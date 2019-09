Znate li se snaći i reagirati kad je nečiji ili vaš život na kocki?

Paničarenje nikad ne pomaže, već može dovesti samo do krivih poteza, no nije dobro ni podcjenjivati situaciju i problem, pogotovo ako može dovesti do neugodnih posljedica. Kako je nerijetko problem to što jednostavno ne znamo što učiniti, donosimo česte situacije i rješenja, što vam može pomoći da odreagirate smireno i racionalno.

Ne miješajte amonijak i izbjeljivač

Foto: Dreamstime

Čišćenje kuće ili stana je ozbiljan, ali i opasan posao, ako ne vodite računa da kemikalije u sredstvima za čišćenje mogu biti opasne. Sredstva za čišćenje na bazi amonijaka ne bi se smjele koristiti u kombinaciji sa sredstvima na bazi klora, jer se kod miješanja razvijaju opasne kemikalije, među kojima je i plin kloramin.

POGLEDAJTE VIDEO:

Izloženost tim spojevima može izazvati mučninu, otežano disanje i nadraženost dišnih puteva, pa imajte na umu da se sredstva za čišćenje ne smiju miješati i ne smijete pretjerivati s korištenjem u zatvorenom prostoru.

Prepoznajte utopljenika

Osobe koje se utapaju često ne izgledaju kao da su u nevolji. Često ne rade buku i ne pokušavaju upozoriti da nešto nije u redu. Ako se netko stvarno utapa, najčešće je previše iscrpljen za to da bi vikao i tražio pomoć. Jedino za što još imaju snage kad izdignu glavu iznad vode je boriti se za zrak.

Ljudi koji se utapaju obično glavu naginju prema nazad, da bi došli do zraka, pa im glava pada pod vodu i to se ponavlja. Ako imaju dugu kosu, ona im je obično zalijepljena na lice, a oči nisu fokusirane. Njihvi pokreti su najčešće spori i grčeviti.

Zapeli ste s autom u 'nedođiji'

Foto: Pixabay

Automobil vam je stao nasred pustoši, a mobitel nema signala? Ako nije sigurno da prenoćite, a nema drugog načina da pošaljete signal spasiocima, skinite automobilsku gumu i zapalite ju. Dim će biti vidljiv i nekoliko kilometara dalje i netko će to sigurno primijetiti. U svakom slučaju, nemojte se previše udaljavati od automobila s idejom da ćete pješačiti do grada ako niste sigurni da je riječ o udaljenosti koju možete prevaliti bez većih problema.

Vatru u kuhinji ne gasite vodom

Tave i rajnglice u kojima pečete meso, povrće i slično, nikad ne ostavljajte bez nadzora. Ako se nešto i zapali, ne gasite vodom, jer će voda u dodiru sa zapaljenim uljem razbuktati plamen. Umjesto toga, poklopite tavu poklopcem, kako biste prekinuli dovod kisika i vatra će se ugasiti. Ako nemate poklopac pri ruci, plamen možete posuti sodom bikarbonom. Soda otpušta ugljikov dioksid, koji pomaže u gašenju vatre.

U reanimaciji je spas

Ako ste nekoga počeli reanimirati, a ne dolazi k sebi, svakako nastavite s reanimacijom dok ne dođe Hitna pomoć. U protivnom bi čovjek mogao ostati bez kisika, a ako mozak ostane bez kisika, šanse za to da će preživjeti ravne su nuli. Štoviše, poanta reanimacije i nije u tome da ćete vi spasiti čovjeka, nego u upravo u tome da ćete održati dotok kisika dok ne dođu profesionalci.

Održavajte barem minimum snage

Foto: Dreamstime

Svatko od nas morao bi moći napraviti nekoliko sklekova ili čučnjeva, ili kolut naprijed, što može biti presudno za to da se spasite ako, na primjer, visite s litice, ili se morate odbiti nogama od dna vode da biste krenuli na površinu. Pogrešno je ono što se često vjeruje: da nam u takvim situacijama adrenalin pomaže da izdržimo ekstremne napore. Adrenalin nije toliko svemoćan i ako netko nema ni minimum snage gotovo da i nema šanse da će se izvvući iz neke kritične situacije.

