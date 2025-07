Znanstvenici: Ledene kupke mogu produljiti život stanica?

Hladne kupke, poznate i kao "cold plunges", postale su jedan od najpopularnijih trendova u svijetu zdravlja i wellnessa. No, unatoč brojnim pozitivnim pričama iz prve ruke, znanstvena istraživanja o stvarnim učincima hladnih kupki na zdravlje još su u tijeku.

Novo istraživanje ipak donosi zanimljive uvide: čini se da hladne kupke mogu djelovati na staničnoj razini pokrećući proces zvan autofagija, koji ima potencijalne dobrobiti za cijeli organizam. Liječnici tvrde kako bi upravo taj stanični odgovor mogao igrati važnu ulogu u podržavanju zdravlja i dugovječnosti. Women's Health je o rezultatima istraživanja razgovarao s liječnicima i znanstvenicima koji prate ovaj fenomen iz prve ruke.

Što je pokazalo novo istraživanje?

Studija objavljena u časopisu Advanced Biology uključila je 10 zdravih mladih muškaraca koji su svakodnevno, tijekom tjedan dana, provodili po jedan sat u hladnoj kupki. Istraživači su uzimali uzorke krvi prije i nakon tretmana kako bi analizirali kako njihovi organizmi reagiraju na izlaganje hladnoći.

„Otkrili smo da već nakon četiri dana hladne kupke smanjuju stanični stres i potiču mehanizam stanične zaštite nazvan autofagija“, pojasnila je glavna autorica studije dr. Kelli King sa Sveučilišta u Ottawi. „Autofagija pomaže uklanjanju oštećenih proteina i organela u tijelu, što je ključno u stresnim uvjetima, poput izlaganja hladnoći, kako bi se stanice održale na životu.“

Kako hladna voda mijenja stanice?

Izlaganje hladnoći smatra se oblikom tzv. hormetskog stresa, blagog, kontroliranog stresa koji u malim dozama potiče otpornost organizma.

„Hladna kupka stimulira prirodne adaptivne sposobnosti tijela i aktivira stanice“, pojašnjava ortopedski kirurg dr. Joseph J. Ciotola, koji je i sam učio od Wima Hofa, jednog od najpoznatijih zagovornika izlaganja hladnoći.

Uz hladnoću, hormetski stres uključuje i post te izlaganje toplini (npr. sauna), a svi ti čimbenici potiču prirodne mehanizme samoizlječenja i čine organizam otpornijim na bolesti.

„Ove metode zapravo treniraju tijelo kako bi se bolje prilagodilo različitim vrstama stresa“, ističe sportski liječnik dr. Bert Mandelbaum iz Cedars-Sinai ortopedskog centra u Los Angelesu.

Koje su moguće zdravstvene koristi?

Središnji mehanizam koji stoji iza učinaka hladnih kupki je autofagija. To je proces koji čisti stanice od oštećenih proteina koji mogu biti preteča raznih kroničnih bolesti.

„Sve je više dokaza da je autofagija ključna u prevenciji bolesti poput dijabetesa tipa 2, neurodegenerativnih poremećaja poput Alzheimerove i Parkinsonove bolesti, pa čak i određenih vrsta raka“, kaže dr. King.

Povećana autofagija može, među ostalim, pomoći i u regulaciji nekontroliranog rasta stanica – što je ključno u prevenciji tumora.

Hladne kupke i mentalno zdravlje

Dosadašnje spoznaje povezivale su hladne kupke s ublažavanjem upala i podrškom mentalnom zdravlju.

„One mogu smanjiti upalu, ubrzati oporavak mišića i ublažiti bolove u zglobovima, što je osobito korisno za sportaše i osobe nakon operacija“, navodi dr. Phillip Williams s Medicinskog fakulteta Baylor. „Također, potiču lučenje endorfina, što poboljšava raspoloženje i otpornost na stres.“

Iako su znanstvena istraživanja u ranoj fazi, ovi potencijalni učinci sugeriraju da bi hladne kupke mogle imati važnu ulogu u podržavanju općeg zdravlja.

Koliko hladno mora biti?

U ovom istraživanju voda je imala temperaturu od 14°C, što se uklapa u raspon koji većina studija smatra terapijskim, između 10°C i 15,5°C.

Za početnike se preporučuje kratko izlaganje, 30 sekundi do minute, s postupnim produžavanjem trajanja na pet do deset minuta. Sudionici ovog istraživanja proveli su čak sat vremena u hladnoj vodi, ali to nije nužno da biste osjetili potencijalne učinke, posebno one vezane uz raspoloženje i upalu.

Hladne kupke možda su trenutno in, ali iza njih se sve više nazire znanstvena osnova.

Iako su potrebna dodatna istraživanja kako bi se potvrdile sve dobrobiti, prve studije pokazuju da izlaganje hladnoći može potaknuti važne stanične procese poput autofagije, smanjiti upale, poboljšati raspoloženje i pomoći tijelu da se bolje nosi sa stresom.

Ako ste u potrazi za pristupačnim načinom da poboljšate mentalnu jasnoću, ublažite bolove ili jednostavno izazovete sebe, hladna kupka bi mogla biti vrijedan dodatak vašoj rutini, piše msn.