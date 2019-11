Bliže se nominacije! Al Pacino i Robert De Niro u utrci za Oscara?

Bliži se dan kad će nominacije za nagradu Oscar biti i službeno objavljene, no ono što svakako mnogi s nestrpljenjem očekuju je broj nominacija koje će dobiti remek djelo (bar tako kažu svjetski filmski kritičiri) Martina Scorsesea 'The Irishman' s Alom Pacinom i Robertom De Nirom u glavnim ulogama.

Foto: Screenshot, YouTube/Netflix

Streaming div vs filmske kompanije

Prvi put u povijesti najprestižnije filmske nagrade u konkurenciji za Oscara će se po svemu sudeći naći film koji nije proizvela neka mega popularna svjetska filmska kompanija nego streaming div Netflix koji, za razliku od Parmount ili Universal Picturesa publiku uopće ne pronalazi ispred kino platna. Za ovaj visokobudžetni film nije pretjerano bila zainteresirana nijedna holivudska blockbuster produkcija iz jednostavnog razloga - osim skupe produkcije i dizajna kostima, u filmu se koristi revolucionarna VFX tehnologija pomlađivanja koja je uz honorare vrhunskih glumaca napuhala budžet filma na vrtoglavih 150 milijuna dolara.

Za svaku ozbiljniju filmsku kuću bio bi to danas nevjerojatno rizičan poslovni potez jer bi povrat uloženog potrajao, a pitanje je bi li ga taj žanr filma ikad i mogao vratiti. No, očito ne i za Netflix koji je s plasiranjem ovog filma na tržište potpuno pomutio vodu među vodećim američkim produkcijskim kućama poručivši im da u Netflixu od sad stvaraju i filmove koji osvajaju Oscare, a ne samo stotine milijuna gledatelja pred malim ekranima.

Revolucija u medijskoj industriji

A s obzirom koliko Netflix godišnje zarađuje vrlo je izvjesno da je jedini razlog snimanja ovog filma bilo čisto pokazivanje snage ove najveće svjetske streaming kompanije koja je za prvo tromjesečje 2019. godine objavila financijsko izvješće u kojem stoji da je kompanija zabilježila prihode od 4,52 milijarde dolara te imala dobit od 344 milijuna dolara u prva tri mjeseca. Za porast prihoda od preko 22% u odnosu na isto razdoblje lani zaslužan je velik porast broja novih pretplatnika jer se od siječnja do ožujka na Netflix pretplatilo 9,6 milijuna ljudi - što im je najbolji kvartalni rezultat ikada.

Netflix se zbog svog poslovnog modela redovito proglašava revolucionarom u medijskoj industriji. Njihova poslovna strategija se od osnutka 1997. godine bazira na budnom praćenju tržišnih trendova i isplativoj financijskoj računici. A kako pokazuju podaci zarade upravo su ih dobre poslovne odluke svih ovih godina spasili od propasti.

Foto: Guliver/Shutterstock

Dva desetljeća iza sebe

S poslovanjem su počeli 1998. i to tako da su korisnici preko interneta zadužili DVD koji bi im onda stigao poštom, nakon čega bi ga istom metodom i vratili. Kao prva takva usluga u svijetu Netflix je na početku imao tridesetak zaposlenika i nešto manje od tisuću filmova za posudbu, što je bilo gotovo sve što se uopće u to doba moglo naći na DVD-u.

Njihov glavni konkurent je tad bio Blockbuster, kompanija koja je također iznajmljivala filmove, ali je to radila u klasičnim poslovnicama. Netflix je u iznajmljivanju otišao korak dalje i umjesto naplate po pojedinačnom filmu uveo je mjesečnu pretplatu, no to se nije pokazalo previše isplativim. Novom poslovnom politikom dostigli su brojku od 300 000 pretplatnika i poslovanje u gubicima. Ne vidjevši izlaz osim prodaje, Netflix se 2000. godine ponudio na preuzimanje Blockbusteru i to za 50 milijuna dolara.

Osnivači Netflixa su predlagali da će oni pod nazivom blockbuster.com voditi poslovanje na internetu, a Blockbuster ostatak poslovanja. No, kompanija koje je tih godina zapošljavala između 50 do 80 tisuća ljudi odbila je ponudu. Deset godina kasnije Blockbuster je propao, a ne-preuzimanje Netflixa, koji je u međuvremenu izrastao u ozbiljnu kompaniju, pokazala se kao kobna greška za Blockbuster.

Foto: Guliver/Shutterstock

Vlastiti sadržaj - ključ uspjeha

Netflix se iz krize izvukao fokusirajući se u poslovanju na tržišni rast kapaciteta internetskih veza, a samim time i pregledavanja videosadržaja preko mreža i tako se uvrstio među neke od najvećih tehnoloških revolucionara u internetskom poslovanju i postao kompanija u rangu Googlea, Facebooka i Amazona. Posljednjih godina okrenuli su se produkciji vlastitog sadržaja čime je Netflix 'ulovio' milijune novih pretplatnika. Shvativši da će pretplatnici nakon sloma burze i domino efekta koje se godinama odražavao na tržište diljem svijeta imati sve manje novaca za skupe tv pakete, okrenuli su se kreiranju vlastitih originalnih sadržaja, filmova i serija.

Od 2012. do dans Netflix je potrošio više od milijardu i pol na produciranje sadržaja u suradnji s lokalnim producentskim tvrtkama u Europi, a posljednjih godina veliki dio ulaganja otišao je na Bliski Istok i Azije. Desetljeće unazad uspostavili su poslovnu politiku pod krilaticom 'treba biti prisutan lokalno, kako bi osvajao globalno', zbog čega im broj pretplatnika raste iz dana u dan.

A koliko su moćni trenutno dokazuje da osim Scorseseovog filma koji konkurira za Oscara, na streaming servis stiže još nekoliko filmskih blockbustera poput filma redatelja Soderbergha 'The Laundromat', sa sjajnom Meryl Streep i Garyjem Oldmanom u glavnim ulogama koji je također jedan od favorita za skorašnje dodjele prestižnih filmskih nagrada baš kao i druga dva Netflixova filma 'Marriage Story' sa Scarlett Johansson i Adamom Driverom te 'The Two Popes' s Anthonyjem Hopkinsom i Jonathanom Pryceom.