Bez odlaska na predavanja: Evo kako do najtraženije diplome na tržištu iz vlastitog doma

Nekoć je put do sigurne karijere bio prilično predvidljiv: upis na fakultet, svakodnevni odlazak na predavanja, diploma i radno mjesto do mirovine. Međutim, danas se taj obrazac potpuno promijenio. Umjetna inteligencija, digitalizacija i automatizacija ne transformiraju samo poslove kojima se bavimo, već iz temelja mijenjaju i način na koji učimo.

Nova generacija studenata sve manje želi svoj život i slobodno vrijeme podređivati fiksnom rasporedu. Svakodnevno putovanje na predavanja, skupo iznajmljivanje stanova u drugim gradovima ili nemogućnost rada uz studij danas su prepreke, a ne nužnost. Traži se fleksibilnost: mogućnost da zarađujete, putujete ili živite gdje želite, dok se obrazovanje prilagođava vašem ritmu.

Zato je stopostotno online studiranje postalo jedan od najvećih trendova u visokom obrazovanju, pogotovo kada je riječ o IT sektoru. Prema podacima Eurostata, to je teren koji neprestano raste i na kojem potražnja za stručnjacima već godinama drastično premašuje ponudu na tržištu.

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Tržište rada traži posve nova znanja

Paralelno s revolucijom u učenju, promijenilo se i ono što poslodavci traže na razgovorima za posao. Čista tehnička teorija više nikome nije dovoljna. Svjetski ekonomski trendovi pokazuju da moderne tvrtke traže hibridne stručnjake - ljude koji imaju tehničku bazu, ali i poslovnu logiku, visoku prilagodljivost te spremnost na stalno usavršavanje.

Jednostavno rečeno, u IT-ju više nije dovoljno samo znati napisati kôd. U praksi se cijene kandidati koji razumiju širu sliku poslovanja, znaju raditi u timovima i posjeduju osnovne projektne vještine.

Zbog tog brzog tempa, sve se više ljudi odlučuje na promjenu karijere ili dodatnu edukaciju nakon što već uđu u svijet rada. Upravo je za zaposlene ljude online model najlogičniji izbor. Bilo da već rade u struci pa žele napredovati, ili dolaze iz posve drugog sektora i žele uloviti dio "IT kolača", studiranje na daljinu omogućuje im da nadograde znanje bez davanja otkaza.

Praksa iznad suhoparne teorije

Najveći problem tradicionalnog obrazovanja i dalje je golem jaz između teorije iz starih udžbenika i onoga što vas dočeka na radnom mjestu već prvog radnog tjedna. Zbog toga stručna praksa postaje najvažniji element modernog školovanja jer omogućuje studentima da još tijekom studija osjete stvarni poslovni svijet i razviju vještine koje se mogu naplatiti.

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Česta je zabluda da online studiranje znači izolaciju u četiri zida. Suvremeni studenti mrežu kontakata grade od prvog dana, i to u digitalnom okruženju. Kroz interne kanale i grupe svakodnevno komuniciraju, dogovaraju zajedničke projekte, razmjenjuju informacije i stvaraju poznanstva koja kasnije otvaraju vrata u poslovnom svijetu. S druge strane, online platforma se nadopunjuje i živim kontaktom - kroz organizirane stručne posjete, okrugle stolove, dane karijera i nezaobilazne brucošijade, studenti dobivaju najbolje od oba svijeta.

Što se nudi u Hrvatskoj?

U Hrvatskoj se takav moderan pristup postupno razvija, a jedan od primjera je Veleučilište Baltazar Zaprešić. S tradicijom duljom od 25 godina, ovo veleučilište razvija stručne programe koji prate impulse tržišta, te broji više od 9800 diplomiranih studenata i 12 akreditiranih stručnih studijskih programa.

Kroz svoje online programe u području IT-a, stručni prijediplomski studij Informacijske tehnologije i stručni diplomski studij Primijenjene informacijske tehnologije - Baltazar nudi maksimalno fleksibilan model. Snimljena predavanja, konzultacije na zahtjev i stalna mentorska podrška omogućuju studentima da sami kroje svoj tjedni raspored, bez obzira na to jesu li tek izišli iz srednje škole ili studiraju uz stalan posao i obitelj.

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Ipak, online model ne znači manje ozbiljnosti. Od studenata se traže aktivnost, profesionalna komunikacija i poštovanje poslovnog bontona. To je sjajna priprema za realni sektor, u kojem su rad na daljinu i virtualni sastanci postali svakodnevica u većini uspješnih tvrtki.

Ono što ovaj studij izdvaja na domaćem tržištu je pametan spoj tehnologije i poduzetništva. Studenti, naravno, uče programiranje, rad s mrežama, razvoj mobilnih aplikacija i sistemsko inženjerstvo, ali istodobno dobivaju znanja iz:

projektnog menadžmenta,

digitalnog marketinga,

upravljanja rizicima,

pravne regulative u IT sektoru.

Rezultat je takozvani poduzetnički mindset, koji diplomantima daje golemu prednost na tržištu rada, ali i hrabrost za pokretanje vlastitog biznisa. Uz obaveznu stručnu praksu, mogućnost Erasmus+ putovanja i stalni kontakt s ljudima iz IT industrije, studenti do diplome dolaze s portfeljem koji poslodavci itekako cijene. Zato i ne čudi što mnogi od njih posao pronalaze i prije nego što službeno završe studij.

Veleučilište više nije zgrada, nego sustav

U konačnici, moderno visoko obrazovanje sve se manje definira lokacijom i kvadratima dvorane, a sve više sadržajem i primjenjivošću onoga što ste naučili. Veleučilište više nije mjesto na koje morate fizički otići da biste sjedili u klupi, to je sustav podrške koji se prilagođava vašim životnim okolnostima i stvarnim potrebama tržišta. Kada je online model postavljen stručno i kvalitetno, on nudi upravo to: znanje koje prati tempo modernog života i priprema vas za poslove budućnosti, čak i ako predavanja slušate sa svog kauča.