Znate li nakon koliko dejtova muškarac počne misliti o vezi?

Zaboravite pravilo trećeg spoja. Koliko je zapravo potrebno da muškarac pomisli na ozbiljnu vezu? Iako postoje romantične priče o parovima koji su završili u sretnoj vezi nakon prvog izlaska, stručnjaci upozoravaju da se to događa iznimno rijetko. Prema istraživanjima, uspješnih ishoda ima tek otprilike jedan na milijun jednonoćnih avantura, što znači da su šanse vrlo male.

Najnovije ankete pokazuju da se ključni trenutak ozbiljnijeg povezivanja događa otprilike nakon deset spojeva.

Prema istraživanju globalne agencije Ipsos, 39 posto ispitanika smatra da je razdoblje od tri mjeseca idealno za prelazak iz ležernog viđanja u ekskluzivnu vezu. Ako se računa izlazak jednom tjedno, riječ je upravo o deset do dvanaest susreta, a u tom se trenutku obično nameće i razgovor o definiranju odnosa.

U praksi, ljudi se često drže različitih pravila. Neki vjeruju u famozno “pravilo trećeg spoja” kada je riječ o intimnosti, dok drugi preferiraju “pravilo petog spoja”, koje ponekad označava trenutak razgovora o ekskluzivnosti.

No sve je popularnije pravilo desetog spoja, koje sugerira da muškarci najčešće počinju ozbiljno razmišljati o vezi nakon što su osobu vidjeli barem deset puta u pravim okolnostima. Takvi susreti ne podrazumijevaju samo kavu ili povremeno druženje kod kuće, već konkretne zajedničke aktivnosti i izlaske u javnosti.

Stručnjaci ističu da postoje jasni znakovi po kojima se može prepoznati ozbiljnost namjera. Muškarac koji vodi partnericu na prave spojeve, redovito se javlja između susreta, upoznaje je sa svojim prijateljima i obitelji te spontano koristi izraze poput “mi” i “naše” najčešće pokazuje da razmišlja dugoročno.

Također, važan je pokazatelj i poštivanje tempa kad je riječ o intimnosti, iskren interes za njezin život i prijatelje, spremnost da pomogne u teškim trenucima te činjenica da partnericu uključuje i u svoj digitalni svijet. Ako sam inicira nove spojeve i pokazuje želju za zajedničkim planovima, najčešće je riječ o osobi koja traži više od prolazne avanture.

Savjet stručnjaka je jasan, nemojte žuriti.

Pravilo desetog spoja nije strogo pravilo, već smjernica koja daje dovoljno vremena da se razvije dublja povezanost i prepozna razlika između onih koji žele ozbiljnu vezu i onih kojima je cilj tek kratkotrajna zabava.

Strpljenje i realan pogled na odnos pomažu da odluka o budućnosti veze bude donesena bez pritiska i s jasnijom slikom o tome tko se doista nalazi s druge strane stola, piše Your tango.