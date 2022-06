Bolovi u želucu zbog svima nam omiljenog napitka? Istražujemo uzrokuje li kava gastritis

Šalica kave nas razbuđuje, poboljšava raspoloženje i koncentraciju. Štoviše, znanstvena istraživanja potvrđuju mnoge pozitivne učinke kave na naše fizičko zdravlje. Stručnjaci kažu da su kavopije manje izloženi razvoju kardiovaskularnih bolesti, imaju manje šanse za moždani udar te za razvoj Alzheimerove i Parkinsonove bolesti.

Zanimljiv podatak je i da kava može pomoći u prevenciji raka. Naime, Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) na temelju više znanstvenih istraživanja utvrdila je da postoje dokazi kako pijenje kave može smanjiti rizik od pojave nekih vrsta karcinoma, primjerice raka crijeva, prostate, jetre, melanoma i endometrijalnog raka. Pa ipak, iako naš mozak i srce vole kavu, postoji organ koji u nekim slučajevima ima poteškoća s kavom. Taj organ je želudac.

Kava i želučani problemi

Procjenjuje se da šalica kave sadrži oko 95 mg kofeina, spoja koji pomaže da se osjećamo budnije, puni elana i spremni za akciju. Kofein potiče učinkovitije korištenje energetskih rezervi organizma i poništava osjećaj umora te podiže produktivnost. No kofein može izazvati i jače lučenje želučane kiseline, koja može dovesti do problema sa želucem i probavom, a u nekim slučajevima i do gastritisa. Osim kofeina, kava sadrži razne druge spojeve, primjerice klorogensku kiselinu, kojoj stručnjaci također pripisuju blagotvorna svojstva na organizam, a smatra se da pomaže i pri mršavljenju. No jednako kao kofein, klorogenska kiselina može potaknuti prekomjerno lučenje želučane kiseline i probleme sa želucem.

Kava, gastritis i žgaravica

Jedna od najraširenijih bolesti želuca je gastritis, odnosno upala želučane ovojnice. Gastritis može imati različite simptome, a razlikujemo akutni i kronični. Glavni uzročnici gastritisa mogu biti bakterija Helicobacter pylori, stres, određeni lijekovi, prekomjerno pijenje alkohola, a postoje i vrste gastritisa kao što je Menetrierova bolest ili gastritis s plazma stanicama, kojima je uzrok još nepoznat. U svakom slučaju, ako imate gastritis, pijenje kave može stanje pogoršati - iritirati stijenku želuca te intenzivirati neugodne i bolne simptome. Zato ju je bolje izbjegavati.

Kako potencijalne negativne posljedice ne bi prevladale dobre učinke kave na organizam, preporučuje se ograničiti pijenje kave na maksimalno tri-četiri šalice na dan. Sve više od toga može izazvati lupanje srca, osjećaj tjeskobe, bol u želucu, nesanicu i druge zdravstvene smetnje. Osim toga, izrazito je važno da kavu ne pijete na prazan želudac. Kad u želucu nema hrane koja bi ublažila djelovanje kiselih spojeva iz kave, dolazi do iritacije sluznice želuca i pojačanog lučenja želučane kiseline, što može prouzročiti nelagodu, osjećaj žarenja i mučnine, što zovemo žgaravicom.

Trikovi za pametno pijenje kave

Ipak, treba imati na umu i to da kava nije uvijek isključivi i glavni krivac za želučane smetnje. Ponekad želučane probleme i žgaravicu mogu izazvati mlijeko, šlag ili umjetna sladila koje stavljamo u kavu. Prema nekim istraživanjima, čak 65 posto ljudi na svijetu nakon djetinjstva razvije simptome smanjene tolerancije na laktozu. Ako ste i vi primijetili da kava izaziva probleme sa želucem, postoji nekoliko trikova za ublažavanje želučanih smetnji. U šalici kavi uživajte polagano, odnosno kavu pijte sporije, u malim gutljajima. Ako ste osjetljivi na laktozu, a uživate u kavi s mlijekom, prebacite se na mlijeko na biljnoj bazi, poput bademova ili sojina mlijeka.

