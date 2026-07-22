Znanstvenici otkrili: Što više vježbate, to mozak je mlađi?

Cyrus Raji, glavni autor studije i izvanredni profesor radiologije i neurologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Washington, rekao je: 'Ako želite mlađi, zdraviji mozak, trenirajte snagu'.

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Iako se vježbanje već dugo povezuje sa zdravljem mozga, ovo je jedno od rijetkih istraživanja koje izravno analizira mišićnu masu i dublje proučava utjecaj duboke masnoće na trbuhu, odnosno visceralne masnoće. Studiju su proveli znanstvenici s Medicinskog fakulteta WashU-a, a rezultati su predstavljeni u Chicagu na godišnjem sastanku Radiološkog društva Sjeverne Amerike od 30. studenoga do 4. prosinca.

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Istraživači su koristili MRI snimke za proučavanje tjelesnog tkiva i mozga gotovo 1.200 zdravih ljudi u dobi od 40 do 60 godina (što je najčešće životno razdoblje u kojem se razvijaju čimbenici rizika povezani s kasnijom demencijom, rekao je Raji). Uključili su umjetnu inteligenciju kako bi odredili razinu mišićne mase i tjelesne masnoće svake osobe te su koristili algoritme razvijene na temelju desetaka tisuća drugih snimki mozga kako bi odredili “dob” svakog mozga, prema The Washington Postu.

U tom trenutku znanstvenici su imali smjernice o tome kako mozak obično izgleda u svakoj dobi. Neki su izgledali mlađe od uobičajenog, a neki starije (i time s većim rizikom od ranog kognitivnog pada). Procijenjena “dob” mozga bila je povezana s mišićima i masnoćom.

- Što je veća mišićna masa, to mozak izgleda mlađe. A što je više visceralne masnoće prisutno, to mozak izgleda starije - rekao je Raji.

Mozgovi koji su izgledali najstarije pronađeni su kod osoba s visokom razinom visceralne masnoće i niskom mišićnom masom.

Uzorak je bio prisutan, ali studija nije testirala kako bi promjene mišićne mase i tjelesne masnoće utjecale na mozak. Ipak, Raji je rekao da biokemijske tvari koje mišići oslobađaju “potiču stvaranje i povezivanje moždanih stanica i neuronskih veza”, dok “one iz visceralne masnoće imaju suprotan učinak”, prema parafrazi The Washington Posta.

Evo zašto je to važno

Studija naglašava važnost treninga snage, rekao je Raji. Iako većina ljudi počinje gubiti mišićnu masu u srednjoj dobi, trening snage to može usporiti ili preokrenuti.

Trening snage, zajedno s aerobnim vježbama, cilja na visceralnu masnoću. Iako ljudi tu masnoću mogu smanjiti i uzimanjem GLP-1 lijekova, pritom će izgubiti i mišićnu masu ako istovremeno ne počnu dizati utege, prema Rajiju.