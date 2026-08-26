Idete na kavu ili u pekarnicu bez keša? Pitali smo ljude ljuti li ih kad nema kartičnog plaćanja

Kad ste posljednji put podignuli gotovinu? Ne ono usput, jer vam je trebala za parkiranje ili rođendanski dar u kuverti nego ono kad ste baš ciljano otišli do bankomata i rekli: "Trebat će mi keš". Ako morate malo razmisliti da biste odgovorili na ovo pitanje, niste jedini.

Posljednjih nekoliko godina mnogima se novčanik gotovo preselio u mobitel. Kavu plaćamo satom, kruh mobitelom, parkiranje aplikacijom. Toliko smo se naviknuli na beskontaktno plaćanje da ga primijetimo tek kad - ne postoji.

Scenarij je dobro poznat. Stojite u redu u pekarnici, u kvartovskom kafiću ili na tržnici. Na redu ste za plaćanje, posegnete za mobitelom i tad ugledate natpis: "Primamo samo gotovinu." Slijedi kratka stanka. Prekopavanje po novčaniku u nadi da se negdje skriva koji zaboravljeni euro. Pogled prema vratima. Razmišljanje o tome gdje je najbliži bankomat. Dogovor da svratite kasnije i donesete novac. Ili jednostavno odustajanje uz ono: "Nema veze, navratit ću drugi put."

Foto: Shutterstock

Generacija koja ne nosi gotovinu: 'Vikendom nemam ni eura u džepu'

Službeni podaci Hrvatske narodne banke i Porezne uprave već godinama potvrđuju ono što vidimo na ulicama, a to je da udio gotovinskih plaćanja u trgovini na malo nezaustavljivo opada, dok kartične transakcije mobitelima i satovima bilježe troznamenkaste stope rasta. Gotovina, čini se, polako gubi bitku s praktičnošću.

Zato smo pitali nekoliko sugrađana smeta li im kad negdje ne mogu platiti karticom. Odgovori su bili različiti, ali gotovo svi imali su jednu zajedničku poruku - gotovina više nije nešto o čemu razmišljaju svaki put kad izlaze iz kuće.

- Iskreno, gotovinu nosim samo kad znam da mi baš treba. Sve ostalo plaćam mobitelom. Ako negdje ne mogu platiti karticom, nije smak svijeta, ali mi je nepraktično - kaže Ivana (35).

Foto: Zagrebačka banka

- Najčešće ni ne provjeravam primaju li kartice jer podrazumijevam da mogu tako platiti. Tek kada dođem na blagajnu, shvatim da nije uvijek tako - dodaje Marko (30).

- Uopće više ne koristim klasični novčanik, dovoljan mi je samo mali kartičnjak. Zapravo, oko 90 posto plaćanja ionako obavljam mobitelom, pa mi nošenje kovanica i novčanica više nije navika. Mjesta na kojima se može platiti isključivo gotovinom danas jednostavno izbjegavam - rekao je Dino (25).

Petra (42) priznaje da je prije uvijek imala nešto gotovine u novčaniku, a danas često nema ni centa:

- Sad mi se zna dogoditi da cijeli vikend nemam niti jedan euro u kešu. Jednostavno sam promijenila navike.

Možda upravo u toj rečenici leži odgovor. Nije riječ o tome da ljudi više ne žele koristiti gotovinu nego o tome da žele imati izbor. A kad je izbor moguć, najčešće će posegnuti za onim što je brže, jednostavnije i što već imaju u ruci.

Da se način poslovanja razvija, potvrđuju i obrtnici, koji sve više osluškuju navike svojih klijenata. Svoje iskustvo iznijela nam je vlasnica jedne samoborske cvjećarnice:

- Dugo sam odgađala uvođenje kartica jer sam mislila da je proces administrativno zahtjevan. No kad sam napokon uvela kartično plaćanje, shvatila sam da je to bio sjajan potez. Moji klijenti mnogo su zadovoljniji jer mogu platiti kako žele, a meni je poslovanje postalo jednostavnije i modernije.

Foto: Zagrebačka banka

Ako ste s druge strane pulta, jednostavno plaćanje znači zadovoljnijega kupca

Promjena navika kupaca donosi nove izazove, ali i nove prilike za male poduzetnike. Za obrtnike, vlasnike restorana, frizere, trgovce ili one koji rade na terenu odluka o uvođenju kartičnog plaćanja nekad može izgledati komplicirano. Pitanja o troškovima, uređajima i administraciji često stvaraju dojam da je riječ o velikoj promjeni. No moderna rješenja danas omogućuju da prihvat kartica bude jednostavan dio poslovanja. Jer kupac koji može platiti na način koji mu odgovara lakše će završiti kupnju, a poduzetnik može uslugu ili proizvod ponuditi većem broju ljudi.

Foto: Shutterstock

Kako mobitel može imati i ulogu blagajne?

Moderna tehnologija danas omogućuje da prihvat kartica postane najjednostavniji dio poslovanja, bez obzira na to čime se bavite. Zagrebačka banka u svojoj ponudi poduzetnicima donosi rješenja za prihvat kartica prilagođena različitim vrstama poslovanja. POS uređaj omogućuje plaćanje različitim vrstama debitnih i kreditnih kartica, bez obzira na banku ili državu izdavatelja, kao i digitalnim novčanicima, poput Apple Paya, Google Paya i Garmin Paya. Za poduzetnike je važno i da imaju jasan pregled troškova. Zato ZABA nudi fiksne naknade bez skrivenih troškova, a isplata sredstava je već idući radni dan. Povrh toga, kroz program Digitalna Hrvatska ZABA POS uređaj dostupan je bez naplate naknade za neaktivnost ili slabu aktivnost tijekom prvih šest mjeseci.

Onima kojima je važna fleksibilnost aplikacija ZABA SoftPOS omogućuje da Android mobitel s NFC podrškom postane POS terminal. Tako obrtnici, frizeri, dostavljači i svi koji rade na terenu mogu jednostavno prihvaćati beskontaktna plaćanja bez dodatnog uređaja.

S druge strane, onima kojima treba sve na jednome mjestu na raspolaganju je Zaba Fiskal POS, koji spaja fiskalnu blagajnu i POS terminal u jednom uređaju. Ovo praktično rješenje omogućuje izdavanje računa, fiskalizaciju i kartičnu naplatu bez ikakve dodatne opreme, čime se poslovanje maksimalno pojednostavnjuje. Na kraju, kartično plaćanje, osim na POS i SoftPOS rješenju, moguće je ugovoriti i putem webshopa ili jednostavnog linka za plaćanje, što kupcima otvara mogućnost plaćanja svim Mastercard i Visa karticama jednokratno ili Mastercard karticama Zabe obročno do čak 36 rata.

Foto: Shutterstock

Manje traženja bankomata, više jednostavnih kupnji

Gotovina sigurno neće nestati preko noći. Mnogi je i dalje vole imati kao rezervu, a neke situacije još zahtijevaju nekoliko novčanica u novčaniku. No način na koji plaćamo nepovratno se promijenio. Kupci danas očekuju jednostavnost, a poduzetnicima dostupna digitalna rješenja omogućuju da lakše prate nove navike svojih kupaca i ponude im više mogućnosti. Jer u svijetu u kojem nam je mobitel često jedina stvar koju ne zaboravljamo ponijeti sa sobom plaćanje više nije samo završni korak kupnje. Ono je dio iskustva. Možda zato budućnost plaćanja neće biti u tome da odaberemo između gotovine i kartice nego da uvijek imamo mogućnost izabrati ono što nam u tom trenutku najviše odgovara.