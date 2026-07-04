Znate li kojih je 30 naglasaka najprivlačnije na svijetu?

U svijetu postoji gotovo 7.000 jezika, a još je više različitih naglasaka koji svakoj regiji daju poseban način govora. Od kanadskog, francuskog i španjolskog do brojnih drugih, svaki naglasak ima svoj šarm...
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Platforma Enjoy Travel pitala je više od 2,5 milijuna svojih korisnika koji su im naglasci najprivlačniji. Na temelju njihovih odgovora sastavljena je ljestvica 30 najatraktivnijih naglasaka na svijetu. Provjerite nalazi li se među njima i vaš omiljeni naglasak.
| Foto: 123RF
Platforma Enjoy Travel pitala je više od 2,5 milijuna svojih korisnika koji su im naglasci najprivlačniji. Na temelju njihovih odgovora sastavljena je ljestvica 30 najatraktivnijih naglasaka na svijetu. Provjerite nalazi li se među njima i vaš omiljeni naglasak. |
Foto: 123RF
Platforma Enjoy Travel pitala je više od 2,5 milijuna svojih korisnika koji su im naglasci najprivlačniji. Na temelju njihovih odgovora sastavljena je ljestvica 30 najatraktivnijih naglasaka na svijetu. Provjerite nalazi li se među njima i vaš omiljeni naglasak.
| Foto: 123RF
30. ARMENSKI NAGLASAK.
Na 30. mjestu našao se armenski naglasak, karakterističan za ovu indoeuropsku zemlju smještenu u planinskom području Kavkaza. Armenski je jedini službeni jezik Armenije, a njegov osebujan izgovor razlikuje se od gotovo svih drugih, zbog čega ga mnogi smatraju jedinstvenim i privlačnim.
| Foto: 123RF
29. NIGERIJSKI NAGLASAK.
Na 29. mjestu nalazi se nigerijski naglasak. Iako se u Nigeriji govori oko 250 različitih jezika, pa je teško izdvojiti samo jedan prepoznatljiv naglasak, upravo ta raznolikost izgovora i intonacija mnogima je posebno privlačna.
| Foto: 123RF
28. BOSTONSKI NAGLASAK. Na 28. mjestu nalazi se bostonski naglasak, jedan od najprepoznatljivijih u Sjedinjenim Američkim Državama. Proslavile su ga poznate osobe poput Matta Damona, Marka Wahlberga i bivšeg američkog predsjednika Johna F. Kennedyja. Iako je često predmet imitacija i šala, mnogi ga smatraju iznimno šarmantnim i privlačnim.
| Foto: 123RF
27. POLJSKI NAGLASAK.
Poljski naglasak našao se na listi kao jedan od najprivlačnijih slavenskih naglasaka. Tijekom godina bilo je i nekoliko zapaženih pokušaja njegova oponašanja u filmovima poput Sofijina izbora, Schindlerove liste i Pijanista.
| Foto: 123RF
26. INDIJSKI NAGLASAK. Kao najmnogoljudnija zemlja na svijetu, Indija ima iznimno raznolike naglaske. Od sjevernoindijskog naglaska Shah Rukh Khan, koji se može čuti u nekim od najvećih bollywoodskih hitova, do istočnoindijskog naglaska Priyanka Chopra Jonas, koji je pronašao put i do Hollywooda – svi oni imaju svoj neosporan šarm!
| Foto: 123RF
25. VIJATNAMSKI NAGLASAK. U Vijetnamu postoje tri glavna regionalna naglaska, a među njima se sjeverni naglasak, kakav se govori u glavnom gradu Hanoi, najčešće podučava onima koji uče vijetnamski jezik. Prema ovom istraživanju, međutim, svi su oni prilično privlačni!
| Foto: 123RF
24. MEKSIČKI NAGLASAK. Iako je službeni jezik Meksika španjolski, prepoznatljiv rječnik, gramatika i izgovor meksičkog španjolskog čine ovaj naglasak jedinstvenim. I premda je blaži od svoje europske inačice, jednako je bogat živahnošću i karakterom kao i jednako poznata meksička kuhinja.
