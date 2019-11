Glamurozna vjenčanja: Izrada vjenčanice trajala je 1 826 sati!

Više nisu samo mladenke te koje vode računa o detaljima vjenčanja jer je anketa portala Best Buy pokazala da su nove generacije mladoženja sve angažiranije po tom pitanju. Čak je 69% milenijalki potvrdilo da su njihovi odabranici pokazali jednak interes u donošenju odluka oko vjenčanja, dok je u generaciji baby boomera taj postotak iznosio oko 49%. No, o čemu točno mladenci trebaju voditi računa ako žele da njihovo vjenčanje zaista bude nezaboravno? Donosimo vam nekoliko ključnih savjeta koji će svako vjenčanje učiniti glamuroznim i posebnim.

Idealan prsten

Svaka bračna priča počinje jednim sitnim, ali važnim detaljem - zaručničkim prstenom. Kad je riječ o zaručničkom prstenju naglasak je na kamenju u boji, a plava, smaragdna i ružičasta boja trenutno su među najpopularnijima. S druge strane, oni koji preferiraju neutralnije boje mogu odabrati prsten od bijelog zlata s dijamantima, koji istovremeno daje dašak elegancije, ali i glamura. Za takvu vrstu prstena odlučio se i Alex Rodriguez, čiji je zaručnički prsten pjevačicu Jennifer Lopez oborio s nogu, ali joj i zasluženo dodijelio prvo mjesto na Vogueovoj ljestvici najboljeg zaručničkog prstenja svih vremena! Naravno, ništa manje važan nije ni ostatak nakita, poput decentnih ogrlica koje će savršeno pristajati mladenkama čiji je odabir pao na vjenčanicu s otvorenim gornjim dijelom.

Vjenčanica i odijelo

Najveća pažnja u danu kad se sklapaju bračni zavjeti usmjerena je na mladenkinu haljinu, stoga je logično da se njoj pridaje najveća važnost. One koje su oduvijek maštale o raskošnim vjenčanicama svoju inspiraciju mogu pronaći u modelima koje su nosile Sofia Vergara i Priyanka Chopra. Vergara se odlučila za vjenčanicu libanonskog dizajnera Zuhaira Murada, u čijem je modelu glumica izgledala poput princeze. Raskošna, duga haljina imala je srcoliki izrez te ''plašt'' koji je od struka padao sve do poda i time vjenčanici dao wow efekt. Zanimljivo je i da je u izradi ove custom made haljine sudjelovalo 32 ljudi. Ništa manje spektakularna nije bila ni haljina Priyanke Chopre, koja je svoje nade položila u dizajnera Ralpha Laurena. On je sa svojim timom potrošio čak 1 826 sati na izradu ove vjenčanice. Model je savršeno naglasio glumičine obline, dok su kristali, biseri, čipka i ogroman veo učinili vjenčanicu još glamuroznijom.

Foto: Screenshot, YouTube/Zahid PhD

Kad je riječ o njihovim odabranicima, Nicku Jonasu i Joeu Manganiellu, dečki nisu htjeli riskirati te su se odlučili za crna odijela, bijele košulje i crne leptir-mašne. Odabir ne čudi s obzirom na to da su muškarci općenito naklonjeniji tamnim odijelima i zagasitim bojama. No, to ne znači da je to najbolji odabir. Oni svojim odijelima uvijek mogu dodati neki detalj u boji ili pak biti dovoljno hrabri poput Johannesa Huebla, supruga Olivije Palermo, koji je u bijelom odijelu i tamno plavoj kravati zasjao pored lijepe poduzetnice. Mladoženje bi također trebali obratiti pozornost na kroj sakoa, odnosno način na koji se kopča u struku jer to uvelike utječe na cjelokupan izgled.

Lokacija iz snova

U sezoni proljeće/ljeto najpopularnija lokacija svakako su bili zeleni vrtovi ukrašeni romantičnim lampicama, raskošnim cvijećem i bijelim detaljima. No, tijekom zimske sezone vjenčanja cijela se priča seli u bajkovite unutarnje objekte. Kad je riječ o osvjetljenju, prigušeno je svijetlo odabir mnogih mladenaca, upravo zbog romantičnog efekta koji daje. A kada se cijeloj priči dodaju svijećnjaci, cvijeće i baldahini, dobije se glamurozno vjenčanje koje će mladenci pamtiti do kraja života.

Foto: Guliver/Shutterstock

Cvjetna raskoš

Mnoge mladenke imaju specifične zahtjeve kad je riječ o cvjetnim aranžmanima. Budući da je to važan dan za sve mladence, traže se posebne vrste cvijeća, boje i veličine. Često se biraju raskošni aranžmani u neutralnim bojama te zeleni stupovi cvijeća koji se protežu od vrha do poda. No, iako se pri uređenju lokacije inzistira na glamuru, kad je riječ o buketima, Kate Middleton i Meghan Markle predvodnice su minimalističkog trenda. Njihovi zeleno-bijeli buketi postali su popularni među mladenkama pa se sve više njih odlučuje na slične, neutralne boje. Tako se naglasak ne stavlja na raskošni buket, već se naglašava ljepota vjenčanice.

Foto: Guliver/Shutterstock

Odabir boja

Koraljne boje izvrstan su odabir za proljetna ili ljetna vjenčanja jer daju topao i suptilan izgled, dok se boja lavande odlično povezuje s drugim pastelnim bojama i savršen je odabir za mladoženju koji planira nositi sivo odijelo. Ipak, ako zimi birate cvijeće u jačim bojama, poput crvene ili tamno ružičaste, neutralne boje ostalih dekoracija, kao što su bež i bijela, puno će se bolje uklopiti u cijelu priču. Nepisano je pravilo da bi, ako je cvijeće u jakim bojama, tekstil i ostali detalji ambijenta trebali biti neutralni.

Foto: Guliver/Shutterstock

Ako ste u potrazi za savršenim prstenom, dijamante i zlatni nakit potražite u Zaksu na 33% popusta do 24.11. Popust se odnosi na asortiman dijamanata i zlatnog nakita.