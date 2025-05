24sata opet briljira: Osvojili smo dvije nagrade na Native Advertising Awardsu 2025!

Na jednom od najvažnijih svjetskih natjecanja u native oglašavanju – Native Advertising Awards 2025 – 24sata je još jednom potvrdio svoju snagu i kreativnost. Ove godine osvojili smo za projekt “Poduzetnički atelje” zlato u kategoriji Best Financial Services Program te broncu u kategoriji Best B2B Campaign.

"Ove nagrade, izborene na globalnoj razini, veliko su priznanje cijelom nativu timu 24sata kojem moram zahvaliti na entuzijazmu, trudu i talentu koji ulažu u svoj rad svaki dan. Bez toga, kao i bez velike podrške cijele kuće 24sata, ne bi bilo ni nagrade, ali niti ove vrijedne kampanje koju smo kreirali za UMFO i male poduzetnike u Hrvatskoj. Jer kao što kaže slogan kampanje Poduzetnički atelje, uspješno poslovanje ponekad je prava umjetnost. Drago nam je što smo ostavili takav umjetnički dojam i na međunarodni žiri." - izjavila Mirta Dabić, Chief Creative Content Producer.

"Osmišljavanje kampanja s financijskom tematikom uvijek zahtijeva veću 'dozu' kreativnosti. Kako bitne, a ozbiljne teme približiti čitateljima na zanimljiv, jednostavan i sažet način? Znate da ste uspjeli ako ste 'pomirili' 3 ključne stvari, pružili čitateljima iskoristive, praktične savjete, prenijeli informacije koje klijent želi komunicirati i dodali dodatnu vrijednost sadržaju medija, u ovom slučaju 24sata. Kampanja 'Poduzetnički atelje' ostvarila je sva tri cilja. Veselimo se budućim izazovima, projektima i kampanjama koje našim čitateljima čine život boljim." - Martina Bartolić Aralica, Content Native Editor.

Native Advertising Awards jedno je od najprestižnijih globalnih priznanja u industriji digitalnog oglašavanja. Nagrade se dodjeljuju za najinovativnije, najefikasnije i najkreativnije projekte koji spajaju brendove i publiku kroz kvalitetan sadržaj. Ove godine, među više od 500 prijava iz 130 kompanija sa šest kontinenata, u žiriju su sudjelovali stručnjaci iz čak 18 zemalja. Samo ulazak u finale velik je uspjeh – a dvije nagrade koje su stigle u Hrvatsku dokaz su da se u 24sata radi vrhunski sadržaj na svjetskoj razini.

Osim osvojenih nagrada, 24sata je sa svoja tri velika native projekta ušao u finale u čak osam različitih kategorija, čime je još jednom potvrdio svoj status lidera u razvoju branded contenta u regiji i šire.

U suradnji s UMFO-om, osmislili smo "Poduzetnički atelje" – inspirativnu native kampanju koja je malim poduzetnicima diljem Hrvatske dala konkretne savjete o financiranju i rastu poslovanja. Kroz seriju članaka, video sadržaja i interaktivnih formata prikazali smo stvarne priče obrtnika i kreativaca koji su uspjeli pretvoriti svoje ideje u održive biznise. Kampanja je istovremeno educirala, motivirala i pružala korisne informacije čitateljima, a sadržajem se istaknula i u B2B i financijskom segmentu. Slogan "Uspješno poslovanje ponekad je prava umjetnost" savršeno je zaokružio cijelu priču, a kampanja je postala primjer kako native sadržaj može imati stvaran, mjerljiv učinak. Osvojio je zlato u kategoriji Best Financial Services Program i broncu u kategoriji Best B2B Campaign, a ušao je u finale i u kategoriji Best Cross-Channel Program

S Pampersom razvili smo projekt "Digni prstić za svoj vrtić" koji je povezao edukaciju o važnosti pravilne njege najmlađih s društveno odgovornim ciljem – opremanjem vrtića diljem Hrvatske. Kroz serijal članaka i aktivaciju na društvenim mrežama, roditelji i odgojitelji mogli su podići svijest o brizi za dječju kožu i istovremeno sudjelovati u opremanju vrtića potrebnim sredstvima. Projekt je istaknuo važnost zajednice i brige za najmlađe, a istovremeno ponudio koristan, relevantan sadržaj koji nadilazi komercijalni cilj. Snaga kampanje bila je upravo u autentičnosti i stvarnoj koristi za djecu, roditelje i društvo. U finale smo ušli u kategorijama Best Sustainability Program i Best Series of Sponsored Articles.

U suradnji s A1 Hrvatska i platformom JoomBoos, kreirali smo "Šeraonu" – edukativno-zabavni video serijal koji mladima pomaže razumjeti izazove digitalnog svijeta. Kroz viralne trendove i influencere, serijal obrađuje ozbiljne teme poput dezinformacija, govora mržnje i digitalne privatnosti, ali na način koji je Gen Z publici blizak, zabavan i lako razumljiv. Svaka epizoda kombinira humor i edukaciju, a distribucija putem TikToka, Instagrama, YouTubea i portala omogućila je snažan organski doseg. "Šeraona" je postala prostor u kojem se mladi osjećaju razumijeno i potaknuto na odgovorno ponašanje na internetu. Finalisti smo u kategorijama Best Use of Online Media, Best Use of Video i Best Use of Social Media.

Ove nagrade još su jedan dokaz da je 24sata vodeća medijska kuća u regiji kada je u pitanju razvoj kvalitetnog i strateškog branded contenta. I dalje ćemo stvarati projekte koji ne samo da donose rezultate, već i stvarnu vrijednost za društvo.