| Foto: 123RF
23. TURSKI NAGLASAK.
Baš poput slastice ratluk, turski naglasak pravi je užitak za slušanje. Njime govori i otprilike 83 milijuna ljudi diljem svijeta, pa ako je turski dobio vaš glas, imate mnogo prilika za uživanje!
| Foto: 123RF
22. MAGREPSKI ARAPSKI.
Arapski je službeni jezik u 25 različitih država. Međutim, upravo je magrepski arapski, poznat i kao Darija, izborio svoje mjesto na ovom popisu. Možete ga čuti u zemljama sjeverne Afrike kao što su Maroko, Tunis, Alžir i Libija.
| Foto: 123RF
21. FILIPINSKI. Na Filipinima se govori više od 120 jezika, no najprepoznatljiviji je filipinski, standardizirani oblik tagaloga. Smatra se nacionalnim jezikom zemlje, ali i jednim od najprivlačnijih naglasaka na svijetu!
| Foto: 123RF
19. ARGENTINSKI ŠPANJOLSKI. Argentinski španjolski ima prepoznatljiv talijanski utjecaj i jednako je zavodljiv kao i slavni argentinski tango. Budući da je to službeni jezik druge najveće države u Južnoj Americi, imat ćete mnogo prilika čuti ovaj jedinstveni naglasak.
| Foto: 123RF
Foto 123RF
19. YORKSHIRE. Kao najveća grofovija u Engleskoj, ne čudi što se Yorkshire može pohvaliti jednim od najprepoznatljivijih naglasaka na Otoku. Zamislite privlačnu, seosku vibru - i pokušajte ne misliti na Anne Hathaway kako oponaša taj naglasak u filmu „One Day” (2011.). To joj nikad nisu zaboravili.
| Foto: 123RF
17. JAMAJČANSKI. Jamajčanski patois, poznat i kao patwa ili jamajčanski kreolski, ima posebnu gramatiku i izgovor po kojima se razlikuje od službenog engleskog jezika u zemlji. Proslavljen zahvaljujući osobama poput Boba Marleyja i Usaina Bolta, ovaj ugodni, melodični naglasak zauzima 17. mjesto.
| Foto: 123RF
16. DANSKI. Bilo da je riječ o toplom i ugodnom osjećaju „hyggea” ili privlačnim Vikinzima, čini se da je upravo spoj toga dvoga učinio danski naglasak najzavodljivijim među svim skandinavskim naglascima!
| Foto: 123RF
15. UKRAJINSKI. Ukrajinski naglasak posljednjih je godina privukao veliku pozornost zahvaljujući predsjedniku Volodimiru Zelenskom, koji je tijekom obrane svoje zemlje mnogima postao neočekivano karizmatična i privlačna javna osoba. Možda je upravo on pridonio tome da se ovaj lijepi istočnoslavenski naglasak nađe na 15. mjestu.
| Foto: 123RF
14. MAĐARSKI. Mađarski se smatra jednim od najtežih jezika na svijetu za učenje – a kada se uzme u obzir da je jedna od njegovih najdužih riječi „Megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért”, to i ne čudi! Koliko god bio zahtjevan za učenje, nema sumnje da je njegov naglasak vrlo privlačan, zbog čega zauzima 14. mjesto.
| Foto: 123RF
13. KANADSKI ENGLESKI.
Iako se kanadski naglasak često može zamijeniti s američkim, Kanađani imaju niz jedinstvenih riječi i posebnosti u izgovoru koje njihov naglasak čine lako prepoznatljivim. Uz slavne osobe poput Ryana Reynoldsa i Rachel McAdams kao njegove predstavnike, nije ni čudo što ga mnogi smatraju vrlo privlačnim… eh?
| Foto: 123RF
12. KRALJEVSKI ENGLESKI.
Kraljevski engleski vrlo je otmjen i tradicionalan naglasak koji se povezuje s Engleskom. Precizan, jasan i iznimno profinjen – zamislite Daniela Craiga kako izgovara: „My name is Bond, James Bond”, i odmah će vam biti jasno zašto je zauzeo 12. mjesto.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
11. ČEŠKI NAGLASAK.
