Znate li zašto su boce piva smeđe ili zelene, a ne prozirne?

To je misterija koja u ekstremnim slučajevima ide toliko daleko da pojedini pivopije počnu izbjegavati svako pivo pakirano u zelenoj ili u smeđoj boci, kako kome padne na pamet. A zapravo je svejedno. Velikoj većini, međutim, nije poznato zašto se pivo prodaje u smeđim ili zelenim bocama, a ne u sasvim prozirnim, kao što je često slučaj s drugim pićima, alkoholnim ili bezalkoholnim. Ili zašto je tradicionalna pivska boca tako specifičnog oblika.

Odgovor leži u tome što su proizvođači piva još prije skoro 200 godina naslutili da sasvim prozirne boce bez boje nisu najbolje rješenje za očuvanje kvalitete pića koje se nalazi unutra, unatoč tome što su ih hermetički začepljivali.

Vrlo brzo nakon što su se kupci iznenađujuće brzo nakon proizvodnje boce koju bi ispili, stali tužiti da je to pivo postalo 'pokvareno', da "smrdi", palo im je na pamet da je vjerojatni uzrok izloženost sunčevoj svjetlosti.

Prema nekim povijesnim tragovima to su istodobno primijetile mnoge pivovare diljem zapadnog svijeta, ali je svakako povijesno dokumentirano da su to primijetile njemačke pivovare. Tko bi drugi, uostalom, ako ne one? Danas znamo da odgovor leži u izloženosti piva UV zrakama iz sunčevog svjetla koje loše utječe na osjetljivu čarobnu kombinaciju raznih kemijskih sastojaka u pivu.

U doba kad su proizvođači piva primijetili problem, bilo im je jasno da je problem u danjem svjetlu, te su iskustveno došli do toga da smeđe boce pivo puno bolje održavaju kvalitetnim. Danas, pak, znamo da je riječ o tome da ultraljubičaste zrake razbijaju alfa kiseline iz hmelja i da posljedično dolazi do kemijske reakcije sa sumporom, kojega također ima u pivu, piše Oberk.

Drugi svjetski rat donio zelene boce, a moderna vremena plastiku

Zbog čitavog niza uzroka, tijekom Drugog svjetskog rata počelo manjkati smeđeg stakla. U trenutku prosvjetljenja danas nepoznat čovjek je otkrio da zelene boce podjednako dobro čuvaju pivo od sunčevog svjetla kao i smeđe.

Tako se došlo do toga da danas pojedine tvrtke pažljivo njeguju svoj brend tako što pivo pune isključio u zelene boce, iako nema nikakve razlike u efikasnosti između smeđih i zelenih.

Zanimljivo je, svakako, da su zelenim bocama nešto sklonije vrhunske europske marke piva. Stvar je marketinški još zanimljivija ako se zna da su proizvođači u nekom trenutku otkrili i UV-otporne omotače kojima su stali omatati svoje boce, ali su svejedno nastavili ustrajati na isključivo zelenim odnosno smeđim bocama. Čak i nakon što su djelomično ili sasvim prešli na plastičnu ambalažu, savršeno otpornu na UV-zrake.

