uče stvari koje ih zanimaju i razvijaju hobije koji im bude znatiželju. Takve aktivnosti dokazano poboljšavaju plastičnost mozga, čime se održava mentalna vitalnost.
Radoznalost, ali s oprezom
Dr. Watley također upozorava da radoznalost u modernom digitalnom dobu dolazi s novim izazovima. Starije osobe su posebno ranjive na:
- pojednostavljene odgovore na kompleksna pitanja,
- senzacionalističke vijesti,
- internetske prijevare i lažne informacije.
Zato savjetuje:
- Ostanite radoznali, ali budite oprezni. Postavljajte pitanja, tražite izvore, ne prihvaćajte sve zdravo za gotovo.
*Uz korištenje AI-ja
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