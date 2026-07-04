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SLAŽETE LI SE?

Znate li kojih je 30 naglasaka najprivlačnije na svijetu?

U svijetu postoji gotovo 7.000 jezika, a još je više različitih naglasaka koji svakoj regiji daju poseban način govora. Od kanadskog, francuskog i španjolskog do brojnih drugih, svaki naglasak ima svoj šarm...
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Znate li kojih je 30 naglasaka najprivlačnije na svijetu?
Platforma Enjoy Travel pitala je više od 2,5 milijuna svojih korisnika koji su im naglasci najprivlačniji. Na temelju njihovih odgovora sastavljena je ljestvica 30 najatraktivnijih naglasaka na svijetu. Provjerite nalazi li se među njima i vaš omiljeni naglasak. | Foto: 123RF
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Platforma Enjoy Travel pitala je više od 2,5 milijuna svojih korisnika koji su im naglasci najprivlačniji. Na temelju njihovih odgovora sastavljena je ljestvica 30 najatraktivnijih naglasaka na svijetu. Provjerite nalazi li se među njima i vaš omiljeni naglasak. | Foto: 123RF
Komentari 2

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