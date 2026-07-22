Znate li koji simptomi ukazuju na bolesti jetre i kako joj pomoći da se obnavlja

Jetra je najveći unutarnji organ čovjeka, težak oko 1,5 kg, koji prerađuje gotovo svaku tvar koju ste u životu unijeli u organizam, što čini preko krvi. Svake minute kroz taj organ prođe oko 1,5 litre krvi, manji dio kroz jetrenu arteriju, kroz koju jetra dobiva hranjive tvari i kisik neophodan za funkcioniranje njenih stanica, a ostatak kroz venu porte, odnosno hilusa, preko koje čisti tijelo od toksina.

POGLEDAJTE VIDEO: Vedrana Turković borila se protiv rijetke bolesti jetre

Pokretanje videa... 01:23 Zagreb: Vedrana Turković imala je rijetku bolest jetre | Video: 24sata/pixsell

Među ostalim, zadužena je za metabolizam ugljikohidrata (regulira šećer u krvi), metabolizam masti (stvara kolesterol), metabolizam proteina (stvara imunoglobuline–protutijela, čimbenike koagulacije, transportne proteine), eliminaciju bilirubina iz organizma (raspadni produkt hemoglobina – glavnog dijela crvenih krvnih stanica), eliminaciju amonijaka, stvaranje žuči (žuč služi za probavu masti u crijevima), metabolizam vitamina i minerala (skladišti vitamin A, D, E, B12, željezo), metabolizam hormona (razgradnja inzulina, glukagona, estrogena…), metabolizam lijekova i toksina, te detoksikaciju organizma (biotransformacija stranih tvari – pretvorba u manje štetne oblike koji se mogu izlučiti urinom ili stolicom), te razgradnju alkohola (metabolizira 90 posto alkohola koji unesemo u organizam).

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Jetra je jedan od organa na čije zdravlje značajno možemo utjecati životnim navikama

Riječ je o organu koji se sastoji od dva režnja, većeg desnog i manjeg lijevog, između kojih se nalazi hilus, ili porta jetre, kroz koju ulaze krvne žile, živci i žučni kanali. Na donjoj strani desnog jetrenog režnja nalazi se žučni mjehur. Jetra je obavijena vezivnom ovojnicom (Glissonova ovojnica) koja se kod povećanja jetre rasteže i uzrokuje muklu bol u desnom gornjem trbuhu. Po tome možete prepoznati da vaša jetra ima određenih problema i procijeniti da je vijeme da razmislite o usvajanju zdravijih životnih navika.

Naime, nezdravom prehranom, unosom previše alkohola te nekih vrsta lijekova s vremenom slabi funkcija jetre i mogu se javiti određene bolesti. Među akutnim bolestima je masna jetra, čiji je najčešći uzročnik alkoholizam, no sve češće se dijagnosticira i kao posljedica prevelikog unosa šećera u organizam. Masna jetra je pretjerano difuzno (cijelom površinom) nakupljanje masti unutar jetrenih stanica. To može biti privremeno stanje, no ako se ne liječi, može dovesti do upale jetre, odnosno hepatitisa. Ako osoba nastavi konzumirati alkohol, to može završiti i fibrozom, odnosno cirozom jetre.

Među drugim čestim uzrocima masne jetre su i pretilost i nepravilna prehrana, kao i pothranjenost i prehrana manjkava proteinima. Masnu jetru može izazvati i dijabetes tip 2, trudnoća, kao i neki toksini, odnosno predoziranje lijekovima (npr. kortikosteroidima, tetraciklinima, valproatima, metotreksatima). Također, naglim unosom velike količine štetnih tvari može doći do naglog gubitka jetrene funkcije. U tom slučaju može doći do akutnog zatajenja jetre, koje može potrajati od nekoliko sati do nekoliko dana.

Dobro je imati na umu da takvo stanje mogu izazvati predoziranje paracetamolom ili nekim drugim lijekovima (antibiotici, nesteroidni protuupalni lijekovi, antikonvulzivi), predoziranje biljnim lijekovima (kava, ephedra-kositernica, skullcap-visoka grozničnica, pennyroyal-mirisna metvica), hepatitis A, hepatitis B i hepatitis E, infekcija Epstein-Barr virusom, citomegalovirusom, autoimuni hepatitis, sepsa i šok.

