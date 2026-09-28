Znanstvenici otkrili što bi moglo biti ključno za dug i zdrav život

Istraživači povezani s Harvardom pratili su više od 111.000 ljudi tijekom više od 30 godina te otkrili da su osobe koje su redovito kombinirale različite vrste tjelesne aktivnosti imale gotovo 20 posto manji rizik od prerane smrti. Studija, objavljena u časopisu BMJ Medicine, obuhvatila je podatke iz Nurses' Health Studyja i Health Professionals Follow-Up Studyja. U analizu raznolikosti tjelesne aktivnosti uključeno je 111.373 ljudi, odnosno 70.725 žena i 40.648 muškaraca.

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Sudionici su svake dvije godine dostavljali podatke o svojem zdravlju, životnim navikama i tjelesnoj aktivnosti. Istraživači su pratili koliko vremena provode hodajući, trčeći, vozeći bicikl, plivajući, veslajući, trenirajući s utezima, igrajući tenis ili squash te penjući se stepenicama.

Tijekom razdoblja praćenja umrlo je 38.847 sudionika. Od toga je 9901 osoba umrla od kardiovaskularnih bolesti, 10.719 od raka, a 3159 od bolesti dišnog sustava.

Hodanje se posebno istaknulo

Kada su znanstvenici zasebno analizirali pojedine aktivnosti, hodanje se pokazalo kao aktivnost povezana s najvećim smanjenjem ukupnog rizika od smrti. Ljudi koji su najviše hodali imali su oko 17 posto manji rizik od smrti u usporedbi s onima koji su hodali najmanje.

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Tenis, squash i racquetball bili su povezani s oko 15 posto manjim rizikom, veslanje ili kalistenika s oko 14 posto, dok su trčanje i trening s utezima bili povezani s oko 13 posto manjim rizikom.

Jogging je bio povezan s 11 posto manjim rizikom, redovito penjanje stepenicama s oko 10 posto manjim rizikom, a vožnja bicikla s oko četiri posto manjim rizikom.

Kod plivanja istraživači nisu pronašli statistički značajnu povezanost sa smanjenjem ukupne smrtnosti u ovoj analizi. To, međutim, ne znači da plivanje nema zdravstvenih koristi, nego samo da u ovoj studiji nije utvrđena ista povezanost sa smrtnošću kao kod ostalih aktivnosti.

Najveću korist imali oni koji su kombinirali različite aktivnosti

Najzanimljiviji rezultat istraživanja odnosio se upravo na raznolikost.

Sudionici s najvećom raznolikošću tjelesnih aktivnosti imali su 19 posto manji rizik od smrti od svih uzroka u usporedbi s osobama koje su imale najmanju raznolikost aktivnosti. Ta povezanost ostala je prisutna čak i kada su istraživači uzeli u obzir ukupnu količinu vježbanja.

Rizik od smrti od kardiovaskularnih bolesti, raka, bolesti dišnog sustava i drugih uzroka bio je u toj skupini niži za između 13 i 41 posto.

Osobe koje su istodobno bile među najaktivnijima i imale najraznovrsniji režim vježbanja imale su oko 21 posto nižu ukupnu smrtnost u usporedbi s ljudima koji su bili najmanje aktivni i imali najmanje raznovrsne aktivnosti.

Nije potrebno beskonačno povećavati količinu treninga

Rezultati su pokazali i da veća količina tjelovježbe ne donosi neograničeno veće koristi.

Istraživači su intenzitet i količinu aktivnosti izražavali pomoću MET-a, odnosno metaboličkog ekvivalenta zadatka. Smanjenje rizika od smrti od kardiovaskularnih bolesti, raka i bolesti dišnog sustava uglavnom se počelo izravnavati nakon otprilike 20 MET-sati aktivnosti tjedno.

Drugim riječima, rezultati sugeriraju da nakon određene razine aktivnosti dodatno povećavanje količine vježbanja donosi sve manje dodatne koristi, dok kombiniranje različitih vrsta kretanja može pružiti dodatnu prednost.

Za procjenu raznolikosti istraživači su gledali koliko različitih aktivnosti sudionici redovito prakticiraju. Za većinu aktivnosti prag je bio najmanje 20 minuta tjedno, dok je kod penjanja stepenicama prag bio pet katova dnevno.

Zašto bi raznolikost mogla biti važna?

Različiti oblici tjelovježbe djeluju na tijelo na različite načine. Aerobne aktivnosti mogu snažnije utjecati na kondiciju srca i pluća, dok trening snage pomaže očuvanju mišićne mase i snage.

Istraživači zato smatraju da kombiniranje više vrsta aktivnosti može donijeti širi raspon fizioloških koristi nego koncentriranje isključivo na jednu vrstu treninga.

Primjerice, trčanje, vožnja bicikla i trening snage ne opterećuju organizam na isti način niti proizvode potpuno jednake prilagodbe u mišićima, cirkulaciji i kardiorespiratornom sustavu.

Autori studije navode da rezultati podupiru preporuku prema kojoj bi ljude, osim na povećanje ukupne količine kretanja, trebalo poticati i na bavljenje različitim vrstama tjelesne aktivnosti.

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Više od 30 godina praćenja

Podaci o tjelesnoj aktivnosti prikupljali su se još od 1986. godine. Sudionici su tijekom istraživanja više puta ispunjavali upitnike, a neki su imali i do 15 ponovljenih procjena aktivnosti.

U analizi su istraživači uzeli u obzir i niz drugih faktora koji mogu utjecati na životni vijek, uključujući dob, indeks tjelesne mase, pušenje, konzumaciju alkohola, prehranu, društvenu povezanost, povišeni krvni tlak, kolesterol te obiteljsku povijest srčanog udara i raka.

Foto: 123RF

Na početku istraživanja iz analize su bili isključeni ljudi kojima su već bili dijagnosticirani dijabetes, kardiovaskularne bolesti, rak, bolesti dišnog sustava ili neurološke bolesti kako bi se smanjila mogućnost da postojeća bolest utječe na količinu tjelesne aktivnosti.

Rezultati ipak pokazuju povezanost, a ne dokazuju da je upravo određena vrsta vježbanja izravno uzrokovala dulji život.

Glavna poruka istraživanja zato nije da postoji jedna čudesna vježba za dugovječnost. Upravo suprotno – podaci upućuju na to da bi za zdravlje i dulji život najbolja strategija mogla biti redovito kretanje uz kombiniranje više različitih aktivnosti, poput hodanja, treninga snage, trčanja, vožnje bicikla ili sportova s reketom.