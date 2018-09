Zvijezde otkrivaju koje su vaše slabosti i šanse do kraja godine

OVAN - karijera

Ovo područje zahtijevat će mnogo truda i energije. Nesigurni uvjeti poslovanja, šef koji vas ne podržava ili manjak sigurnosti u ostvarenje zacrtanih ciljeva mogli bi vam otežavati napredovanje. Potrebno je s mnogo pažnje ulaziti u nove projekte te oprezno birati suradnike i osobe od povjerenja. U ovoj godini ćete mnogo naučiti o sebi kroz karijeru, odnose s autoritetima i posao koji radite.

Foto: Dreamstime

BIK - ego

Nerazumna tvrdoglavost i snažan ego često su razlog vašeg neuspjeha ili propuštenih prilika. Trebali biste se bez straha otvoriti novim iskustvima i vidjeti kuda će vas odvesti. Kad pogriješite ili nekoga povrijedite, priznajte to. Niste uvijek u pravu. Pretjerani oprez i strahovi koje vam nameću vaša uvjerenja mogu vas onemogućiti da iz ove godine izvučete ono najbolje za sebe, možda novu ljubav, bolji posao, kvalitetno prijateljstvo. Život počinje kad prijeđete granicu zone sigurnosti.

BLIZANCI - nezdrave navike

Vrijeme je da preispitate svoj odnos prema sebi. Kakva vam je prehrana, vježbate li, jeste li skloni nekim navikama koje štete vašem organizmu? Ova godina nudi vam priliku da promijenite sve ono što truje ne samo vaše tijelo, nego i vaš um. Dobro je pronaći više vremena za odmor i aktivnosti koje vas vesele. Promijenite ono što vam se ne sviđa u vama ili na vama.

Foto: Fotolia

RAK - odnosi

Vaš brak, prijateljstva ili poslovni odnosi prolazit će kroz promjene. Nakon što se proces završi vi nećete biti ista osoba. Izvjesno je da će neki ljudi otići iz vašeg života, vaši odnosi će se promijeniti. Staro odlazi, novo dolazi. Stvara se prostor za ulazak novih osoba koje će vam obogatiti život. Vrijeme je da zaboravite na prošlost. I vjerujte u sebe, otvorite se prema novim prilikama.

LAV - zdravlje

Vrijeme je da počnete više brinuti o sebi. Neke zdravstvene smetnje mogle bi vas upozoriti na to da je vrijeme da odustanete od toga da budete savršeni, cilj je da osvijestite kako ste dovoljno dobri sad, takvi kakvi jeste. To će vam pomoći da prestanete udovoljavati drugima i dokazivati se.

DJEVICA - krivnja

Iako je ovo godina nove stabilnosti te stvaranja čvrstih poslovnih i privatnih temelja za budućnost, ne bi bilo loše da se pozabavite svojim perfekcionizmom. Maknite se iz uloge žrtve, iz osjećaja nemoći. Šteta je zbog njih propustiti dobre prilike.

VAGA - sigurnost

Neki događaji i iskustva mogli bi vam izmaknuti čvrsto tlo pod nogama. Osobito zahtjevno područje bit će obiteljski odnosi, kao i pitanje sigurnosti u sebe. Dobro je shvatiti da je život stalna promjena, i ako se danas nešto raspadne, ako ostanete bez nečeg za što ste vezani, sigurno za to postoji razlog. I kad se nemir ili osjećaj tuge slegne, shvatit ćete zašto je taj događaj bio dobar za vas.

Foto: Shutterstock

ŠKORPION - pretjerivanje

Ova godina nagrađuje vas velikim blagoslovima. Već ste mogli primijetiti kako vam mnogo toga lakše polazi za rukom. Osjećate se uspješnije i zadovoljnije. No u svemu se krije i jedna slabost, a to je pretjerivanje. Nekad treba znati kad je dobro stati, reći samome sebi - imam dovoljno, zadovoljan sam. Odvojite više vremena za one do kojih vam je stalo.

STRIJELAC - prošlost

Ne dopustite pogreškama i krivim izborima iz prošlosti da vas slijede poput sjena. Suočite se s onim što je bilo, to je jedini put prema oslobođenju i prilici da za sebe izgradite bolji život. Zacijelite stare rane, oprostite sebi i drugima te ponovno probudite zaboravljeni osjećaj osobne moći.

JARAC - osobna vrijednost

U godini ste velikog učenja, upoznavanja sebe, odrastanja i sazrijevanja. Svako odustajanje zbog straha ili prevelike odgovornosti zrcalit će u vama osjećaj neuspješnosti i neostvarenosti. Prestanite se podcjenjivati ili osjećati stid zbog prošlih neuspjeha, naučite nešto iz prošlih poraza.

VODENJAK - otpuštanje

Neki ljudi, odnosi, uvjerenja ili obrasci razmišljanja mogu postati toksični za vas ako ih ne pustite iz života. U godini ste kad morate okrenuti leđa situacijama koje vas koče. No da bi to bilo moguće ponekad je potrebno sebe maknuti s puta. Imajte više vjere i prestanite se oslanjati na uvjerenja koja vam više ne služe.

Foto: Dreamstime

RIBE - ljubavna prošlost

Pustite prošlost, arhivirajte je i prigrlite nove odnose. Bez obzira na to koliko su vas neki ljudi i izbori u prošlosti razočarali ili povrijedili, nemojte zbog toga zaključati vrata svog srca. Dajte sebi priliku za novi početak. Pokušajte dati povjerenje drugima i gledajte što će se događati.