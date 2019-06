Igrač NBA-a s kojima smo se poistovjećivali: Mozart, Mr. Air...

U prosincu 1891. kanadski je profesor tjelesnog James Naismith u Springfieldu odlučio osmisliti novu sportsku igru koja će uzrokovati manje ozljeda nego američki nogomet. Koš, odnosno košara (basket) najprije je stajala na podu, a u nju se ubacivala jajolika lopta kakva se koristi u američkom nogometu. Uskoro je košara zamijenjena košarkaškim košem, a lopta okruglom, kakvu koristimo i danas. Košarka je odmah postala popularna diljem SAD-a, a uskoro se proširila i svijetom. Nakon što je postala sastavni dio američkih sveučilišta, 1946. osnovan je i NBA (Nacionalno košarkaško udruženje), koji je odigrao ključnu ulogu u stvaranju košarkaške kulture u svijetu.

Foto: Wikimedia Commons

Košarkaška kultura rodila se i u tadašnjoj Jugoslaviji, s čijeg su teritorija došli neki od kasnije najvećih košarkaša NBA-a. Govorilo se o sportskom genu balkanskog područja, a tadašnja jugoslavenska reprezentacija bila je košarkaška sila u svijetu. U ljeto 1986. iz Splita dolaze mladi Toni Kukoč i Dino Rađa, koji osvajaju juniorsko prvenstvo Europe. Seniorsku reprezentaciju trenirao je legendarni Krešimir Ćosić, a na parketu predvodio Dražen Petrović, koji je iste godine s Cibonom osvojio drugu europsku titulu. Kao i sve velike NBA-eve zvijezde, i naši su dečki dobili nadimke po kojima su općenito poznati NBA-evi „junaci“.

His Airness

Uopće niste morali pratiti košarku da biste znali tko je on. Jordan je odigrao ukupno 15 sezona u klubovima Chicago Bulls i Washington Wizards, ima dva olimpijska zlata za reprezentaciju SAD-a, 6 NBA-evih prstena, 5 puta proglašen je najboljim igračem lige, 6 puta najkorisnijim igračem finala NBA-a, četrnaesterostruki je NBA All-Star te je 11 puta biran u momčad All-Star NBA. Osim što je jedan od trofejima najnagrađivaniji košarkaš svih vremena, poznat je i po svojim nadimcima. Zbog sudjelovanja u natjecanjima zakucavanja dobio je nadimke Air Jordan i His Airness. Osim toga, sudjelovao je u brojnim projektima sa sponzorima, a od toga su najpoznatije i danas popularne Nikeove tenisice Air Jordan iz 1984. te film Space Jam iz 1996. Nakon što se dva puta povlačio i vraćao, zbog problema s koljenima u potpunosti se povlači iz profesionalne košarke 2003. godine. Danas je Jordan vlasnik košarkaškog kluba Charlotte Hornets, a od suradnje s Nikeom i drugim sponzorima godišnje zaradi vrtoglavih 100 milijuna dolara, što je veći iznos od onoga koji je zaradio u 15-godišnjoj košarkaškoj karijeri.

Foto: Flickr / mccarmona23

Mozart of basketball

O Draženu Petroviću napisani su brojni redci, što zbog njegova košarkaškog talenta, što zbog tragične i prerane smrti. Da ga nešto vuče košarci znalo se još otkad je kao dijete skupljao i dodavao lopte starijem bratu Aleksandru na treninzima. Nakon treninga i on bi sam ostao u dvorani te šutirao sve dok ne padne noć. S 15 godina započinje vlastitu košarkašku karijeru koja će obilježiti europsku i svjetsku košarku. Godine 1985. sa samo 20 godina Dražen je postavio nevjerojatan košarkaški rekord kada je na utakmici Cibone protiv Olimpije sam postigao čak 112 poena i tako srušio 23 godine star rekord (74) Radivoja Korača. Nevjerojatnih 67 poena postigao je u prvih 20 minuta igre nakon čega su ga suigrači u poluvremenu motivirali da mora srušiti rekord. U samo 4 minute nastavka srušio je rekord i do kraja utakmice postavio novi od 112 poena, koji nikad nije srušen.

Dražen je karijeru započeo u zagrebačkoj Ciboni, s kojom je 2 puta bio na tronu Europe, a u dvije je sezone bio i najbolji europski igrač. Nakon Cibone prelazi u španjolski Real Madrid, gdje je jednako uspješan. Dražena se smatra predvodnikom svih europskih košarkaška u ligi NBA-a, a i sam je bio ustrajan oko odlaska u Ameriku, svjestan da je europsku košarku prerastao. Godine 1990. dolazi u Portland Trail Blazerse, a 1992. u New Jersey Netse, gdje je bio najbolji šuter momčadi i najbolji Europljanin koji je ikada igrao u ligi NBA-a. Hrvatsku reprezentaciju doveo je do najsjajnijeg uspjeha osvojivši srebro na Olimpijskim igrama u Barceloni. Kapetan reprezentacije, kako su ga zvali - košarkaški Mozart, koji je znao preuzeti odgovornost i sam povesti utakmicu, tragično je preminuo u automobilskoj nesreći 7. lipnja 1993. godine u dobi od 29 godina. Godine 2002. uvršten je u košarkašku Kuću slavnih, 2006. u Zagrebu su otvoreni muzej i košarkaška dvorana u njegov spomen, 2011. otkriven mu je spomenik u Šibeniku, a 2013. je proglašen najboljim europskim košarkašem svih vremena.

