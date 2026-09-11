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Znate li zašto se ljudi na starim fotografijama nikada ne smiju?

Piše Ana Grabić,
Čitanje članka: 2 min
Znate li zašto se ljudi na starim fotografijama nikada ne smiju?
Foto: Javno vlasništvo
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Kad pogledate fotke iz davnih dana, često ćete vidjeti da su ljudi na fotografijama zauvijek ostali ozbiljni

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Jedno od čestih pitanja koje ljudi postavljaju na Googleu je zašto se ljudi na starim fotografijama na smiju? Zbilja, kad pogledate fotke iz davnih dana, često ćete vidjeti da su ljudi na fotografijama zauvijek ostali ozbiljni.

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