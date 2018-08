Najveća proslava početka školske godine uskoro počinje

Četvrtu godinu zaredom 24sata organizira poznati Piknik za školarce. Piknik se ovog puta organizira na atraktivnoj lokaciji na Zagrebačkom velesajmu u sklopu Growing up festivala. 15. rujna školarce očekuje cjelodnevni besplatni zabavni i edukativnim sadržaj. Ovaj jedinstveni događaj prilika je svim školarcima, ali i njihovim roditeljima i učiteljima da zajedno obilježe i proslave početak nove školske godine.

Posjetitelje očekuje više od deset sati programa i više od stotinu izvođača. Bit će tu svega - od robotike do zdrave prehrane, od Joomboos meetupa do izviđača.

Brojne nagradne igre bit će prilika za ostvajanje super poklona. Učit će se plesni koraci, preskakati uže i prepreke, uređivati djevojčice za princess party, a moći će se sudjelovati i u gastro showu sa Zdravoljupcima te pokazati svoje kulinarske vještine.

Uz to, Zdravoljupci i njihovi frendovi s Joomboosa: Two Crazy Beauties, Fran i Borna i Nika Plavčić smislili su različite izazove u koje je školarci mogu uključiti.

Zdravoljupka Jagoda upoznat će ih sa Sarom Paradžik i zborovima Zagrepčanke i dečki, Bajka, Kikići, Pahuljice. Zdravoljupka Banana, kao iskusna sportašica, ispitat će talente djece za različite sportove od mačevanja i karatea do hula hoopa i rolanja. Za odvažne, tu je snažni Zdravoljubac Češnjak koji će podučavati o zaštiti i sigurnosti. S njim će djeca upoznati zagrebačku policiju i vatrogasce i naučiti kako šititi sebe i druge u prometu ili kod kuće.

Za djecu koja dođu u Disney kostimima ili uređeni kao princeze i kraljevići, Jana priprema super iznenađenja i nagrade, a Piko u suradnji s gastro znalcem Nebojšom Vukadinovićem organizira natjecanje u izradi omiljenog sendviča. Poznati Youtuber LayZ upoznat će djecu s Gospodinom Rajkom iz Zvijezda ketchup spota, koji će provjeriti njihovu sportsku kondiciju, a najbolje nagraditi slasnim zalogajima.

No, sve ovo je tek dio priče... Zato svakako u svoje kalendare zabilježite subotu, 15. rujna, od 10 do 20 sati, a dan prije i dan poslije na istome mjestu možete razgledati dječji sajam Growing Up Zagrebačkog velesajma.

Organizator festivala je 24sata, generalni partner Konzum, a ostali partneri su: Zvijezda, Jana, Pik i Sport Vision.