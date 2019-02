9 grešaka zbog kojih vam nova odjeća brzo izgleda iznošeno

Pranje odjeće uopće nije jednostavno kako se to naizgled čini, a dokaz za to komadi su koji su vam nakon samo nekoliko pranja izgubili originalnu boju i formu te postali gotovo neupotrebljivi. Ako vam se to dogodilo, vjerojatno ste napravili jednu od ovih grešaka.

Stavljate deterdžent izravno na odjeću

Možda o tom nikad niste razmišljali, ali i pri pranju odjeće redoslijed je važan. Optimalno je prvo staviti odjeću u perilicu (ili lavor) pa dodati vodu i tek potom deterdžent. S razlogom postoje plastični dozatori za deterdžent koji svoj sadržaj po odjeći razliju tek kad je ona mokra i kada se bubanj počne vrtjeti. Osim toga, sigurno želite da deterdžent jednako dobro zahvati sve komade u perilici te da jednako dobro djeluje na njih.

Ne koristite odgovarajući deterdžent

Jedna je od najčešćih grešaka pri pranju korištenje previše deterdženta i omekšivača, što kasnije otežava ispiranje, a može doći i začepljenja odvoda kojim oni stižu u bubanj. Slijedite dakle upute o doziranju koje postoje u uputama koje dobijete i uz perilicu i uz sredstvo za pranje. Kad je deterdžent u pitanju, radije se fokusirajte na kvalitetu, a osobito na odgovarajuću vrstu deterdženta za pojedini tip tkanine. Uzmite također u obzir činjenicu da omekšivač nije za sve tkanine. On s vremenom smanjuje sposobnost apsorpcije tkanine i ne preporučuje se za ručnike, sportsku odjeću, odjeću od mikrofibre i elastina itd.

via GIPHY

Pretrpavate perilicu

Vjerojatno najčešća greška koju svi činimo jest pretrpavanje perilice, iako znamo da time smanjujemo učinkovitost pranja. Jedan od trikova kojim možete otkriti jeste li pretjerali s količinom odjeće jest da pokušate gurnuti obje šake na vrh bubnja perilice. Ako to ne uspijete, pretrpali ste perilicu i morate je malo isprazniti.

Nepravilno koristite sredstvo za mrlje

Mislite li da je mrlje potrebno dobro istrljati specijaliziranim deterdžentom ili čak četkicom? U krivu ste jer stručnjaci savjetuju da na mrlju (s vanjske strane) samo utapkate malo deterdženta. Da ne bude zabune, pravilo da nakon nastanka mrlje treba intervenirati što prije i dalje vrijedi.

via GIPHY

Ne obraćate pozornost na patente i dugmad

Zasigurno ste čuli za pravilo da se odjeća pere preokrenuta, tj. na „krivoj strani“. Znate li također da patente valja zatvoriti, a na košuljama otkopčati dugmad? Kad malo razmislite, to je sasvim logično jer ne želite da vam patent zapne i ošteti neki drugi komad odjeće ni da vam košulja ostane neoprana na mjestu gdje se najviše prlja. Time također sprečavate oštećenje rupica za dugmad.

Niste precizni pri razvrstavanju

Sortiranje po boji samo je jedan od kriterija koje trebate primijeniti na hrpu prljave odjeće. Za pravilno pranje važnija je podjela s obzirom na osjetljivost tkanine od koje je komad izrađen, što će vam kasnije olakšati izbor odgovarajućeg deterdženta, temperature i jačine centrifuge.

via GIPHY

Ne razmišljate o temperaturi

Suprotno uvriježenom mišljenju, visoka temperatura vode ne garantira dobro pranje odjeće jer su kvalitetan deterdžent i dobra perilica pritom važniji čimbenici. Visoke temperature uzrokuju bespotrebno trošenje tkanine, pa ih treba koristiti samo kad je to zaista potrebno, tj. za pranje ručnika, pamučnog donjeg rublja, lanene odjeće i sličnih komada.

Griješite sa sušenjem odjeće

Iako ste kupili sušilicu i oduševljeni ste njom, nemojte zaboraviti na svoje staromodno sušilo na balkonu. Ono je nježnije prema osjetljivim komadima odjeće i omogućuje da rastezljiva odjeća zadrži svoj oblik. Sušilicu nemojte pretrpavati ni pretjerati sa sušenjem te odjeću obavezno odmah izravnajte ili, još bolje, stavite na vješalicu. To ne zahtijeva velik napor, a uštedjet će vam trud uložen u peglanje.

via GIPHY

Pogrešno vješate odjeću

Izbor vješalice nije trivijalno pitanje, pogotovo ako će vam neki odjevni predmet dugo stajati u ormaru. Metalne jednokratne vješalice, kakve dobijete u čistionici odjeće, u tom slučaju neće biti dobar izbor. Vrlo lako izgube oblik pod težinom odjeće i mogu je izobličiti, pogotovo na rukavima. Dakle, bolji su izbor plastične i drvene zaobljenih linija, pogotovo ako je dio za vješanje izrađen od protukliznog materijala i širok.