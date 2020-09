Digitalna transformacija u vrijeme korona krize

Neke tvrtke uspješnije su provele digitalnu transformaciju poslovanja, a druge su u doba korona krize na sto muka. Biti inovativan nije lako, no u vrijeme globalne pandemije upravo je inovativan pristup ono što čini razliku

<p><span style="color:black">Prema izvješću World Press Trends za 2019. godinu, digitalni mediji u posljednjih pet godina doživjeli su rast od 320%, a taj je broj u ovoj turbulentnoj godini, kad smo svi bili primorani prilagoditi se novim radnim procesima i ubrzanoj digitalizaciji, zasigurno i veći. </span></p><p><span style="color:black">Nužda da se uhvate se u koštac s „novim normalnim“ većinu svijeta natjerala je na korjenite promjene, kako svijesti tako i načina života, što se odrazilo i na poslovanje i uvjete rada, kao bitan aspekt ljudskog života. </span></p><p><span style="color:black">Svakako, promjene nas ne trebaju plašiti jer donose mnogo dobroga – promjenom mindseta i modificiranjem postojećih poslovnih procesa kreiramo budućnost po mjeri svih dionika društva. </span></p><h2><span style="color:black">Nezaustavljiv rast videa</span></h2><p><span style="color:black">Konzumiramo razne medije, streaming servisi su ono što je nekad bila televizija, koja upravo zahvaljujući njima doživljava određeni vid vlastite transformacije, a svakodnevno konzumiramo velike količine digitalnih formata, pri čemu slobodno možemo reći kako <b>video prednjači</b>. </span></p><p><span style="color:black">Prema istraživanju <b>Ipsos BRANDPulsa</b>, u prvoj polovici ove godine digitalni video gledalo je čak 63 posto populacije, vrijeme provedeno uz TV formate poraslo je za samo 9 minuta, a na internetu za čak 49 minuta na dan. I Hrvatska prati globalne trendove - digitalni video u odnosu na 2019. godinu doživio je rast od 11 posto. </span></p><h2><span style="color:black">Najveći znaju što znači digitalizacija i koliko je važna u vrijeme korona krize</span></h2><p><span style="color:black">Iako je i televizija u određenim potrošačkim segmentima doživjela rast, jasno je kako publika sve više konzumira digitalni sadržaj. </span></p><p><span style="color:black">Naš sugovornik, jedan od najinovativnijih marketinških stručnjaka u Europi, <a href="https://bit.ly/3gZtwBw" target="_blank">Lars Silberbauer</a>, vrlo dobro zna kolika je moć videa, a što je, prije nego što je 2018. godine prešao u Viacom, i sam potvrdio svojim radom za <b>LEGO</b>. </span></p><p><span style="color:black">Kad je počeo raditi za LEGO, tvrtka tad nije imala niti svoju službenu internetsku stranicu niti YouTube kanal, a kamoli razvijenu multimedijalnu strategiju. No pod Silberbauerovim vodstvom godine 2015. magazin Adweek proglasio je LEGO najboljim brendom na društvenim mrežama i na YouTubeu u kategoriji proizvođača igračaka.</span></p><p><span style="color:black">- Digitalna transformacija mnogo je više od Facebook oglašavanja – riječ je o <b>temeljitoj promjeni poslovanja</b> kako biste zadovoljili zahtjeve konzumenata sadržaja, koji se rapidno mijenjaju. </span></p><p><span style="color:black">Danas svatko može snimati i pomoću raznih aplikacija proizvesti zabavan sadržaj koji će zaokupiti pažnju publike – to je bitna promjena koju su donijeli razvoj tehnologije i njezina dostupnost.</span></p><p><span style="color:black">- Alati su dostupni svima. A prava vrijednost platformi kao što su YouTube, TikTok ili Twitch jest <b>sposobnost ljudske kreacije</b>. </span></p><p><span style="color:black">Budućnost videa, streaming servisa i televizije vidi u smislu kontinuiranog rasta i razvoja te kreiranja novih modela.</span></p><p><span style="color:black">- Televiziju će zamijeniti mnogi streaming servisi, koji će se sve manje baviti oglašavanjem – to je prepušteno <b>digitalnim platformama</b>. Videoformati će nastaviti evoluirati, a ne zaboravimo i na AR i VR – <b>razvoj virtualne stvarnosti</b> potaknut će nove smjerove u storytellingu, a ljudi su u osnovi ostali isti; svatko voli čuti, vidjeti, pročitati <b>dobru priču</b>.