Foto: STEVE LIPOFSKY LIPOFSKY.COM

Magic Johnson

Earvin Johnson jedan je od kultnih igrača NBA-a, koji je karijeru započeo još 1979. godine, a završio 1996., kada su drugi slavni igrači tek počinjali. Cijelu je karijeru proveo u dresu LA Lakersa, a 1992. je proglašen najkorisnijim igračem All-Stara. Odigrao je devet finala lige NBA-a, 12 puta nastupio u All-Staru i 4 sezone bio najbolji asistent lige, drži rekord finala u asistencijama (21) i najbolji je asistent u povijesti doigravanja (2 346). Donio je novi stil igre koji se naziva "showtime", a karakteriziraju ga kontranapadi, dodavanja i mnoštvo poena. Bio je član tzv. "dream teama", koji je na Olimpijskim igrama 1992. osvojio zlatnu medalju, pobijedivši upravo Hrvatsku za koju su igrali i Dražen Petrović, Toni Kukoč i Dino Rađa. Nadimak Magic dobio je još u srednjoj školi, kada je lokalni sportski novinar svjedočio njegovoj utakmici na kojoj je postigao 36 poena i 16 asistencija. Magic se umirovio 1991., kada je ujedno svijet šokirao viješću da je nositelj HIV-a.

Foto: Flickr / Kip-koech

The Big Aristotle

Shaquille O'Neal američki je košarkaš izabran u ligu NBA-a 1992. godine za klub Orlando Magic, a u 19 godina košarkaške karijere igrao je u 6 različitih klubova. Osvojio je 4 NBA-ova prstena, proglašen je najkorisnijim igračem lige, tri puta najkorisnijim igračem NBA-eva finala, 15 puta nastupio je za NBA All-Star, 14 puta biran je u momčad All-NBA te tri puta u momčad All-Defensive, a Lakerse je 2000. doveo do vrha košarke. U Shaquilleovih 216 centimetara stalo je puno karizme i nadimaka. Košarkaš je s vjerojatno najviše nadimaka od kojih su neki - Big Shaqtus, Big Fella, The Big Shamrock, Wilt Chamberneezy. Nadimak po kojem bi i sam volio biti poznat je Big Aristotle po Aristotelovu citatu: - "Ono smo što stalno iznova činimo. Izvrsnost, dakle, nije jedan postupak, nego navika." Iako se kao profesionalni košarkaš umirovio 2011., Shaq je i danas aktivan i omiljen u javnosti zbog svog glumačkog angažmana, smisla za humor i rapa.

The Waiter ili Croatian Sensation

Još 1987. u splitskoj Jugoplastici započela je karijera tada 17-godišnjeg Tonija Kukoča, za vrijeme koje je osvojio europske naslove u klupskoj i reprezentativnoj košarci, naslov svjetskog prvaka s reprezentacijom, dvije olimpijske medalje, naslov prvaka profesionalne košarkaške lige NBA-a, uvršten je među 50 osoba koje su najviše pridonijele Euroligi, a 2017. primljen je u Kuću slavnih FIBA-e. Kukoč je uglavnom igrao krilo, iako je na visinu od 211 centimetara mogao igrati na bilo kojoj poziciji u momčadi. Europsku karijeru započeo je prelaskom u talijanski klub Benetton iz Trevisa, gdje je tri puta proglašen najboljim igračem Europe. Godine 1993., kada je Michael Jordan otišao iz kluba, počinje igrati za momčad Chicago Bullsa, gdje je bio alternacija Scottieju Pippenu. Za njih je odigrao najbolju sezonu u NBA ligi, ostvarivši učinak od 72 pobjede i 10 poraza, a taj je rekord oboren tek 2016. godine. Zbog načina na koji je svoje suigrače "posluživao" loptama, američki mediji nazvali su ga The Waiter (konobar). Kukoč je danas savjetnik predsjednika kluba Chicago Bulls, živi s obitelji u elitnom predgrađu Chicaga, a ljeta provodi u rodnom Splitu. Po mišljenju mnogih, uključujući i svog suigrača Pippena, Kukoč zaslužuje mjesto u NBA Kući slavnih.

The Answer

Allen Ezail Iverson američki je košarkaš izabran u ligu NBA-a 1996. godine za Philadelphia 76ers, koje je u sezoni 2000./2001 odveo do finala NBA-a, a iste sezone proglašen je najkorisnijim igračem sezone. Iverson je jedanaestostruki NBA All-Star, sedam je puta biran u momčad All-NBA i treći je najbolji strijelac u povijesti NBA-a, iza Michaela Jordana i Willta Chamberlaina. U kuću slavnih upisan je 2016. godine. Iverson je nadimak The Answer dobio još u srednjoškolskim danima jer nije pokazivao previše interesa za školu, a njegov "odgovor" uvijek je bila košarka. Prva tetovaža koju je napravio bila je slika bulldoga iznad koje je pisalo The Answer, a kasnije u košarkaškoj karijeri nadjenuli su mu isti nadimak jer je predstavljao "odgovor" na sve košarkaške prijetnje svom klubu Philadelphia 76ers.

Foto: Flickr / Keith Allison

Osvoji posebnu nagradu!

Praksa davanja nadimaka igračima NBA-a započela je 90-ih godina, ali zadržala se do danas. Svi ih veći igrači s karakterom imaju, tako je LeBron James poznat kao King James ili The Chosen One, Kobe Bryant je The Black Mamba, a naš mladi košarkaš Ivica Zubac koji igra za LA Clippers ispričao je da je odmah dobio nadimak "8 posto", a odnosi se na udio masti u tijelu koji je uspješno smanjio. Jeste li i vi košarkaški znalac i upuštate li se u rasprave o tomu tko zaslužuje titulu THE GOAT-a (Greatest of all time - najboljeg svih vremena)? Ako mislite da znate tko je THE GOAT, pošaljite nam ime tog igrača na native@24sata.hr, a Laško za najbrži prst ima i posebnu nagradu!