Zodijak: Viši tipovi pokupili su najbolje od svog znaka dok niži teže kontroliraju svoje nagone

Više tipove Zodijaka krasi razvijena intelektualna i emocionalna inteligencija, imaju visoku svijest o sebi i ljudima koji ih okružuju i izuzetno su osjetljivi su na tuđu patnju...

<h2>Ovan</h2><p><strong>Viši tip:</strong> Vrlo su energični i optimistični i rado pomažu drugima u nevolji. Posjeduju osobine vođe, nisu nametljivi, no vrlo su čvrsti i znaju što žele od sebe i života. U ljubavi su topli i nesebični, spremni se žrtvovati za one koje vole. Hrabri su, a kad su izazvani ili prevareni, stvari će raščistiti u četiri oka.</p><p><strong>Niži tip:</strong> Ovo su svadljivi ljudi koje je vrlo lako izazvati i isprovocirati. Lako se naživciraju zbog sitnica, galamdžije su i teško mogu smiriti svoj burni temperament. Svojom agresivnošću i ljubomorom sposobni su zatrovati svaki odnos i nepovratno ga uništiti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Veliki ljubavni horoskop za 2020. godinu</strong></p><h2>Bik</h2><p><strong>Viši tip: </strong>Ne vole se svađati, nego će svaki problem riješiti razgovorom i uz stisak ruke. To su vrlo realni i praktični ljudi koji čvrsto stoje na zemlji i ne zanose se nerealnim stvarima. Vole pomoći slabijima, nesebični su i odlični kao prijatelji. Pouzdani su i nikad vas neće iznevjeriti, a dano obećanje će uvijek sprovesti u djelo. Vrlo su odgovorni i pošteni.</p><p><strong>Niži tip: </strong>Sirovih su načela i razmišljanja. Niži tip Bika vas jednostavno ne može razumjeti i tjerat će po svome čak i kad zna da nije u pravu. Znaju biti jako lijeni i pasivni te uživati u hrani, seksu i alkoholu do neslućenih granica.</p><h2>Blizanci</h2><p><strong>Viši tip: </strong>Ovo su vrlo simpatični i brbljavi ljudi koji osvajaju šarmom i nesputanošću. Zabavni su i jako društveni. Lijepo se ponašaju, vrlo su ugodni, ali i oštroumni te pronicljivi. Na poslu se ističu brzinom i snalažljivošću, a leže im sve profesije u kojima se traži vještina usmenog i pismenog izražavanja. Imaju veliko srce i darežljivi su. </p><p><strong>Niži tip:</strong> Često su nepošteni i vole lagati pa kad budu otkriveni, ostanu sami i bez prijatelja. Cinični su i neugodni u svađama i raspravama, gdje pod svaku cijenu žele ispasti pobjednici. Nisu pouzdani i ne drže do obećanja. Često iskrivljuju istinu, a znaju lako povrijediti druge ljude. </p><h2>Rak </h2><p><strong>Viši tip:</strong> To su vrlo osjećajni ljudi koji se gotovo uvijek nađu na strani slabijih i onima kojima treba bilo kakva pomoć. Nesebični su i rado će se žrtvovati za one koje vole, osobito za svoju obitelj i djecu. Imaju izraženu intuiciju s kojom gotovo nepogrješivo otkrivaju namjere drugih ljudi. Nježni su i jako pametni, ugodni za suživot. Prema prijateljima su topli i ponašaju se zaštitnički. </p><p><strong>Niži tip:</strong> Često su jako škrti i robovi vlastitih predrasuda. Prilikom svađe s njima, na nos će vam nabaciti stvari koje ste napravili prije deset ili više godina. Niži tip Raka je pritajeni agresivac koji ima ladicu u koju sprema argumente protiv vas. Kada ladica postane krcata, može početi bjesniti.</p><h2>Lav</h2><p><strong>Viši tip: </strong>Vrlo su topli, srdačni i osjećajni. U njihovom društvu svatko se osjeća ugodno i zaštićeno, jer viši tip ovog znaka zrači dobrotom i plemenitošću. Odlični su kao šefovi, vođe ili menadžeri jer se znaju nametnuti na svoj fini, suptilan način. Ljubazni su, jako društveni i stvaraju utjecajna poznanstva. Ljudi se prepuštaju njihovom vodstvu jer viši tip Lava je samopouzdan i siguran u sebe. </p><p><strong>Niži tip:</strong> Ovo su većinom hvalisavi ljudi koji obožavaju biti u centru pozornosti. Glasni su i vole se svađati, jer ih je lako isprovocirati i izbaciti iz takta. U braku je težak i zahtjevan partner - bit će ljubomoran na sve vaše prijateljice i prijatelje. Ima apsolutistički karakter i želi dominirati nad svakim. Teško priznaje kad nije u pravu.