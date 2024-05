'Jeste li znali da postotak kiše na prognozi ne znači kolike su šanse za kišu, već nešto drugo?'

Vjerovala sam da, kad se kaže kako postoji 30 posto mogućnosti za kišu, to znači da je to 30 posto šanse da će padati kiša. Nisam znala da to zapravo znači kako će kiša sigurno padati, ali da će zahvatiti samo 30 posto našeg područja. Znači, ako piše 100 posto kiše, znači da će cijelo mjesto zahvatiti kiša, rekla je djevojka u TikTok videu koja se na toj platformi predstavlja kao sydjkell.

Kako djevojka tvrdi, mnogi žive u zabludi misleći da postotak označava šanse za kišu.

Njezin video je prikupio preko 60 tisuća komentara. Veliki broj pratitelja ostao je u čudu. Ovo su neki od komentara:

'Da, zato bi se ljudi trebali prestati rugati meteorolozima kad ne pogode vremensku prognozu.'

'Ja sam mislila da 30 posto znači da će kiša padati 30 posto dana.'

'Čini se da su šanse kako su mi lagali cijeli život 100 postotne.'

'Nisam to znao, nešto sam danas naučio.'

'Ja sam bila uvjerena da 30 posto znači koliko jako će kiša padati.'

Što kažu meteorolozi?

Kako piše njemačka meteorološka služba, vjerojatnost oborina opisuje učestalost padalina u danima sa sličnim vremenskim uvjetima na zahvaćenom području. Jednostavnije objašnjeno, vjerojatnost kiše od 50 posto znači da je u prošlosti u 5 od 10 slučajeva na tom području u istim vremenskim uvjetima bilo kiše i ne znači da će sigurno biti kiša niti da će zahvatiti 50 posto područja.