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IGRAJ I OSVOJI

KLIKNI, ZABIJ PENAL I OSVOJI GRATIS PRETPLATU NA ORANŽ!

Piše 24sata,
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KLIKNI, ZABIJ PENAL I OSVOJI GRATIS PRETPLATU NA ORANŽ!

Okušaj se u nogometu, zabij 3 gola i osvoji mjesečnu ili godišnju digitalnu pretplatu 24 Oranž i to potpuno besplatno. Pretplatom dobivaš pristup PLUS+ sadržaju, neometano čitaš najnovije vijesti i dobivaš super kupone

Krenulo je Svjetsko nogometno prvenstvo, a povodom toga smo za čitatelje 24sata pripremili zabavnu kratku igru u kojoj se svatko može okušati i postati prvak u nogometu, barem na našem portalu. Igra je vrlo jednostavna. Samo trebaš zabiti tri gola klikom miša, naravno pokušaj promašiti golmana i osvajaš super nagradu. Nagrada je besplatna pretplata na 24 Oranž bez oglasa i dobivaš pristup PLUS+ sadržaju.

Kako igrati?

U igri "NARANČASTI PENAL" trebaš zabiti 3 od 5 penala i onda osvajaš nagradu! Imaš 10 sekundi po pucanju, naciljaj tamo gdje golman nije i šutni naranču u mrežu. Nema veze ako promašiš, igru možeš ponovno pokrenuti i zaigrati ispočetka. Što si uporniji, to si bliže iznenađenju! 

Kad konačno zabiješ 3 gola osvojio si super nagradu, besplatnu pretplatu na 24 Oranž.

U duhu Svjetskog nogometnog prvenstva, igra donosi savršenu kombinaciju brze zabave i prave navijačke euforije. Traje svega nekoliko sekundi, ali pruža uzbuđenje kao da si na tribinama dok Vatreni love novu pobjedu predvođeni Lukom Modrićem. Idealna igra za poluvrijeme tekme ili kratki odmor u školi, poslu i pauza od svakodnevne rutine. Zato igraj i ti jer svi osvajaju nagradu! Cilj je jednostavan, ali zarazan: zabiti gol i osjetiti djelić nogometne groznice.

Zaigraj na linku.

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