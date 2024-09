Znate li koja je razlika između mrazovca i medvjeđeg luka?

HGSS Stanica Gospić je putem Centra 112 prije par dana zaprimila dojavu o planinaru koji treba pomoć na području Južnog Velebita (Miljkovića peć) jer je jedan planinar pojeo biljku jesenski mrazovac koja je slična medvjeđem luku te je došlo do simptoma trovanja - mučnine, povraćanja, malaksalosti i povišene tjelesne temperature. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, tim letača spašavatelja i helikopter HRZ-a nisu mogli poletjeti iz Divulja. S obzirom na hitnost situacije i teško pristupačan teren, aktiviran je tim hitne helikopterske pomoći s otoka Krka, koji je sletio na lokaciju, preuzeo pacijenta i prebacio ga u u KBC Rijeka te spasio u zadnji čas.

U Hrvatskoj raste nekoliko vrsta mrazovca, od kojih je najčešći jesenski mrazovac. Pripada skupini otrovnih ljekovitih biljaka. Raste na vlažnim travnjacima od nizinskih do planinskih područja kopnene Hrvatske, a cvate krajem ljeta cvjetovima sličnima šafranu. Sadrži vrlo otrovan alkaloid kolhicin. HGGS upozorava ljude da budu oprezni pri sakupljanju i konzumaciji šumskih plodova, a pogotovo kod branja zelenolisnih biljaka jer jesenski mrazovac ljudi često znaju zamijeniti s jestivim medvjeđim lukom.

Medvjeđi luk niče u proljeće

Medvjeđi luk, koji cvate pri samom početku godine, najviše voli rasti u sjenovitim šumskim predjelima. Ondje se može prilično brzo raširiti po velikoj površini jer njegovo sjeme pretežito šire životinje, koje ga podižu šapama i tijelima. Svoje ime nosi jer ga medvjedi vole kao prvi obrok nakon hibernacije.

Medvjeđi luk (Allium ursinum) biljka je roda Alium i srodan je vlascu, luku i češnjaku. Riječ je o zeljastoj biljci visokoj od 20 do 30 centimetara, koja prvenstveno raste tijekom proljeća. To je zapravo gomoljasta biljka, ali intenzivan miris češnjaka koji tijekom razdoblja cvata prožima cjelokupnu šumu priskrbio mu je i naziv šumski češnjak ili divlji češnjak. Kao i normalnom češnjaku, njemu se pripisuje iscjeljujuće djelovanje, no nakon konzumiranja njegovih mladih listova izostaje neugodno isparavanje češnjaka iz ljudskog tijela.

Medvjeđi luk sličan je češnjaku te se u kuhinji može upotrebljavati kao zamjena češnjaku. Od medvjeđeg luka može se proizvesti pesto koji je idealan za ukusne umake za tjesteninu. Medvjeđi luk u juhama i salatama predstavlja aromatičan sastojak. Svježi medvjeđi luk traje dva dana ako se hladi.