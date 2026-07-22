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Znanstvenici otkrili: Što više vježbate, to mozak je mlađi?

Piše Karolina Krčelić Marenić,
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Znanstvenici otkrili: Što više vježbate, to mozak je mlađi?
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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Znanstvenici su otkrili vezu između 'mlađeg' mozga i mišićne mase. Veće razine mišićne mase i manje visceralne masnoće povezane su s mlađim mozgovima, prema novoj studiji

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Cyrus Raji, glavni autor studije i izvanredni profesor radiologije i neurologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Washington, rekao je: 'Ako želite mlađi, zdraviji mozak, trenirajte snagu'.

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Iako se vježbanje već dugo povezuje sa zdravljem mozga, ovo je jedno od rijetkih istraživanja koje izravno analizira mišićnu masu i dublje proučava utjecaj duboke masnoće na trbuhu, odnosno visceralne masnoće. Studiju su proveli znanstvenici s Medicinskog fakulteta WashU-a, a rezultati su predstavljeni u Chicagu na godišnjem sastanku Radiološkog društva Sjeverne Amerike od 30. studenoga do 4. prosinca.

Thinkstock
Foto: Thinkstock

Istraživači su koristili MRI snimke za proučavanje tjelesnog tkiva i mozga gotovo 1.200 zdravih ljudi u dobi od 40 do 60 godina (što je najčešće životno razdoblje u kojem se razvijaju čimbenici rizika povezani s kasnijom demencijom, rekao je Raji). Uključili su umjetnu inteligenciju kako bi odredili razinu mišićne mase i tjelesne masnoće svake osobe te su koristili algoritme razvijene na temelju desetaka tisuća drugih snimki mozga kako bi odredili “dob” svakog mozga, prema The Washington Postu.

U tom trenutku znanstvenici su imali smjernice o tome kako mozak obično izgleda u svakoj dobi. Neki su izgledali mlađe od uobičajenog, a neki starije (i time s većim rizikom od ranog kognitivnog pada). Procijenjena “dob” mozga bila je povezana s mišićima i masnoćom.

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- Što je veća mišićna masa, to mozak izgleda mlađe. A što je više visceralne masnoće prisutno, to mozak izgleda starije - rekao je Raji.

Mozgovi koji su izgledali najstarije pronađeni su kod osoba s visokom razinom visceralne masnoće i niskom mišićnom masom.

Uzorak je bio prisutan, ali studija nije testirala kako bi promjene mišićne mase i tjelesne masnoće utjecale na mozak. Ipak, Raji je rekao da biokemijske tvari koje mišići oslobađaju “potiču stvaranje i povezivanje moždanih stanica i neuronskih veza”, dok “one iz visceralne masnoće imaju suprotan učinak”, prema parafrazi The Washington Posta.

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Evo zašto je to važno

Studija naglašava važnost treninga snage, rekao je Raji. Iako većina ljudi počinje gubiti mišićnu masu u srednjoj dobi, trening snage to može usporiti ili preokrenuti.

Trening snage, zajedno s aerobnim vježbama, cilja na visceralnu masnoću. Iako ljudi tu masnoću mogu smanjiti i uzimanjem GLP-1 lijekova, pritom će izgubiti i mišićnu masu ako istovremeno ne počnu dizati utege, prema Rajiju.

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