Za dlaku je propustio mjesto među deset najboljih češki naglasak. Kao službeni jezik Češke Republike, ovaj zapadnoslavenski naglasak zvuči slično slovačkom i poljskom, ali ima jedinstvenu melodiju koja ga, prema ovom popisu, čini još privlačnijim.
| Foto: 123RF
10. BRAZILSKI PORTUGALSKI.
Iako se tehnički isti jezik govori u Portugalu i Brazilu, zvuče vrlo različito. Brazilski portugalski obično zvuči mekše zbog talijanskog utjecaja, a možda je upravo zato osvojio titulu najprivlačnijeg portugalskog naglaska.
| Foto: 123RF
9. JUŽNJAČKI AMERIČKI.
Ovo poželjno razvlačenje može se čuti od Teksasa do Mississippija. I premda se razlikuje od države do države, gdje god ga čujete, spor je i gladak poput čaše tennesseejskog viskija. Zato stavite kaubojski šešir i počnite pričati!
| Foto: 123RF
8. ŠPANJOLSKI.
Španjolski je prepoznatljiv po svom melodičnom i romantičnom zvuku. Njegovo kotrljanje slova R jednako je neodoljivo kao čaša sangrije, dodatno naglašava šarm zvijezda poput Antonija Banderasa i Penélope Cruz te je zaplesao ravno do osmog mjesta!
| Foto: 123RF
7. FRANCUSKI.
Nije iznenađenje što se francuski našao među deset najprivlačnijih naglasaka. Bilo da govore engleski, francuski ili, iskreno, bilo koji jezik s ovog popisa, francuski naglasak jednako je legendarno romantičan kao i Eiffelov toranj. Elegantan, profinjen i prepun onog neodoljivog je ne sais quoi, uvijek osvaja.
| Foto: 123RF
6. ŠKOTSKI.
Poznata po tartanu, čudovištu iz Loch Nessa i muškarcima koji ispod kilta navodno ne nose donje rublje, Škotska se može pohvaliti i vrlo privlačnim naglaskom. Sa svojim grubim izgovorom i galskim prizvukom, škotski naglasak zasluženo osvaja šesto mjesto.
| Foto: 123RF
5. AUSTRALSKI.
Od Margot Robbie do braće Hemsworth, australski naglasak uvijek osvaja! Ovaj naglasak s druge strane svijeta prepoznatljiv je po jedinstvenom slengu i sklonosti skraćivanju svega, od “barbie” za roštilj do “beaut” za lijepo, što očito savršeno opisuje i sam ovaj naglasak!
| Foto: 123RF
4. TALIJANSKI.
Još otkako je Romeo osvojio Juliju u Veroni, Talijani su sinonim za romantiku. Bilo da je riječ o umjetnosti u Firenci, arhitekturi u Rimu, brežuljcima Toskane ili hrani i vinu doslovno posvuda – sve je bellissimo, uključujući i njihov naglasak!
| Foto: 123RF
3. IRSKI.
Od keltske glazbe do prekrasnih krajolika, čini se da Irci jednostavno znaju kako sve učiniti ljepšim, a njihov naglasak nije iznimka. Bilo da je riječ o sjevernoirskom razvlačenju Liama Neesona ili melodičnom južnoirskom naglasku Saoirse Ronan, uvijek je jednako ugodan kao hladna pinta Guinnessa.
| Foto: 123RF
2. JUŽNOAFRIČKI.
Za dlaku je propustio prvo mjesto južnoafrički naglasak. U Južnoafričkoj Republici postoji čak jedanaest službenih jezika, među kojima su afrikaans, zulu i engleski, što znači da zemlja nudi široku lepezu privlačnih naglasaka koji osvajaju ljude diljem svijeta.
| Foto: 123RF
1. NOVOZELANDSKI (KIWI).
Na prvom mjestu, kao najprivlačniji naglasak na svijetu, našao se novozelandski, poznat i kao kiwi naglasak! Novozelandski engleski sličan je australskom, ali obično zvuči nešto mekše, a prema ovom istraživanju, i privlačnije. Tko je za rezervaciju karte za Wellington?
| Foto: 123RF