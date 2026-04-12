Znate li zašto se sve više ljudi okreće hobijima naših baka?

Pletenje, pečenje, vrtlarenje i drugi takozvani 'bakini hobiji' doživljavaju kulturni preporod. Nekada odbačeni kao zastarjeli, ovi spori, praktični hobiji sada se prihvaćaju među generacijama iscrpljenima od stresa i ekrana, koje žude za mirom i povezanošću. Potpomognuti psihologijom i promovirani putem društvenih mreža, ovi ugodni hobiji nude više od nostalgije: donose radost i nježniji ritam života.

U svojoj biti, baka hobiji usporavaju život. Oni zamjenjuju brzinu i produktivnost ponavljanjem i strpljenjem, stvarajući mentalni prostor za disanje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:42 Baka (90) bavi se mačevanjem | Video: 24sata Video

Kultura stalne dostupnosti i 'uvijek na poslu' mnoge je gurnula prema iscrpljenosti. Ugodni hobiji nude bijeg bez pritiska, bez rokova, obavijesti ili mjerenja učinkovitosti.

Ovi hobiji prirodno podržavaju dobrobit. Ponavljajući pokreti smiruju živčani sustav, dok kreativno rješavanje problema drži mozak aktivnim. Rezultat je aktivnost koja opušta tijelo, a da pritom um nije potpuno isključen.

Baka hobiji često vode u stanje tzv. 'flow-a'. Kad pažnja bude usmjerena na jednostavan zadatak, anksioznost se stišava. Brige o sutrašnjem danu nestaju dok ruke i um rade zajedno, ritmično i mirno.

Pletenje, šivanje ili vrtlarenje izaziva mozak na nove načine. Učenje uzoraka i tehnika jača pamćenje i koncentraciju te potiče neuroplastičnost, tj. sposobnost mozga da stvara nove veze u bilo kojoj dobi.

Dovršavanje šalova, kruha ili slagalica donosi opipljivo zadovoljstvo. Za razliku od digitalnih zadataka koji nestaju odmah, bakini hobiji ostavljaju fizički dokaz truda, što jača samopouzdanje i podsjeća ljude da su sposobni stvarati stvarne stvari.

Ovi hobiji često bude uspomene na gledanje bake i djeda kako kuhaju ili rade u vrtu. Ta nostalgija donosi emocionalnu sigurnost, povezujući današnje opuštanje s osjećajem poznatog.

Foto: Marko BoliÄ

Nakon godina digitalnog preopterećenja, analogni hobiji djeluju osvježavajuće. Baka hobiji drže ruke zauzetima, a mobitele izvan dosega. Nude namjerni odmor od beskrajnog skrolanja, zamjenjujući pasivno konzumiranje s aktivnim stvaranjem.

Mnogi ugodni hobiji potiču druženje bez pritiska. Pletenje u krugu i razmjene biljaka stvaraju povezanost bez obveza. Zajednička aktivnost olakšava razgovor, osobito onima kojima je druženje inače iscrpljujuće.

U usporedbi s mnogim drugim slobodnim aktivnostima, bakini hobiji su pristupačni. Pređa, sjemenke ili slagalice koštaju znatno manje od izlazaka ili high-tech gadgeta, što ih čini dostupnim bijegom u vremima financijske nesigurnosti.

Ovi hobiji često spajaju generacije. Mladi uče tehnike od starijih rođaka, dok stariji osjećaju vrijednost svojih znanja. Ove zajedničke vještine stvaraju rijetke prostore gdje se generacije susreću kao ravnopravni.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Društvene mreže nisu ubile bakine hobije - one su ih pojačale. TikTok i Instagram prikazuju smirujuće videozapise pečenja, šivanja i vrtlarenja, pretvarajući tihe trenutke u inspirativne doživljaje.

Spori hobiji odbacuju stalno optimiziranje i 'side hustles“, cijeneći užitak više od monetizacije. Ne mora sve biti produktivno - neke stvari jednostavno mogu pružiti dobre osjećaje.