</p><h2>Djevica</h2><p><strong>Viši tip: </strong>Viši tipovi su jako radišni i vrijedni ljudi, koji posjeduju velika znanja i umijeća kojima se spretno koriste u životu. Mirni su i pouzdani kao partneri, ljubavnici ili prijatelji. Točni su i pedantni pa se vrlo dogovorno odnose prema problemima i životu uopće. Njihova visoka inteligencija omogućuje im da vrlo lako rješavaju zapreke. Prema obitelji su brižni. </p><p><strong>Niži tip:</strong> Ovo su kronično nezadovoljni ljudi, često skloni ući u duboki pesimizam i nezadovoljstvo. U svemu odmah vide problem. Znaju biti jako cinični i neugodni kad im se netko zamjeri. Njihovi najbliži im teško mogu udovoljiti, u svemu odmah vide zamjerku. Sebični su i škrti.</p><h2>Vaga</h2><p>Viši tip: Viši tipovi su nježni, ljubazni i vrlo senzibilni ljudi koji plijene pozornost šarmom i ugodnim nastupom. Među njima ima puno umjetničkih duša, pa umjetnost često dominira njihovim životom. Uvijek su dotjerani i lijepi. Jako su pravdoljubivi, ne podnose svađe i grubosti. Ističu se osobitim stilom, puni su razumijevanja za druge ljude pa se često nalaze u ulozi savjetnika.<br/> Niži tip: Uživaju u hrani i alkoholu te se olako podaju poročnom životu. Vole se baviti tračevima i ogovaranjima, radi čega redovno upadnu u nevolje. Ne znaju čuvati povjerenu im tajnu pa se odmah izlanu. Znaju biti jako pasivni, tromi i lijeni, vole na druge prebaciti svoj dio obveza. </p><h2>Škorpion</h2><p><strong>Viši tip: </strong>Jako su oštroumni i pronicljivi pa vrlo lako mogu “pročitati“ nečije namjere. Posjeduju jaku unutarnju disciplinu i samokontrolu, pa ih je teško izazvati ili isprovocirati. Požrtvovni su i osjećajni i nikakva ih nevolje ne može baciti na koljena. Odlični su kao prijatelji, iskreni su i vjerni. U ljubavi znaju odnos podići na višu razinu, dajući partneru mogućnost da bude ono što i je. </p><p><strong>Niži tip: </strong>Skloni su poći putem nagona i niskih strasti. Vole uživati u životu i u tome pretjeruju, bilo da je posrijedi alkohol, hrana, droga ili seks. Bolesno su ljubomorni i ugnjetavaju partnera. Teški su životni suputnici i s njima treba imati strpljenja. Neugodni su kad im nešto nije po volji, agresivni su. </p><h2>Strijelac</h2><p><strong>Viši tip:</strong> Ovo su plemeniti ljudi koji vole druženja, zabavu i putovanja. Imaju poseban i dalekovidan pogled na život, spontani su i znaju uživati u malim stvarima. Velikodušni su i darežljivi, obožavaju svoje prijatelje i nesebično se daju svojim najbližima. Jako su inteligentni i od njih se može svašta čuti i naučiti. </p><p><strong>Niži tip:</strong> Znaju biti licemjerni i poslužiti se lažima da bi dostigli svoj cilj. Neugodni su kada su isprovocirani. Konvencionalni su i zatvoreni u svoj svijet. Prijatelje znaju često i iznevjeriti nepoštivanjem dogovora ili lažima. Puni su samohvale, pa drugima zbog toga mogu ići na živce. </p><h2>Jarac</h2><p><strong>Viši tip: </strong>Ovi su ljudi dostojanstveni, tihi i mirni. Imaju jaku samokontrolu i teško ih je izazvati ili isprovocirati. U svemu ih vodi njihov logičan um. Racionalni su, praktični i realni, pa s lakoćom rješavaju životne probleme. Pribrani su, stabilni i puni pažnje prema voljenim osobama. Vrlo su korektni i pošteni ljudi. </p><p><strong>Niži tip: </strong>Niži tipovi su jako teške prirode. Gotovo im je nemoguće udovoljiti, svugdje vide zamjerke. Vole stalno prigovarati i jako su neugodni kada su u svadljivom raspoloženju. Znaju biti jako škrti, čak i prema najbližima. Zajedljivi su i stalno imaju osjećaj da su svi ljudi protiv njih.</p><h2>Vodenjak</h2><p><strong>Viši tip:</strong> Ovo su originalni i posebni ljudi s jasnom vizijom svoga života. Veliki su humanisti i najsretniji su kada nekome mogu pomoći. Nesebični su, iskreni i zagledani daleko u budućnost. Među njima ima mnogo genijalaca i inovatora. Vole drugima činiti dobro, to ih ispunjava. Često imaju nepogrešivu intuiciju. </p><p><strong>Niži tip:</strong> Egoistični su i misle samo na sebe. Nije ih mnogo briga ako usput koga i povrijede. Tjeraju inat i rade po svome čak i kada su svjesni da nisu u pravu. Često su osamljeni.</p><h2>Ribe</h2><p><strong>Viši tip:</strong> Ovo su iznimno senzibilni ljudi koje tuđe nevolje iskreno pogađaju. Vole ljude, a osobito životinje kojih kod kuće sigurno imaju nekoliko. Imaju odličnu intuiciju. Među njima ima velikih poklonika umjetnosti. Puni su mašte i inspiracije, a ljudi ih vole imati u svojoj blizini. </p><p><strong>Niži tip:</strong> Često se gube u svojoj mašti i iluzijama, a još i povrh svega izbjegavaju odgovornosti. Probleme zaobilaze u širokom luku. Nerealni su, neodgovorni i žive u snovima.</p>