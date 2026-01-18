Istarska supa nije obična juha, to je tradicionalni napitak-obrok koji stoljećima predstavlja srž istarskog zajedništva i života oko ognjišta. Dok mnogi pri spomenu supa pomisle na običnu juhu, istarska supa je nešto sasvim drugo
Znate li što je istarska supa? Nije samo okrjepa iz bukalete
Riječ supa u lokalnom čakavskom govoru u Istri označava krišku kruha, a upravo umakanje te fete u zagrijano vino i maslinovo ulje dalo je ime i ovom specifičnom jelu. Nije riječ o juhi u klasičnom smislu, već o jednostavnom, ali vrlo energičnom i društvenom obroku - napitku koji se tradicionalno pripremao kad bi se ljudi okupili oko ognjišta nakon teškog rada, slavlja ili zajedničkih druženja.
POGLEDAJ VIDEO: Festival Istarske supe manifestacija Antonja 2026.
Pokretanje videa...
Ključnu ulogu u tom običaju ima bukaleta - glineni vrč tradicionalno izrađivan za posluživanje vina i supa - koji se često prenosio među članovima društva, iz kojeg su svi pili iz iste posude i jeli kruh umočen u vino.
Od tradicije do suvremenog festivala
Kako bi se očuvala ova autentična tradicija koja posljednjih desetljeća polako pada u drugi plan, rovinjska Udruga Agrorovinj pokrenula je 2013. godine Festival istarske supe u Rovinjskom Selu, u sklopu vinske manifestacije Antonja. Festival je sada etablirano gastronomsko događanje koje slavi ovaj neobični, ali kulturološki važan specijalitet.
Na manifestaciji natjecateljske ekipe pripremaju tradicionalnu supu, ali i kreativne varijacije u koje unose nove sastojke i okuse, dajući svoj osobni pečat staroj tradiciji. Posjetitelji mogu kupiti vlastitu malu bukaletu i kušati supe raznih interpretacija, ali i upoznati se s načinom pripreme i simbolikom koju supa nosi.
Organizatori ističu da je cilj festivala ne samo ponovno oživjeti staru istarsku praksu, nego i promovirati supu kao važan dio lokalne gastronomske i kulturne baštine. U tu su svrhu pokrenuli i ideju zaštite istarske supe kao nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske, čime bi se dodatno učvrstila njezina važnost u tradicionalnoj ponudi.
U vrijeme kada turistički posjetitelji sve više traže autentična iskustva, Festival istarske supe postao je mjesto gdje se susreću stara tradicija i suvremena gastronomija - i gdje, uz vrč bukalete i dobro vino, stari običaji ponovno žive na istarski način.
Prema stranici Pervino, ovo je recept za Istarsku supu.
- crno vino (preporučujemo svježi teran) 9 dl
- kruh 150 g
- šećer 50 g
- maslinovo ulje 1 žličica
- prstohvat papra
Istarska supa tradicionalno se priprema u bukaleti tj. zemljanom vrču gdje jednostavno pomiješate sve sastojke: vino (koje možete razblažiti i s vodom, ili kako bi se u Istri reklo, temperirano vino), šećer, ulje, papar i popržene tople ploške (fete) kruha. Jednostavno uronite žlicu u vrč i podijelite s prijateljima!
Danas se taj običaj nastoji približiti mlađim generacijama, koje se s istarskom supom često prvi put susreću upravo na festivalima i manifestacijama. Kroz edukativne radionice, prezentacije i natjecanja, mladi imaju priliku naučiti kako se supa pravilno priprema, ali i zašto je važno očuvati ovakve elemente nematerijalne baštine. Time se tradicija ne promatra kao nešto zastarjelo, već kao vrijedan dio identiteta koji se može prilagoditi suvremenom načinu života.
Festival istarske supe tako prerasta u više od gastronomskog događanja - postaje prostor susreta prošlosti i sadašnjosti. Spoj autentičnih okusa, lokalnog vina, glazbe i druženja stvara jedinstvenu atmosferu koja privlači i domaće stanovništvo i posjetitelje. U vremenu ubrzanog života, istarska supa podsjeća na važnost usporavanja, dijeljenja i jednostavnih užitaka, potvrđujući da se prava vrijednost tradicije često nalazi u najjednostavnijim stvarima.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+