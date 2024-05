Znanstvenici se posvađali tko je prvi otkrio virus HIV-a, a nakon toga nagodili o podjeli zasluga

O HIV-u (koji uzrokuje AIDS), za koji se vjeruje kako se prvotno razvio kod subsaharskih primata s kojih je prešao na ljude, prvi su put pisala dva znanstvenika, i to odvojeno. Bili su to Francuz Luc Montagnier i Amerikanac Robert Gallo, a čitatelji američkog magazina Science su mogli tog 20. svibnja 1983. godine prvi put pročitati neki znanstveno napisani članak, iako je još od 1981. virus nazivan velikom prijetnjom čovječanstvu.

Dva istraživača istovremeno su "svojatala" otkriće, sve do 1987. godine, kad su se nagodili o podjeli zasluga. Studija iz 1991. godine potvrdila je kako su uzorci u Gallovu laboratoriju potekli iz Montagnierova laboratorija. Montagnier je 2008. godine dobio Nobelovu nagradu, a Karolinska institut objavio je kako je "ubrzo nakon pojave virusa nekoliko istaknutih timova sudjelovalo u otkriću".

S Bikinija sve evakuirali

Amerikanci su prvi put testirali prvu avionsku termonuklearnu bombu na atolu Bikini 20. svibnja 1946. Bila je to prva takva bomba nakon Hirošime i Nagasakija. S njega su morali evakuirati gotovo sve stanovnike. Bomba je bila oko 245 puta jača od one bačene na Hirošimu.

Potrošio 1300 litara goriva

Američki pilot, inovator, istraživač i pisac Charles Augustus Lindbergh je 20. svibnja 1927. godine u 7.52 sati poletio u malom, ručno izrađenom zrakoplovu Spirit of St. Louis iz New Yorka, da bi nakon više od 33 sata uspješno sletio na pariški Le Bourget i time postao 104. osoba koja je preletjela Atlantik. No bio je prvi kojemu je to uspjelo bez stajanja. Potrošio je 1300 litara goriva, a dočekalo ga je 150.000 ljudi.