Budite jasni i precizni

Upoomoooć, netko pokušava provaliti - nije baš najbolji vapaj koji možete uputiti na telefon za hitne situacije 112, pogotovo ako nećete imati vremena za nešto više. No, ako operateru kažete svoju točnu adresu i kratko što se događa, to je vrlo korisno. Ako imate toliko vremena, nastojte reći suštinu: trebam liječnika, ili trebam policiju.

Liječniku što prije

Postoje situacije u kojima je važno da hitno dođete do liječnika. Na primjer, svaku ogrebotinu ili ugriz divlje životinje trebali biste odmah dezinficirati, prekriti sterilnom gazom i odmah se javiti liječniku, kako bi se prevenirala mogućnost infekcije. Slično je i s ugrizom zmije, ili ozljedama ako stanete na čavao ili nešto hrđavo. Što je kraće vrijeme do dolaska liječniku, to su veće šanse da preživite bez većih posljedica.

Ne dodirujte dlanom

Kad dodirujete neke predmete ili stvari nabijene elektricitetom, nemojte to činiti s unutarnjom stranom dlana koja je vlažnija, pa su veće šanse da se stvori naboj. Ako dodirnete takav predmet vanjskom stranom dlana, lakše ćete odmaknuti ruku.

Za oluje lezite na zemlju

Pogrešna je teorija po kojoj grom ne udara dvaput u isto mjesto. Ta je vjerojatnost, zapravo, vrlo visoka pa se nastojte udaljiti iz samog središta oluje, no nemojte trčati. Najbolje je leći na zemlju, ili u neku udubinu u zemlji, jer gromovi udaraju na viša mjesta. Svakako odbacite sve metalne predmete, pogotovo mobitel. Dok se munja približava, u ustima 3 do 4 sekunde prije možete osjetiti okus metala i dlake će vam se nakostriješiti. Sjedite na zemlju s nogama ispod stražnjice i rukama u krilu te gornji dio tijela pognite prema nogama.

Odsjaj sunca povećava rizik

Ako gledate lijevo i desno na pješačkom prijelazu i ugledate odsjaj sunca od vjetrobranskog stakla na automobilu koji vam prilazi, pametno je pričekati da prođe, a ne prelaziti cestu. Naime, uz takav odsjaj male su šanse da će vas vozač primijetiti i stati na vrijeme.

Potražite vodu u šumi

Foto: Dubravko Kolaric

Ako ste se uspjeli izgubiti u šumi, potražite vodu. Obično je stvar u tome da trebate ići nizbrdo (osim u močvarnim predjelima, gdje treba ići u obrnutom pravcu). Obratite pažnju i na ptice u blizini: ako lete visoko, to znači da lete prema vodi, dok će kad napuštaju vodu biti u niskom letu. U gotovo svim situacijama, put koji pronađete u takvom okolišu odvest će vas do izlaza, ili do neke civilizacije.

Stisnite nos dok skačete u vodu

Ako skačete u vodu s nogama prema naprijed, uvijek začepite nos. Voda može sadržavati štetne mikroorganizme, koji mogu ući u organizam s puno vode i doći do mozga te izazvati infekciju. U slučaju da vam voda uđe kroz nos, to u nekim situacijama može dobvesti i do smrti, dok vam, na primjer, ako ih progutate, neće biti ništa.

Dajte kockicu čokolade dijabetičaru

Foto: Thinkstock

Ako osoba u vašoj blizini boluje od dijabetesa i padne u nesvijest, u pravilu se radi o hipoglikemiji i ne pomaže inzulin nego - slatko. Nazovite hitnu pomoć i pokušajte dati čovjeku nešto slatko u usta. Izbjegavajte tvrde bombone s kojima se čovjek može ugušiti, bolja opcija je pomiješati malo šećera i vode, pa umočiti prst i njime priječi po unutarnjoj strani obraza osobe.

Pravilo 5 sekundi

Svi smo čuli za pravilo da hranu koja je pala na pod možete podići i pojesti ako nije prošlo više od 5 sekundi. No, bakterije baš i nisu čule za to pravilo, pokazuju brojne studije. Znanstvenici kažu da je rizik od infekcije u tih pet sekundi manji, ali to ne znači da ga nema, piše portal Bright Side.