A1: Zaposlenici svake nedjelje idu besplatno na more

Djelatnicima velikih korporacija plaća nije uvijek jedini uvjet za zadovoljstvo na radnom mjestu. Prije svega radnik mora biti zadovoljan klimom i odnosima među kolegama, a jako se cijeni i ako tvrtka u kojoj radi vodi brigu o njegovu zadovoljstvu. Veliku ulogu u svemu ima i nadređena osoba. To jako dobro znaju i u tvrtki A1 Hrvatska koja za 700-tinjak djelatnika svoje Službe za korisnike, telesalesa te A1 dućana i prodaje ove godine organizira Ljeto u A1. Posao u tehničkoj službi nije lagan, radi se 24 sata na dan, a djelatnici se naslušaju lijepih i ružnih stvari, čak i tužnih sudbina, a sve kako bi svojim korisnicima omogućili vrhunsku uslugu.

Upravo zato, u sklopu Ljeta u A1, 50-ak zaposlenika (koji se prijave) besplatno svake nedjelje u srpnju i kolovozu putuje na kupanje u Njivice na Krku. Ako se mjesta u autobusu ne popune, mogu povesti i djecu, a samohrani roditelji imaju pravo povesti djecu neovisno o popunjenosti autobusa.

- To nam se pokazalo kao izvrsna praksa. Ljudi su zadovoljni, međusobno se druže, a i nudimo im priliku da cijelo ljeto idu na more. Oni koji su išli na godišnji u srpnju tako se i u kolovozu mogu okupati u moru, barem jedan dan - kaže Jelena Oreščanin, direktorica službe za korisnike, napominjući da su tijekom ljeta uveli i uljepšavanje pa kolegicama u uredu dva puta tjedno dolaze kozmetičarke koje im uređuju nokte. Osim toga, svi koji rade kasne i noćne smjene imaju pravo na besplatan taksi do doma.

Foto: A1 Hrvatska sportom rješava stres pa dečki u tehničkoj službi imaju i nogomet na Šalati, a svima je na raspolaganju i Playstation prije i nakon posla. To nije sve. Svi znaju da sepa dečki u tehničkoj službi imaju i nogomet na Šalati, a svima je na raspolaganju i Playstation prije i nakon posla.

- To je dobro za razbibrigu pa imamo i turnire u PES-u - govori Jelena koja je prije dolaska na poziciju direktorice radila u Odjelu ljudskih resursa u A1 Hrvatska. Napominje da su otvorili i grupu na poslovnom Facebooku u kojoj su skoro svi djelatnici uključeni u program Ljeto u A1 Hrvatska pa ondje izmjenjuju razne informacije, predlažu jedni drugima gdje da izađu, sastavljaju grupe za nogomet i slično.

- Jako je važno imati dobrog šefa. Ja sam imala sreće u tome i nastojim sve to prenijeti i na svoje ljude - zaključuje naša sugovornica.