Žrtvu nanjuše na čak 35 metara: Donosimo savjete za mirnije uživanje u dvorištu i na balkonu

Iz samo jedne bačve u kojoj se nakupila voda može se izleći na milijune komaraca. Iako ih je nemoguće istrijebiti, uz ove mjere prevencije može se spriječiti njihovo nekontrolirano razmnožavanje

<p>Sve toplije vrijeme najavljuje povratak omraženih insekata koji su u stanju pokvariti večernja druženja na otvorenom. Njihova sposobnost prijenosa zaraznih bolesti komarce svrstava među najsmrtonosnije životinje na svijetu koje su krivac za nekoliko milijuna smrti svake godine, piše Hrvatski zavod za javno zdravstvo na svojim stranicama.</p><p>U vrijeme rasta temperatura, urbanizacije, globalizacije te povećanja populacije, kako ljudske tako i komaraca, važno je istaknuti komarce kao potencijalne vektore za prijenos zaraznih bolesti i izbijanje epidemija. Na globalnoj razini prvenstveno se radi o bolestima poput malarije, Zika virusne infekcije, dengue i groznice zapadnog Nila.</p><p>U Hrvatskoj je pronađena 51 vrsta komaraca, no samo je manji broj onih koje mogu biti vektori za pojavu epidemija arbovirusnih infekcija. Hrvatska ima dugogodišnju tradiciju suzbijanja komaraca koja podrazumijeva složene, pažljivo planirane cjelovite mjere uništavanja komaraca, odnosno kombinaciju preventivnih i kurativnih mjera s ciljem smanjenja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva komaraca.</p><p>U procesu suzbijanja, može sudjelovati svaki pojedinac, a kako biste se zaštitili u svom domu, potrebno je poduzeti neke korake:</p><p>- Zaštitite prozore i vrata mrežama protiv insekata, odnosno boravite u klimatiziranim prostorima.</p><p>- Nosite svijetlu odjeću dugih rukava i nogavica na području s puno komaraca.</p><p>- Upotrebljavajte sredstva koja odbijaju komarce, tzv. repelente i koristite ih strogo prema uputama proizvođača.</p><p>Budući da je voda neophodno stanište za razvoj komaraca, najbolji način u borbi protiv komaraca u razdoblju od travnja do listopada je uklanjanje svih izvora vode koji im omogućuju razmnožavanje. Naime, u samo jednoj bačvi u kojoj se nakupila voda tijekom jedne sezone može se razviti više od milijun komaraca.</p><p>Planirate li zabavu u svom vrtu ili balkonu, imajte na umu da ih najviše privlači ugljikov dioksid koji izlučujemo izdahom, no i ljudi koji su pili pivo ili se bavili tjelesnim aktivnostima, miris ljudskih stopala, te neke vrste sira. A u svom pohodu, žrtve pronalaze na nekoliko načina - ili zamijete kretanje, detektiraju infracrveno zračenja topline tijela ili se 'navode' pomoću kemijskih signala (privlači ih ugljični dioksid, mliječna kiselina i razne druge kemikalije) i to na udaljenosti od 25 do 35 metara! </p><p>Iako ih je nemoguće potpuno istrijebiti, njihov broj se može održavati na minimumu. Zato je uloga svakog pojedinca značajna, jer svojim odgovornim ponašanjem i aktivnim uključivanjem sudjeluje u sprečavanju širenja invazivnih vrsta komaraca.</p><p><strong>A sve počinje mjerama prevencije kod kuće:</strong></p><p>- Balkone, terase, vrtove i zelene površine treba održavati čistima i urednima</p><p>- Potrebno je redovito kositi travu kako bi se izbjegla pojava visoke trave kao staništa za odrasle jedinke komaraca</p><p>- Potrebno je uklanjati vegetaciju koja stvara hlad oko vodenih staništa i unijeti predatore, npr. ribe, vodozemce i kukce u bare i vrtna jezerca radi prirodnog smanjenja brojnosti ličinki</p><p>- Potrebno je redovito uklanjati krupni otpad (gume, bačve)</p><p>- Sve ostale materijale (npr. plastične folije, tende, cerade) treba odlagati tako da se izbjegne nakupljanje kišnice u kojoj bi se komarci razmnožavali</p><p>- Spremnike za vodu kao što su kade, bačve i posude za zalijevanje vrtova treba pokriti pokrovima od plastike ili sličnog nepromočivog materijala ili mrežom protiv komaraca</p><p>- U vrtovima i dvorištima treba pregledavati mjesta gdje se nakuplja kišnica, a posude u kojima se nakuplja voda kao što su tanjurići ispod vaza za cvijeće, posude iz kojih životinje i domaći ljubimci piju vodu treba prazniti i čistiti svakih sedam dana</p><p>- Na terasama i u vrtovima treba izbjegavati nakupljanje vode te uklanjati sve predmete u kojima bi se mogla nakupljati voda za razvoj larvi komaraca - kante, kantice, bačve, posude, dječje bazene...</p><p>- Sve eventualne spremnike vode treba pravilno i čvrsto zatvoriti poklopcem.</p><p>- Unutar groblja, gdje nema vode tretirane larvicidnim sredstvima, vaze za cvijeće treba puniti vlažnim pijeskom ili vodu za vazu pri svakoj zamjeni cvijeća tretirati nekim larvicidnim proizvodom.</p><p>- Kad se upotrebljava umjetno cvijeće, vaza koja je na otvorenom trebala bi biti napunjena vlažnim pijeskom</p><p>- Sve posude koje se povremeno koriste za cvijeće i zalijevanje treba odlagati tako da se izbjegne nakupljanje kišnice</p><p>- Potrebno je obratiti pozornost i na septičke jame, koje mogu postati veliko leglo komaraca - poklopac treba držati hermetički zatvorenim, a ako to nije moguće, treba je zatrpati pijeskom ili zemljom</p>