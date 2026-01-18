Znate li što je istarska supa? Nije samo okrjepa iz bukalete

Riječ supa u lokalnom čakavskom govoru u Istri označava krišku kruha, a upravo umakanje te fete u zagrijano vino i maslinovo ulje dalo je ime i ovom specifičnom jelu. Nije riječ o juhi u klasičnom smislu, već o jednostavnom, ali vrlo energičnom i društvenom obroku - napitku koji se tradicionalno pripremao kad bi se ljudi okupili oko ognjišta nakon teškog rada, slavlja ili zajedničkih druženja.

POGLEDAJ VIDEO: Festival Istarske supe manifestacija Antonja 2026.

Pokretanje videa... 03:27 Festival Istarske supe manifestacija Antonja 2026. | Video: 24sata/pixsell

Ključnu ulogu u tom običaju ima bukaleta - glineni vrč tradicionalno izrađivan za posluživanje vina i supa - koji se često prenosio među članovima društva, iz kojeg su svi pili iz iste posude i jeli kruh umočen u vino.

Od tradicije do suvremenog festivala

Kako bi se očuvala ova autentična tradicija koja posljednjih desetljeća polako pada u drugi plan, rovinjska Udruga Agrorovinj pokrenula je 2013. godine Festival istarske supe u Rovinjskom Selu, u sklopu vinske manifestacije Antonja. Festival je sada etablirano gastronomsko događanje koje slavi ovaj neobični, ali kulturološki važan specijalitet.

Rovinjsko Selo: Festival Istarske supe manifestacija Antonja 2026. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Na manifestaciji natjecateljske ekipe pripremaju tradicionalnu supu, ali i kreativne varijacije u koje unose nove sastojke i okuse, dajući svoj osobni pečat staroj tradiciji. Posjetitelji mogu kupiti vlastitu malu bukaletu i kušati supe raznih interpretacija, ali i upoznati se s načinom pripreme i simbolikom koju supa nosi.

Organizatori ističu da je cilj festivala ne samo ponovno oživjeti staru istarsku praksu, nego i promovirati supu kao važan dio lokalne gastronomske i kulturne baštine. U tu su svrhu pokrenuli i ideju zaštite istarske supe kao nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske, čime bi se dodatno učvrstila njezina važnost u tradicionalnoj ponudi.

U vrijeme kada turistički posjetitelji sve više traže autentična iskustva, Festival istarske supe postao je mjesto gdje se susreću stara tradicija i suvremena gastronomija - i gdje, uz vrč bukalete i dobro vino, stari običaji ponovno žive na istarski način.

Prema stranici Pervino, ovo je recept za Istarsku supu.

crno vino (preporučujemo svježi teran) 9 dl

kruh 150 g

šećer 50 g

maslinovo ulje 1 žličica

prstohvat papra

Istarska supa tradicionalno se priprema u bukaleti tj. zemljanom vrču gdje jednostavno pomiješate sve sastojke: vino (koje možete razblažiti i s vodom, ili kako bi se u Istri reklo, temperirano vino), šećer, ulje, papar i popržene tople ploške (fete) kruha. Jednostavno uronite žlicu u vrč i podijelite s prijateljima!

Danas se taj običaj nastoji približiti mlađim generacijama, koje se s istarskom supom često prvi put susreću upravo na festivalima i manifestacijama. Kroz edukativne radionice, prezentacije i natjecanja, mladi imaju priliku naučiti kako se supa pravilno priprema, ali i zašto je važno očuvati ovakve elemente nematerijalne baštine. Time se tradicija ne promatra kao nešto zastarjelo, već kao vrijedan dio identiteta koji se može prilagoditi suvremenom načinu života.

Rovinjsko Selo: Festival Istarske supe manifestacija Antonja 2026. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Festival istarske supe tako prerasta u više od gastronomskog događanja - postaje prostor susreta prošlosti i sadašnjosti. Spoj autentičnih okusa, lokalnog vina, glazbe i druženja stvara jedinstvenu atmosferu koja privlači i domaće stanovništvo i posjetitelje. U vremenu ubrzanog života, istarska supa podsjeća na važnost usporavanja, dijeljenja i jednostavnih užitaka, potvrđujući da se prava vrijednost tradicije često nalazi u najjednostavnijim stvarima.