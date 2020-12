Hrvatski vatrogasci mnogo su puta pokazali i dokazali kako se na njih može računati u svakom trenutku. Redovito darivanje krvi, sudjelovanje u akcijama čišćenja ili pošumljavanja te pomaganje prvašićima na prvi dan nastave, iako im nisu u opisu posla, često se nađu u njihovu dnevnom rasporedu. Donosimo vam nekoliko dirljivih priča iz 2020. koje vraćaju nadu u bolje sutra i potvrđuju da vatrogastvo nije zanimanje nego poziv.

Veliko srce komiških vatrogasaca

Vatrogasci DVD-a Komiža odlučili su odazvati se na inicijativu njihove članice Nađe Romić i jednoj osobi s cerebralnom paralizom omogućiti uživanje u najljepšem zalasku Sunca – onom s brda Hum na Visu.

- Kako je zadnjih 50-ak metara do vidilice u vrlo lošem stanju, naši članovi su pomogli prenijeti osobu do vidilice. U tom trenutku u blizini se nalazila još jedna osoba s invaliditetom, koju smo također donijeli do vidilice. Nadamo se da smo im ovom gestom barem malo uljepšali dan - napisali su na svom Facebook profilu komiški vatrogasci.

Vatrogasci su snimku svoje nesebične akcije objavili na Facebooku. Na njoj se vidi kako jedan od njih nosi ženu do vrha dok drugi nosi njezinu hodalicu. Naposljetku je vatrogasac koji je nosio ženu kleknuo i posjeo je na svoje koljeno kako bi mogla gledati zalazak.

Vatrogasci trče za Kolibriće

Kolibrići su djeca s najtežim oštećenjima, čiji život ovisi o pomagalima i aparatima, a istoimenu udrugu osnovale su njihove hrabre majke, koje već godinama svojim radom i trudom osiguravaju najbolju moguću skrb onima kojima je to najpotrebnije.

I ove godine su im vatreni dečki odlučili pomoći te kroz humanitarnu aukciju Vatrogasci Zagreb za Udrugu Kolibrići nastoje prikupiti što više novca za životno ugroženu djecu različitih medicinskih dijagnoza. Aukciji u FB grupi mogu se priključiti svi koji žele, a dovoljno je ponuditi predmet na prodaju ili neki od ponuđenih kupiti. Sav novčani iznos izravno se uplaćuje na račun humanitarne akcije kako bi se za troje djece omogućila potrebna pomagala.

Javna vatrogasna postrojba grada Zagreba organizira i tradicionalnu utrku stepenicama u punoj vatrogasnoj opremi kao glavni događaj. Trčat će 31 kat i prijeći 666 stuba u zgradi VMD-a. Bravo, dečki!

Oni su i prijatelji životinja

Dečki iz Javne vatrogasne postrojbe Velika Gorica dobili su dojavu od mještana Kuča kako su tri rode ispale iz gnijezda. Vatrogasci su odmah priskočili u pomoć i vratili rode u njihov topli dom. Ova zanimljiva akcija nije svakidašnja u njihovu poslu, ali im je posebno draga jer su ljubitelji životinja.

- Dragi naši Kučani, možete očekivati baby boom uskoro, rode su na sigurnom - napisali su vatrogasci na svojoj Facebook stranici.

Osim ptica selica, hrabri dečki i cure nerijetko spašavaju kućne ljubimce. Tako su ludbreški vatrogasci imali simpatičnu intervenciju spašavanja mačića koji je zapeo na stablu. Na društvenim mrežama napisali su inspirativnu poruku: "Život sam po sebi, najposebnije je čudo prirode. Posebnije može biti samo kad drugi život spašava život. Posjedovati iskrene osjećaje empatije, izroditi gotovo nagonski osjećaj za spašavanjem, temelj je iskonske sreće, ispunjenja i bit naše zajednice, našeg Društva. Svaki oblik života dragocjena je vrijednost kojoj se treba diviti i poštovati je. Sve drugo u tom trenutku postaje nevažno - pjesnički su poručili.

Pomažu i jedni drugima

Ne zaboravimo i na zagrebačke vatrogasce koji su imali pune ruke posla poslije potresa koji je zatekao hrvatsku metropolu 22. ožujka. Odradili su više od 2000 hitnih intervencija, koje su uključivale uklanjanje oštećenih dijelova objekata, podupiranje zidova te uklanjanje urušenog materijala s prometnica. Iz devet županija upućena su im vatrogasna vozila za spašavanje i radove na visini, a pomagale su im i ostale vatrogasne postrojbe iz Hrvatske.

Da se dobro dobrim vraća, potvrdili su prijatelji iz SAD-a udruženi u New England Friends of Croatia. Potaknuti zbivanjima poslije potresa i nesebičnim pomaganjem vatrogasaca, pokrenuli su kampanju prikupljanja donacija za Udrugu profesionalnih vatrogasaca Zagreba i JVP. Tijekom samo nekoliko tjedana prikupljeno je 5000 dolara, koje su iskoristili za nabavku vatrogasnih kombinezona.

Naši vatrogasci spašavaju ljude i imovinu ugrožene požarom, ali pomažu i u drugim opasnostima, tijekom poplava, nevremena, prometnih nesreća te ekoloških i mnogih drugih katastrofa. Jedno je sigurno - kad ne gase požar, pale naša srca i zahvalni smo im na tome.

