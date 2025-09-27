Obavijesti

KRIZA PRETILOSTI

Znanstvenici otkrili zašto se prejedamo - Otvara se put novim metodama prevencije

Piše Anja Đuranić,
Znanstvenici otkrili zašto se prejedamo - Otvara se put novim metodama prevencije
Stres u svakodnevnom životu može poremetiti komunikaciju između crijeva i mozga, što povećava sklonost prema visokokaloričnoj hrani, pokazuje novo istraživanje

Dva objavljena rada otkrivaju kako životne okolnosti oblikuju naše prehrambene navike.Prva studija istražila je utjecaj društvenih čimbenika poput prihoda, obrazovanja i pristupa zdravstvenoj skrbi, kao i bioloških aspekata. 

Znanstvenici su otkrili da stres može narušiti ravnotežu između mozga, crijeva i mikrobioma, što utječe na raspoloženje, donošenje odluka i osjećaj gladi. Takvi poremećaji povećavaju vjerojatnost da će pojedinci posegnuti za hranom bogatom šećerom i mastima.

Domaći stručnjaci: Pretila djeca su često žrtve nasilja, a roditelji su rijetko svjesni problema

Druga studija pokazala je da više od trećine odraslih osoba s poremećajima osi crijevo–mozak ima i simptome izbjegavajućeg/restriktivnog poremećaja hranjenja (ARFID). Prema definiciji britanskog NHS-a, ARFID označava stanje kada osoba izbjegava određene namirnice, ograničava količinu hrane ili oboje. Zbog toga stručnjaci pozivaju na rutinsko testiranje i integriranu nutricionističku skrb. Nalazi su objavljeni u časopisima Clinical Gastroenterology and Hepatology i Gastroenterology.

Ovo nije prvi put da se stres povezuje s lošim prehrambenim izborima. Još 2021. godine istraživači iz Australije i Novog Zelanda pratili su prehrambene navike 137 odraslih tijekom tjedan dana. Sudionici su prijavili jaču želju za hranom, veću konzumaciju brze hrane i općenito veću količinu unesenih kalorija na dane kada su bili pod većim stresom.

Stručnjaci upozoravaju: Broj tinejdžera s prekomjernom težinom globalno naglo raste

- Stres utječe ne samo na količinu, već i na vrstu hrane koju ljudi konzumiraju. U takvim situacijama mnogi posežu za energetskim namirnicama i napicima bogatim šećerom, zasićenim i trans mastima - zaključili su autori.

Ranija istraživanja također su pokazala da zdrave crijevne bakterije mogu igrati ključnu ulogu u ublažavanju posljedica stresa. Znanstvenici se nadaju da će bolje razumijevanje ove veze pomoći u borbi protiv rastuće krize pretilosti.

Prema službenim podacima, gotovo dvije trećine odraslih u Engleskoj ima prekomjernu tjelesnu težinu, dok je više od četvrtine, oko 14 milijuna ljudi, pretilo.

Kako bi odgovorila na problem, vlada je ovoga ljeta omogućila obiteljskim liječnicima propisivanje injekcija za mršavljenje po prvi put.

