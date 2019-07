Idejom pametne igre odlučili su promijeniti obrazovni sustav

Filip Hercig, Luka Dumančić, Fran Zekan i Matija Fućek; imena su to četvorice prijatelja koji stoje iza genijalnog izuma. Projekt Mundus, pametna društvena igra, 2018. godine osvojio je prvo mjesto i 100 000 kuna na Good Game Liftoff startupu, na kojem je svoje snage imalo priliku odmjeriti deset mladih poduzetničkih timova iz Hrvatske. Ova igra predstavljena je kao inovativna igra 21. stoljeća koja spaja legendarnu ploču za igranje poput onih za Čovječe, ne ljuti se, Monopoly i Sraz te pametne telefone.

Igra funkcionira tako da se igrači označeni bojama kreću po šarenoj ploči sa 16 svjetlećih polja, koja ujedno i svijetli u raznim bojama. Cilj je igre točnim odgovorima na pitanja osvojiti što više polja i tako izbaciti svoje suparnike. Ono što razlikuje ovu od tradicionalne društvene igre jest korištenje aplikacije u kojoj se pojavljuju pitanja. Na ovaj način nudi se mogućnost umrežavanja igrača. Sva su pitanja raspoređena u pakete pitanja s obzirom na temu i kategoriju. Sve o pametnoj igri i planovima za budućnost donosimo vam u razgovoru s Filipom Hercigom, jednim od predstavnika ovog briljantnog tima.

Od pametne igre do novog obrazovnog sustava

Ideja projekta u današnjem formatu nastajala je postepeno kroz vrijeme i razvoj projekta, no inicijalnu ideju Filip je dobio u 7. razredu nakon prolaska na državno natjecanje iz tehničke kulture. - Za Smotru poduzetnika 2015. godine morao sam napraviti igračku te sam napravio prvu verziju pametne društvene igre. Kako sam upisao srednju školu, upoznao sam ostale kolege i ideja se dalje razvijala - kaže Filip o počecima projekta.

Iako je u početku Mundus bio zamišljen kao projekt pametne društvene igre, kroz neko vrijeme poprimio je druge dimenzije i prerastao u edukacijski sustav. - Ono što želimo napraviti jest približiti tehnologiju formalnom obrazovanju pomoću nekoliko hardverskih i softverskih rješenja. Dakle, smatramo da primjenom tehnologije u formalnom obrazovanju kakvo danas poznajemo, bez promjene kurikuluma, možemo imati kvalitetniji obrazovni sustav - govori Filip.

Foto: Mundus

Umjesto trčanja za loptom, oni trče za karijerom

Iako je većina mladih u njihovim godinama posvećena sportu, računalnim igrama ili jednostavno samo uživanju u druženju s prijateljima, ovim dečkima nije bio problem uložiti svoje slobodno vrijeme kako bi realizirali svoju ideju. Kako nam Filip govori, uvijek je volio sudjelovati u školskim natjecanjima. Tako ga je natjecanje na Smotri poduzetništva, zbog kojeg je ujedno počeo raditi na projektu Mundus, u jednu ruku počelo i oblikovati kao poduzetnika. - Poduzetništvo po meni nije ništa drugačije od drugih aktivnosti kojima se moji vršnjaci bave. Ono što čini razliku jesu upornost i količina truda uloženog u ono što radim - skromno nam govori Filip.

Kada smo ga upitali kako uspijeva uskladiti sve svoje obveze, odgovorio je kako je slobodno vrijeme nešto čime se ne može pohvaliti. - Učenik sam V. gimnazije u Zagrebu koja je jedna od najboljih škola u Hrvatskoj, a to znači da uzima jako puno vremena. Sve ostalo vrijeme ulažem u rad na projektu Mundus. Budući da je to nešto što volim raditi, nije mi teško i uživam u tome. Smatram da moje obrazovanje zapravo profitira od vođenja projekta jer sam upravo zato naučio koliko je vrijeme zapravo dragocjeno i zašto ga je bitno dobro organizirati - kaže Filip. Njihov edukacijski sustav trenutno koristiti 60-ak škola u Hrvatskoj i 10-ak škola u Sloveniji, no tu ne planiraju stati. Svoj sustav žele nastaviti širiti dalje po Hrvatskoj i regiji, ali zasigurno izaći i na ostala tržišta u EU-u.

Foto: Mundus

Dostupnost tehnologija treba iskoristiti za napredak

Poznato je kako tehnologija danas napreduje vrtoglavom brzinom kojoj se trenutno ne nazire kraj. Tako se svakodnevno predstavljaju novi proizvodi i još napredniji gadgeti koji uvelike olakšavaju naše živote. Budući da je tehnologija sveprisutna u našim životima, na pitanje u kojem smjeru ide tehnologija i koliko će se ona implementirati u našu svakodnevicu, Filip odgovara - Kao i sve druge stvari, tako i tehnologija ima svoje dobre i loše strane. No ono što je bitno napomenuti jest da njome treba vladati racionalno, kako ne bismo dopustili da nas nadvlada -

Za kraj smo svog sugovornika upitali kakvi su mu planovi za budućnost i planira li ostati te graditi budućnost u Hrvatskoj. - Planiram u svakom slučaju nastaviti školovanje nakon srednje škole. Vani ili u Hrvatskoj, to ćemo još vidjeti. Svakako bih volio ostati raditi u Zagrebu… no to je odluka koja ne ovisi isključivo o meni. - Bez obzira na to gdje planiraju nastaviti svoju budućnost, jedno je sigurno; tehnologijom možemo mijenjati stvari nabolje, a ovi su dečki to i dokazali. Ovom mladom i perspektivnom timu želimo puno sreće u budućim poduzetničkim pothvatima!