Baka hobiji dopuštaju kreativnost bez pritiska da budete izvanredni. Postoji sloboda u tome da stvorite nešto nesavršeno, a opet ga zadržite. Cilj nije savršenstvo, već sam proces.

Mnogi ugodni hobiji uključuju angažiranje obje strane mozga. Ta koordinacija može pomoći u obradi stresa i emocija, što objašnjava zašto se ljudi često osjećaju smirenije nakon kreativnih sesija.

Ovi hobiji donose nježnu strukturu u danima koji bi inače mogli biti monotoni. Povratak istoj aktivnosti stvara rituale koji djeluju stabilno i prizemljujuće.

Baka hobiji koje možete isprobati

Osjećate li inspiraciju za usporavanje i kreativno izražavanje? Ovi hobiji jednostavni su za početak, duboko opuštajući i savršeni za dodavanje malo mira i radosti svakodnevnom životu.

Pletenje je postalo neslužbeni simbol ugodnih hobija. Prijenosno i pristupačno, lako se uklapa u dnevni ritam. Stalan zvuk igala usporava utrkujuće misli, dok nastaje nešto osobno.

Heklanje doživljava porast popularnosti zbog jednostavnosti i fleksibilnosti. Sa samo jednim kukom, početnici mogu izrađivati torbe, deke ili odjeću. Pogreške se lako ispravljaju, što ga čini privlačnim hobijem.

Kuhanje nudi strukturu kroz mjerenje i dekoriranje, dok miris nečega u pećnici pruža trenutnu udobnost. Dijeljenje hrane dodaje socijalnu komponentu koju rijetko koji hobi pruža.

Crtanje ne zahtijeva sate da bi imalo učinka. Studija iz 2019. pokazala je da samo 10 minuta crtanja dnevno može poboljšati raspoloženje, a prednosti se povećavaju kada se prakticira mjesec dana ili više.

Vrtlarenje povlači ljude van i ponovno ih uvodi u prirodne ritmove. Promatranje kako sjeme niče potiče strpljenje i optimizam. Čak i mali vrtovi na balkonu podsjećaju da rast zahtijeva vrijeme i da nije sve potrebno žuriti.

Foto: 123RF

Promatranje ptica poboljšava osjetljivost i smiruje um. Meditativno je, a nije zahtjevno, što ga čini idealnim za ljude kojima tradicionalne mindfulness tehnike teško leže.

Izrada nakita i perli doživjela je porast popularnosti zahvaljujući pop-kulturi i ljubavi prema ručno rađenim dodacima. Osim prijateljskih narukvica, hobi omogućava beskonačno eksperimentiranje s perlama, privjescima i medaljonima.

Šivanje kombinira kreativnost i održivost. Popravljanje odjeće protivi se fast fashionu i potiče cijenjenje zanata. Mnogi pronalaze zadovoljstvo u produženju životnog vijeka predmeta, umjesto da ga zamijene novim.

Rad s glinom nadilazi kreativnost, pružajući dokazane mentalne koristi. Studije pokazuju da rad s glinom može smanjiti simptome depresije kod odraslih i anksioznost kod studenata.

Slagalice, križaljke i Sudoku nude mentalni izazov bez emocionalnog stresa. Zauzimaju um dovoljno da blokiraju nametljive misli, a opet su zabavni.

Vezenje spaja tradiciju i kreativnost. Evoluiralo je iz klasičnih okvira, sada se koristi za personalizaciju odjeće i slobodno crtanje dizajna. Početnički setovi olakšavaju start, dok iskusni vježbači uživaju u potpunoj kreativnoj slobodi.

Mozaici savršeni su za detaljno orijentirane kreatore. Početnički setovi olakšavaju start, dok iskusniji hobisti mogu skupljati staklo, školjke ili dragulje za personalizirane dizajne.