</span></p><p><span style="color:black">Silberbauerov veliki izazov jest i <b>Viacom (CBS)</b>, medijska kuća koja je u korona krizi iznašla načine za prilagodbu, iako nisu prošli bez gubitaka i potrebe za restrukturiranjem. Oni su dobar primjer kako se digitalna transformacija može provesti na svim razinama, od organizacijske strukture do protokola i kadroviranja te distribucije sadržaja. A kako bi lakše komunicirali, uspostavili su naviku slanja tjednih mailova u kojima su izvještavali zaposlenike o procesima koji se odvijaju. I nisu stali na tome nego su počeli i kreiranje te distribuciju videointervjua sa zaposlenicima „5 pitanja s“ (5 Questions With) i „Uspinjanje“ (Going Up). Svaki veliki ekran u njihovim zgradama i uredima postao je mjesto razmjene informacija. </span></p><p><span style="color:black">A promjene su se odrazile na sve branše, mediji i streaming servisi nisu jedini. </span></p><h2><span style="color:black">Transformacija trgovine: S web shopom je lako</span></h2><p><span style="color:black">Na području <b>retaila i web kupnje</b> došlo je do strelovitog rasta. Nekoliko je razloga za to, no svakako je izolacija u vrijeme pandemije virusa potpomogla razvoju novih trendova. </span></p><p><span style="color:black"><a href="https://bit.ly/3lTZy5M" target="_blank">Jean Jacques Vandenheede</a>, „kovač vlastite sreće“, analitičar i konzultant u maloprodajnoj industriji te čovjek koji najbolje razumije potrebe potrošača, iznio je svoje viđenje svijeta u digitalnom dobu. </span></p><p><span style="color:black">- Uspjeh nije nikad zagarantiran, pa čak su i najbolji iskusili neuspjeh! No golema je prednost imati uvid u promjene na tržištu i prvi odgovoriti na njih. Konzumenti su puni iznenađenja, i uvijek su u pravu. </span></p><p><span style="color:black">Trgovci su se korona krizi morali dobrano prilagoditi. <b>Web shopovi</b> zamijenili su kupnju u dućanima, <b>dostava proizvoda</b> postala je neophodna kako bi se održalo poslovanje. Fleksibilnost i pristup koji je <i>outside-the-box</i>, sposobnost prilagodbe – to su krucijalne stvari. </span></p><p><span style="color:black">- <b>Potrošački marketing</b> je umjetnost u kojoj su ishodi nepredvidljivi. A problem nastaje kad imate različite skupine ljudi koji imaju drugačija očekivanja. Treba moći sagledati okolnosti iz drugoga kuta i kreativno pristupiti pronalaženju rješenja. </span></p><p><span style="color:black">Danas postoji brzorastuća grupa konzumenata koji funkcioniraju pod egidom: "Slobodan pristup svemu, bilo kad i bilo gdje!“</span></p><p><span style="color:black">- Živimo u svijetu minimalnih ograničenja. Imamo pristup vijestima prije no što ih vidimo na TV-u i to nije ograničeno samo na jedan aspekt našeg života – riječ je o cjelokupnoj promjeni mindseta, što je ujedno izazov i pruža mnogobrojne mogućnosti.</span></p><p><span style="color:black">Biti otvoren i britka uma, napraviti nešto prije drugih, čini se kako je u tome ključ uspjeha.</span></p><p><span style="color:black">- <b>Uber</b> je prvi kreirao platformu koja spaja ponudu i potražnju. Mnogo su griješili i još osjećaju posljedice. No jedno je sigurno – transformirali su poslovanje branše. Onaj tko<b> zadovolji potražnju</b>, uspio je.</span></p><h2><span style="color:black">Hrvatska ne kaska za svjetskim trendovima</span></h2><p><b><span style="color:black">Entrio</span></b><span style="color:black"> je sjajan domaći primjer prilagodbe novonastaloj situaciji, no jasno je da su infrastruktura i brza reakcija pripomogle opstanku. Kupci mijenjaju svoje navike i prepoznaju prednosti internetske trgovine, no transformaciju prolaze i organizatori događanja. </span></p><p><span style="color:black">- Koncept <b>mobilne ulaznice, </b>koji kupcu omogućava da svojim mobitelom pristupi eventu, mala je revolucija. Uveli smo i <b>besplatne</b> <b>Entrio scan aplikacije</b> za organizatore, kojom organizatori jednostavno i brzo skeniraju ulaznice na ulazu, pa tako danas kupci na apsolutno svaki Entrio događaj mogu ući samo svojim mobitelom, čime štede i vrijeme i novac.</span></p><p><span style="color:black">Sve je dostupno u samo nekoliko klikova, a uspjeli su se prilagoditi i pandemiji bolesti Covid-19. </span></p><p><span style="color:black">- Nismo očajavali nego smo hladne glave osmislili <b>Entrio.stream</b>, jedinstveni <b>hibrid ticketinga i streaminga</b> - zaokruženu platformu za virtualne evente. Odradili smo desetak virtualnih događaja s odličnim rezultatima i odličnim povratnim informacijama – kako kupaca tako i organizatora. </span></p><p><span style="color:black">Golem rast internetskih usluga te proširenje baze korisnika, čak i među starijom populacijom, onima koji nikad nisu kupovali online, a u vrijeme lockdowna su prvi put počeli koristiti mnoge online usluge, promjena je na bolje. I upravo je to budućnost svih industrija.</span></p><p><span style="color:black">- Zamislite koliko je ljudi spriječeno doći na događaj jer nisu u istom gradu ili u istoj zemlji, jer su doma bolesni ili jer vani pada kiša, a željeli bi konzumirati sadržaj tog eventa. Zašto ne bi poznati izvođač organizirao ekskluzivni interaktivni koncert samo za najvjernije fanove u Australiji, a sve bez troška putovanja? </span></p><p><b><span style="color:black">Virtualni događaji</span></b><span style="color:black"> nisu zamjena za fizičke događaje - oni su njihova ekstenzija. Obogaćuju ih te omogućuju realizaciju novih i drugačijih koncepata te povećanje prihoda organizatorima i veći doseg publike.