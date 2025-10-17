Do kraja godine iskoristite povlastice jer se od siječnja 2026. mijenja mnogo toga

Takva računica postaje još privlačnija u kontekstu najavljenih zakonskih promjena i porasta tržišnih cijena električne energije. Naime, dok čitate ove retke, u nadležnom se ministarstvu raspravlja o promjeni zakonske regulative koja će značajno utjecati na isplativost investicije u solare. Već od 1. siječnja 2026. godine na snagu stupaju zakonske izmjene koje će znatno utjecati na model isplativosti ulaganja u obnovljive izvore energije, osobito za kućanstva. Svi koji počnu postupak ugradnje elektrane do kraja ove godine moći će zadržati postojeće povlastice još cijelo desetljeće, što dugoročno čini razliku od nekoliko tisuća eura. Drugim riječima, odluka donesena danas osigurava povoljnije uvjete sve do kraja 2035.

Promjene koje dolaze 2026. godine

Novi Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, koji je u pripremi, donosi nekoliko ključnih promjena za vlasnike kućnih solarnih elektrana. Najvažnija je ukidanje povlaštenog statusa kućanstava koja proizvode električnu energiju za vlastite potrebe, odnosno modela samoopskrbe kakav danas poznajemo. To znači da više neće postojati mogućnost povoljnog mjesečnog netiranja između proizvedene i potrošene energije, što je dosad omogućavalo kućanstvima da račune za struju svedu na minimum.

Uz to, planira se smanjenje otkupne cijene za višak energije koji kućanstva predaju u mrežu. Zbog toga će se rok povrata investicije produljiti s dosadašnjih 5-7 godina na približno 9-10 godina za sustave bez baterijske pohrane. U praksi to znači i osjetno manje godišnje uštede: s današnjih prosječnih 86 posto na oko 55 posto ukupne potrošnje. Iako će solarne elektrane i dalje imati smisla, one više neće donositi jednaku razinu financijske koristi kao danas.

Zašto je 2025. godina presudna?

Pokrenete li postupak za ugradnju solarne elektrane do 31. prosinca 2025., odnosno ako do tada od HEP-a dobijete Obavijest o mogućnosti priključenja, zadržavate povoljniji režim obračuna još sljedećih deset godina. To uključuje izostanak plaćanja mrežarine za električnu energiju preuzetu iz mreže, povoljnije uvjete otkupa viškova proizvedene energije te zadržavanje modela mjesečnog netiranja, koji u konačnici čini najveću razliku u isplativosti.

Dakle, to znači da će vaša investicija i dalje imati kratak rok povrata i vrlo visoke godišnje uštede, a oni koji odluku odgode morat će računati na bitno drukčiji financijski okvir. Drugim riječima, razlika između pokretanja postupka 2025. i 2026. nije samo u kalendarskoj godini nego i u razini povrata koji ćete ostvarivati u godinama koje slijede.

Zašto se solari i dalje isplate

Solarne elektrane, osim što štede novac, igraju važnu ulogu u smanjenju emisija stakleničkih plinova. Za razliku od fosilnih goriva, solarna energija ne zagađuje okoliš i ne emitira CO₂. Prosječno kućanstvo koje koristi solarne panele može smanjiti emisije za oko 1,5 tona godišnje, što je ekvivalent sadnji tridesetak stabala.

Osim toga, takva ulaganja dugoročno povećavaju i vrijednost doma. Energetski učinkovite kuće postaju sve traženije, a studije pokazuju da nekretnine sa solarnim sustavima postižu i do 10 posto više cijene te se prodaju znatno brže. Hrvatska, s više od 2500 sunčanih sati godišnje, ima golem potencijal. Povrat investicije na obali može se očekivati već za 6-8 godina, što je konkurentno u europskim okvirima. Ipak, naša zemlja zaostaje za susjedima poput Mađarske ili Češke, gdje je broj solarnih elektrana višestruko veći - unatoč manjem broju sunčanih dana.

Još imate vremena

Iako spomenute zakonske promjene stupaju na snagu već sljedeće godine, dobra je vijest da još imate dovoljno vremena kako biste pokrenuli postupak i osigurali povoljnije uvjete. Tvrtke specijalizirane za obnovljive izvore energije, poput E.ON Hrvatska, nude cjelovitu podršku u svim fazama projekta. To uključuje izradu idejnog rješenja i procjenu isplativosti, pomoć pri prikupljanju dokumentacije i komunikaciji s HEP-om, ugradnju kvalitetne opreme i tehničku podršku nakon instalacije, kao i savjetovanje pri ostvarivanju državnih subvencija. Uz to, dostupni su povoljni modeli financiranja putem zelenih kredita, što ulaganje čini jednostavnijim i dostupnijim širokom krugu građana.

Za razliku od dosadašnjih natječaja, proces financiranja može se pokrenuti odmah, bez dugog čekanja, što dodatno olakšava cijeli postupak. Uz stručnog partnera i pravodobno pokretanje koraka, cijela investicija može se realizirati brzo i bez nepotrebnih zastoja, a povlastice koje ostvarite vrijedit će sljedećih deset godina.