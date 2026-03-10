Hrabrost, solidarnost i žar: dm poziva volontere i udruge da zajedno grade bolju sutrašnjicu

Ako pitate bilo kojeg volontera što ga pokreće, rijetko će vam govoriti o uloženom trudu, "potrošenom" vremenu ili prijeđenim kilometrima. Umjesto toga, reći će vam da pomaganje drugima u njemu izaziva osjećaj ispunjenosti, sreće i svrhe.

Upravo taj osjećaj, koji volonteri često opisuju kao "dar koji su primili dok su davali“, temelj je onoga što gura naše zajednice naprijed.

Znanstvena istraživanja pokušavaju objasniti kako altruizam aktivira centre za sreću u mozgu, a oni koji su barem jedanput pružili ruku drugome to znaju i bez studija - volontiranje uvijek vrati mnogo više od uloženog.

Foto: shutterstock

Ljudi koji nose unutarnji žar

U svijetu koji se često čini ubrzanim i otuđenim upravo ti pojedinci podižu mostove tamo gdje život postavlja prepreke. To su ljudi koji pomažu graditi kuće porušene u potresu, sade stabla i čiste šume od otpada, posjećuju teško bolesne sugrađane, kuhaju za potrebite ili čitaju priče djeci u bolničkim krevetima. Taj unutarnji žar koji gori u njima dok nesebično daruju svoje vrijeme postao je temelj nove dm-ove priče.

Slaveći tri desetljeća poslovanja u Hrvatskoj, dm je pokrenuo inicijativu "Žar za budućnost“ s ciljem okupljanja svih onih koji svojim djelovanjem grade povezaniju, solidarniju i održiviju zajednicu.

Ova inicijativa poziv je pojedincima i organizacijama da podijele svoj doprinos, bilo da je riječ o volontiranju u lokalnim projektima, brizi za okoliš ili osnaživanju drugih. Svi koji nesebično daruju svoje vrijeme kako bi stvorili temelje za bolju sutrašnjicu sad imaju priliku postati dio dm-ove vizije solidarnije budućnosti.

Foto: shutterstock

Kako se uključiti u inicijativu?

U povodu ove velike obljetnice, Gordana Picek, voditeljica resora nabave i marketinga dm-a za regiju Adria, istaknula je važnost zajedništva:

- Trideset godina gradili smo dm kao aktivnog člana zajednice koji osluškuje potrebe ljudi. S tim istim žarom ulazimo u četvrto desetljeće - želimo stvoriti društvo koje pokazuje da su optimizam te vjera u snagu pojedinca i dalje itekako prisutni. Pozivam sve građane, udruge i ustanove da nam se pridruže i svojim pričama pokažu kako upravo taj žar za budućnost čini život boljim.

Gordana Picek, voditeljica resora nabave i marketinga dm-a za regiju Adria | Foto: dm

U inicijativu se možete uključiti na dva načina:

Podijelite osobni doprinos: Ako potičete solidarnost, brinete o okolišu ili osnažujete druge kroz volontiranje, vaša priča zaslužuje da je i drugi čuju.

Prijavite projekt: Udruge, ustanove, neprofitne organizacije te jedinice lokalne i područne samouprave mogu do 15. srpnja prijaviti projekte usmjerene na zajedništvo, zaštitu okoliša i jednake mogućnosti. Važno je da svaki projekt sadrži volontersku komponentu.

Među pristiglim prijavama dm će odabrati 30 projekata koje će podržati financiranjem usluga, nabavom opreme, donacijom proizvoda ili njihovim uvrštavanjem u ponudu prodavaonica.

Stručni sud za najbolje projekte

O projektima koji će dobiti potporu odlučivat će povjerenstvo dm-a u suradnji sa stručnim žirijem koji čine: Bruno Šimleša, publicist, predavač, sociolog i osnivač Zaklade "Ljiljana Pranjić - Živi svoje snove"; Dan Špicer, poslovni direktor Saveza izviđača Hrvatske te suosnivač i direktor prve hrvatske agencije za društveno odgovorne projekte HEARTH, te Miroslav Mandić, redoviti profesor na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Foto: shutterstock

Inspiraciju za prijavu najbolje je potražiti u riječima onih koji taj žar već žive. Jedna od volonterki čija je priča dio inicijative podsjeća nas zašto je važno djelovati:

- Često smo se naviknuli vidjeti svijet kroz te tamnije naočale, ali volontiranjem učim koliko i male stvari mogu promijeniti perspektivu te učiniti budućnost svjetlijom. Na nama je biti hrabri, pokrenuti inicijativu i odvažiti se na to putovanje jer promjena počinje od nas.