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Ako osjećate neke tipične simptome, obavezno provjerite zdravlje jetre

Jetra je organ koji ima najveću sposobnost regeneracije, pa se kod akutnih problema često oporavlja. No, kronična oštećenja jetre smanjuju broj jetrenih stanica (hepatocita), čime se zapravo smanjuje njena funkcija. Među glavnim uzročnicima kroničnih bolesti jetre su prekomjerna konzumacija alkohola, virusi hepatitis B i hepatitis C, nealkoholni steatohepatitis (najčešće povezan s metaboličkim sindromom, pretilošću, povišenim kolesterolom i trigliceridima u krvi te povišenim krvnim tlakom), zatim hemokromatoza, Wilsonova bolest, primarni sklerozirajući kolangitis, primarna bilijarna ciroza i zatajenje desnog srca.

Kod oštećenja funkcije jetre mogu se javiti neki nespecifični simptomi, poput slabosti, umora, gubitka apetita, naglo mršavljenje, osjećaj sitosti i nadutosti te mučnina. S time mogu biti povezani i povremeno povraćanje i povišena tjelesna temperatura, a zajedno s time i promjene raspoloženja, smanjen libido i poremećaji plodnosti. U specifične simptome bolesti jetre spadaju, pak, žutica, svijetla, bijela stolica, tamnija boja mokraće, svrbež kože, te bol i nelagoda pod desnim rebrenim lukom (uslijed uvećane jetre).

Kod teškog oštećenja jetre, odnosno ciroze, javit će se i pljesnivi zadah, nakupljanje tekućine u trbušnoj šupljini (ascites), gubitak mišićne mase, povećanje slezene – splenomegalija, oticanje nogu, krvarenje iz probavnog sustava te povećana sklonost krvarenju (iz desni), lako stvaranje modrica, točkaste crvene mrlje iz kojih se šire paučinaste krvne žilice – paukoliki angiomi, atrofija testisa, povećanje grudi u muškaraca, crvenilo dlanova, manjak vitamina topljivih u mastima, jetrena encefalopatija (promjena ponašanja, zbunjenost, pospanost, nerazgovijetan govor).

Kako simptomi početne bolesti jetre nisu tipični, bolest se često otkrije slučajno, rutinskim krvnim pretragama. Dijagnoza se obično postavlja na temelju povišenih jetrenih enzima, odnosno povišenih ALT i AST, bilirubina, alkalne fosfataze i GGT-a. No, za postavljanje dijagnoze nije dovoljan jedan nalaz povišenih jetrenih enzima već praćenje njihovih vrijednosti u vremenu. Mjere se i faktori koagulacije, ukupni proteini, albumin i drugi parametri. Za dijagnozu virusnih hepatitisa rabi se serologija, a od ostalih pretraga radi se i ultrazvuk, CT, odnosno MR abdomena, kao i biopsija jetre.

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Bol ispod desnog rebrenog luka jasan je znak problema s jetrom

Još jednom valja naglasiti da jetra ima veliku sposobnost regeneracije, pa promjenom prehrane i izbjegavanjem štetnih navika često značajno možemo doprinijeti poboljšanju njenog zdravlja. Ukratko, uz izbjegavanje alkohola, nadomjestak vitamina koji nedostaju i jetrenu dijetu te lijekove koji imaju zaštitnu funkciju za taj organ, moguće je potaknuti njenu obnovu i izliječenje. Posebno ulogu u tome ima dobro izbalansirana dijeta.

Prednost treba dati "dobrim" ugljikohidratima (voće, povrće, žitarice, med), dobrom izvoru bjelančevina (nemasno meso, posni svježi sir, obrano mlijeko, jaja i riba), niskoj razini loših masti, uz orištenje biljnih ulja bogatih omega 3 masnim kiselinama (maslinovo ulje). Vvoće i povrće se može jesti sirovo ili kuhano, a važno je i umjereno soliti hranu te jesti kroz viš manjih obroka tijekom dana. Alkohol je strogo zabranjen, pušenje se ne preporučuje, a poželjno je i svaki dan osigurati barem 30 minuta tjelesne aktivnosti.

