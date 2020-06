Evo zbog koje odjeće izgledate starije nego što zapravo jeste

Odjeća možda ne čini čovjeka, no njome itekako ostavljamo prvi dojam. S godinama naš se stil odijevanja mijenja, pa bismo neke komade trebali 'ubaciti' u ormar, odnosno izbaciti iz njega. Evo koja vas to odjeća postaruje

<p>Postoje odjevni predmeti koji su bezvremenski klasici i koji pristaju svakoj dobi, no neki komadi mogu vam dodati godine i učiniti da izgledate starije. Iako ne možete zaustaviti proces starenja, određeni trikovi <strong>mogu vas pomladiti</strong> i pomoći vam da nosite godine sa stilom. Bez obzira na dob, moć odijevanja leži u sofisticiranom i elegantnom izgledu koji je oduvijek privlačio poglede i komplimente, pa se tako smatra i trikom mladolikog izgleda. Međutim, pojedina odjeća može dodati godine i vizualno postarati, kako žene tako i muškarce. Za dobar izgled, ključni su pomno odabrani modni komadi, a upravo smo takve pronašli u <strong>ekskluzivnom</strong> web shopu <a href="https://bit.ly/3cCXXLD" target="_blank">BestSecreta</a>.</p><h2>1. Smanjite crnu boju</h2><p>Crna boja u nekim situacijama može izgledati moderno i elegantno, no ako ste stariji, ona vas može učiniti ozbiljnijima i ''ukrasti'' vam mladost. Ovim izborom ističe se vaša boja kože, ali i <strong>dodatno naglašavaju bore</strong>, koje se često nastoje prikriti. Naravno, ne morate je u potpunosti izbaciti nego napravite balans s drugim bojama. Tako ćete dati dozu svjetline licu i izgledati mlađe.</p><p>Ako se ipak ne želite odreći crnine, uzmite u obzir dodatke poput šarenog šala ili odaberite <strong>majice V izreza</strong> kako biste boju udaljili od lica. Osim toga, preporučuje se i nošenje crvenog ruža te šarenih naušnica ili ogrlica. A svoju kombinaciju možete ukrasiti i torbom. Muškarci, pravilo crne boje vrijedi i za vas, pa također razmislite o kombiniranju s veselijim stvarima.</p><p><strong>#ModnoRješenje</strong></p><p>Manje je više, što dokazuje i ova kombinacija. Prozračna bijela majica s izrezom u kombinaciji sa<strong> žutom bojom</strong> razbit će monotoniju crnih hlača. Od <a href="https://bit.ly/3cCXXLD" target="_blank">modnih dodataka</a> odaberite pletenu torbu sa šarenim šalom na ručkama, sunčane naočale i elegantan sat.</p><p><em>Laurèl bijela bluza i crne hlače, Högl sandale, Raffia Bag torba, Fossil sat i Escada Sport sunčane naočale</em></p><h2>2. Izbjegavajte vrlo kratke suknje</h2><p>Mnoge žene upadaju u zamku tako što pokušavaju pratiti trendove. Međutim, ono što je popularno među mlađim generacijama nije nužno pravi odabir za starije. Tako ostavljaju dojam da se previše trude izgledati mlađe, pa u nekim situacijama njihovi <a href="https://bit.ly/3cCXXLD" target="_blank">modni odabiri </a>mogu biti vrlo rizični.</p><p>Zbog toga se preporučuje nošenje <strong>midi</strong>, tj. dužih suknji, koje laskaju figuri, a ovi odjevni komadi pristaju svakoj ženi bez obzira na godine. Također, mogu se iskombinirati uz visoke pete, ali i tenisice, zbog čega se odašilje slika mladolikosti i opuštenosti.</p><p><strong>#ModnoRješenje</strong></p><p>Midi suknja na pruge i obična bijela majica s printom ono su što bi svaka žena trebala imati u ormaru, <strong>bez obzira na dob</strong>. Ako ovaj ''look'' želite pretvoriti u opušteniju verziju, neutralnu boju natikača zamijenite tenisicama. Inspiraciju za ovu modnu kombinaciju pronašli smo u ekskluzivnom web shopu <a href="https://bit.ly/3cCXXLD" target="_blank"><strong>BestSecret</strong></a>. Zbog mnogih pogodnosti kao što su popusti od <strong>80 posto</strong>, pristup ovom modnom raju imaju samo odabrani članovi pomoću posebnog<strong> <a href="http://bit.ly/3cCXXLD" target="_blank">linka</a></strong> koji je dostupan na određeno vrijeme.</p><p><em>Pepe Jeans majica, Lawrence Grey suknja, Di Nuovo natikače, Sandrine torbica</em></p><h2>3. Vrećasta odjeća nije rješenje</h2><p>Iako se većinom osjećamo dobro u njoj jer je udobna, vrećastu bismo odjeću ipak trebali ostaviti kod kuće. Osim što izgledamo preopušteno, ovakvi odjevni predmeti šalju <strong>pogrešnu sliku</strong> o našoj figuru. Ovu grešku često rade punije osobe kako bi prikrile kilažu, što je zapravo skroz pogrešno.</p><p>Svako je tijelo lijepo na svoj način, a uz pomoć odjeće možete naglasiti ili sakriti ono što želite. To nikako ne znači da se morate ''maskirati'' u <strong>široke komade</strong>. Naprotiv - poigrajte se raznim modnim kombinacijama i dodacima jer ćete tako vidjeti što vam najviše odgovara. Osim što ćete zračiti samopouzdanjem, vaše će godine biti samo broj.</p><p><strong>#ModnoRješenje</strong></p><p>Kombinacije elegantnog i modernog oduvijek su bile pun pogodak. Izdvojili smo nekoliko komada koji će se savršeno uklopiti u dnevni, ali i večernji outfit, pa tako ove <a href="https://bit.ly/3cCXXLD" target="_blank">odjevne predmete</a> možete nositi na poslu ili na ''špici'', ali i na večeri.</p><p><em>Alpha Studio majica, United Colors of Benetton sako, Blend traperice, Lawrence Grey cipele i Jaguar sunčane naočale</em></p><h2>4. Ne morate uvijek pratiti trendove</h2><p>Iako volimo biti u trendu i pratiti što se nosi, ponekad nas to može odvući u pogrešnom smjeru prilikom odabira modnih kombinacija. Osim što ćete izgledati kao većina, vaši odjevni predmeti neće imati <strong>dozu osobnosti</strong>, a u najgorem će vas slučaju postarati. Zbog toga biste trebali tretirati modne trendove kao inspiraciju, a ne kao nešto što je jednostavno iskopirati.</p><p>Ljudi se danas sve češće odlučuju na autsajderske poteze, pa tako ''furaju'' <strong>autentičan stil</strong>, zbog čega su inspiracija onima koji pokušavaju izaći iz zone komfora. Nemojte se ustručavati i <a href="https://bit.ly/3cCXXLD" target="_blank">odaberite komade</a> koji vam se sviđaju, ali svakako uzmite u obzir ono što će odgovarati vašem obliku tijela, dobi i osobnosti.</p><p><strong>#ModnoRješenje</strong></p><p>Eksperimentiranje s odjećom uvijek je poželjno, no pokušajte ne pretjerati sa <strong>spajanjem nespojivog</strong>. Radije odaberite jedan ili dva detalja koji će iskakati od ostatka ''looka'', a koji će donijeti pravo osvježenje.</p><p><em>Lawrence Grey haljina, Cypres cipele, Sandrine sunčane naočale</em></p>