Gomirje zove na 7. Festival harmonike - nastupaju Haris Džinović i mnoge druge zvijezde

Malo naselje Gomirje, smješteno u blizini Vrbovskog, 25. i 26. srpnja postaje atraktivna glazbena destinacija. Naime, ovaj dragulj Gorskoga kotara domaćin je 7. Festivala harmonike, na kojem vas u subotu čeka nastup legende narodne glazbe - Harisa Džinovića. Još je bolja vijest da u mnogobrojnim hitovima ovog velikana možete uživati za 10 eura, koliko stoji ulaznica.

Foto: Festival harmonike



Petak je rezerviran za Denise Dantas, koja je rodom iz brazilske države Bahije. Ova pjevačica i glumica formirala je jedinstveni zvuk kombinirajući tradicionalnu glazbu Mediterana i Brazila punu egzotičnih ritmova i osjećajne energije.

Kroz glazbeno iskustvo dulje od tri desetljeća miješala je ove dvije poprilično različite kulture i stvorila zvuk koji karakterizira njenu glazbu i stvara zapanjujući spoj koji se ne može čuti svaki dan. Poput svakog velikog umjetnika, Denise pjeva o burnoj povijesti, duhovnosti i raznovrsnosti i svoje domovine, s posebnom emocijom koja će ostati zapamćena u srcima publike.

Foto: Festival harmonike

Što nas sve čeka

- Prva večer, koju tradicionalno organiziramo u prostoru Manastira Gomirje, bit će za ugledna imena poput Zorana Majstorovića i Elvisa Stanića. Mogu samo reći da nitko tko nas posjeti neće biti razočaran, ni kvalitetom izvedbi, a ni ambijentom, koji će, kao i uvijek, u tom duhovnom centru odisati daškom povijesti s primjesama glamura. Program središnje večeri, 26. srpnja, bit će organiziran na nogometnom igralištu kraj rijeke Dobre, a ove godine ima nekoliko komponenti. Prvi put ove godine na festivalu, uz potporu Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, organiziramo smotru folklora, na kojoj će nastupiti 11 folklornih skupina iz svih krajeva naše zemlje. Neke skupine nastupat će sa starijim i mlađim folklornim 'timom' - rekao je Petar Mamula, predstavnik organizatora.

Foto: Festival harmonike



Nakon folkloraša nastupa jedna od najvećih folk zvijezda ovih prostora, Haris Džinović, čiji je nastup sigurna potvrda da će sve livade i prometnice koje vode prema ovom prekrasnome mjestu uz rijeku biti zakrčene automobilima gostiju, koji će uživati u njegovim bezvremenskim hitovima. Festival u Gomirju počeo je kao lokalna inicijativa jedne udruge, a nakon šest godina postojanja okuplja tisuće posjetitelja.

Harmonika kao glazbeni most

- Put je bio trnovit, to više iz razloga što nitko od nas koji smo kretali u tu avanturu nije zapravo imao iskustva u organiziranju velikoga kulturnog događaja. Veliku pomoć i inicijalni poticaj imali smo od ekipe iz tima EPK Rijeka 2020, koji su nam svojim znanjem i savjetima pomagali u toj prvoj godini, koja nas je usmjerila u pravcu razvoja kulturne manifestacije koja u središtu ima jedan instrument, ali pokazuje kako nas on može povezati na više različitih razina. Govorim o harmonici, naravno. Mislim da je najveći doprinos festivala lokalnom stanovništvu, osim dostupnosti kulturnih sadržaja najvišeg ranga kvalitete, kojih uvijek manjka u ruralnim sredinama, zapravo podizanje razine svijesti o bogatstvu vlastite kulturno-povijesne baštine i načina na koji se ona može povezati s kulturama drugih zemalja i nacija - rekao je Mamula i dodao da se harmonika u ovom kontekstu spominje kao glazbeni most prema drugim kulturama.

No to nije sve. U Gomirju priređuju i kamp za mlade harmonikaše, koji okuplja talentirane djevojke i mladiće iz različitih krajeva Hrvatske – s ciljem ne samo glazbenog usavršavanja nego i povezivanja kroz kulturu, tradiciju i toleranciju. Kamp se provodi uz financijsku potporu Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, a dio je šireg programa jačanja prava, vidljivosti i integracije nacionalnih manjina u hrvatsko društvo. Suorganizator kampa je Srpsko narodno vijeće, uz podršku lokalne zajednice Gomirja.

Foto: Festival harmonike



Osim ove glazbene poslastice, u Gomirju možete posjetiti i razgledati najzapadniji pravoslavni manastir u Europi. Nosi naziv Manastir Gomirje, odnosno Manastir Rođenja sv. Jovana Krstitelja - Gomirje. Njegovi su temelji sagrađeni početkom 17. stoljeća, a današnji izgled dobio je 1719. godine, kad je počela njegova gradnja.



Zanimljivo, prema podacima portala Primorsko-goranske županije, na mjestu na kojem se danas uzdiže ovaj manastir u davnini je bio frankopanski kaštel s crkvom Svete Marije.

Odmorite mozak u ljepotama prirode

Festival harmonike idealna je prilika i da obiđete prirodne ljepote ovog mjesta i usput posjetite kanjon Kamačnik, koji je udaljen 10-ak minuta vožnje (7 km) od manastira i nalazi se u Vrbovskom. Kamačnik je 3,2 kilometra dug desni pritok rijeke Dobre, ušće mu je južno od Vrbovskog, nedaleko od željezničke postaje, a na ušću je sagrađen i restoran Kamačnik. Izvorište Kamačnika jedno je od pet najdubljih u Europi, a na stijenama kanjona raste tisa - najugroženija vrsta stabla u Gorskom kotaru.

Foto: Shutterstock

U gornjem toku Kamačnika nalazi se poučno-didaktička staza. Na šetnici uz potok Kamačnik postavljena je Panova staza, niz od pet zvučnih instalacija, osmišljena kao osjetilna (akustična) staza koja posjetiteljima pruža uvid u igru zvuka kao umjetničkog i edukativnog medija.

Također, na šetnici je postavljena botanička staza, na kojoj se posjetitelji putem sadržaja na informativnim pločama mogu educirati o biljnom i životinjskom svijetu značajnoga krajobraza Kamačnik. Staza do izvora Kamačnika nije zahtjevna, lagano je brdovita, duga 3 kilometra, i moguće ju je prehodati u sat i pol laganog hoda.