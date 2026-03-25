DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Neobična nezgoda dogodila se prilikom slijetanja zrakoplova DC-10 kad je snažan mlaz ispušnih plinova oštetio krov obiteljske kuće u Školskoj ulici 1980. godine
Zrakoplov DC-10 'otpuhao' je krov obiteljske kuće u Lomnici
Krajem ožujka 1980. u Lomnici nedaleko od Velike Gorice DC-10 'otpuhnuo' je krovište. Neobična nezgoda dogodila se prilikom slijetanja zrakoplova DC-10 kad je snažan mlaz ispušnih plinova oštetio krov obiteljske kuće u Školskoj ulici. Dio krovišta je odnesen, a događaj je isprva izazvao strah među ukućanima.