Liječnici upozoravaju da žgaravica, pa zatim gastritis i druge želučane smetnje, nisu uvijek tek prolazna nelagoda nego mogu biti znak ozbiljnijih zdravstvenih problema. U nekim slučajevima žgaravica može biti jedan od simptoma bolesti ili poremećaja u radu probave, poput gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB-a), upale jednjaka, pojave čireva, pa sve do karcinoma želuca. Zbog svega toga ti se simptomi, pogotovo ako dulje traju, ne smiju ignorirati nego je potrebno što prije potražiti savjet liječnika.

Prva pomoć za osjetljiv želudac

Kod bolesti želuca izrazito su važni pravilna prehrana, uredan stil života i izbjegavanje loših navika, poput alkohola, pušenja i pijenja (previše) kave. No ne možemo uvijek izbjeći stres, namirnice i druge stvari koje će loše djelovati na probavni sustav. Prvu pomoć možete potražiti u obliku medicinskih proizvoda koji se prodaju bez recepta, poput tableta za žvakanje Salvit AcidoRelief. One imaju trostruki učinak koji će neutralizirati želučanu kiselinu, zaštititi sluznicu želuca, a pomažu i u prevenciji te liječenju refluksa.

U jednom pakiranju Salvit AcidoRelief su 24 tablete za žvakanje s ugodnim okusom mente. Preporučena dnevna doza za odrasle i adolescente je šest tableta dnevno raspoređeno tijekom dana, i to tako da se obavezno uzimaju dvije tablete nakon glavnog obroka i dvije tablete prije spavanja. Tablete treba uzimati barem dva tjedna, odnosno do povlačenja simptoma. Ako se simptomi ne povuku ni nakon mjesec dana uzimanja proizvoda, preporučuje se potražiti pomoć liječnika. U slučaju da patite od pojačanog lučenja želučane kiseline, a simptomi su i dalje prisutni, doza se može udvostručiti. Acid Relief tablete pogodne su i za dijabetičare i za djecu od šest do 12 godina starosti, s time da je za djecu potrebno prepoloviti dozu.

AcidoRelief tablete za žvakanje imaju trostruki 3 u 1 učinak, i to: neutralizacija želučane kiseline, zaštita želučane sluznice te prevencija i liječenje refluksa. Za snažno djelovanje kod ublažavanja želučanih tegoba tu je ekstrakt sjemenki tamarinda koji ima zaštitno djelovanje na sluznicu gastrointestinalnog trakta, od ždrijela pa do želuca. U tabletama je i natrijev alginat iz smeđih algi koji ima antirefluksno i zaštitno djelovanje i spriječava povratak želučanog sadržaja u jednjak te tako smanjuje broj refluksnih epizoda. Treći su kalcijev karbonat i kalijev karbonat koji zajednički imaju antacidno djelovanje, odnosno neutraliziraju želučanu kiselinu stvaranjem ugljikova dioksida.

Još jedna prednost Tableta AcidoRelief je njegovo brzo i dugotrajno djelovanje na simptome želučanih tegoba, odnosno prevenciju i liječenje gastroezofagealnog i laringofaringealnog refluksa i pojačane želučane kiseline te za zaštitu sluznice. Linija dodataka prehrani Salvit potpuno je prilagođena potrebama i očuvanju zdravlja cijele obitelji.

Simptomi različitih želučanih i probavnih smetnji mogu značajno smanjiti kvalitetu života i potaknuti razvoj niza drugih ozbiljnih bolesti. Uz pravilnu prehranu i općenito zdraviji način života, provjereni dodaci prehrani mogu znatno utjecati na prevenciju i ublažavanje simptoma, na čemu će nam želudac, ali i naš probavni sustav u cjelini, biti zahvalan.