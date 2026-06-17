Ima nešto u Dalmaciji: Zašto jug Hrvatske slovi kao nepresušan izvor nogometnih talenata?

Svijet je već godinama fasciniran sportskim uspjesima jedne “male zemlje” s jedva četiri milijuna stanovnika. U čemu je kvaka, pitaju se. Od košarkaša, tenisača, atletičara, rukometaša, nogometaša…, baš sve nam ide od ruke, pa i noge. Posebno se tu ističe Dalmacija, a u fokus javnosti i nekih novih istraživanja došli su i nogometaši. Uspjesi hrvatske nogometne reprezentacije fasciniraju još od bronce u Francuskoj 1998. godine pa sve do srebra i bronce na zadnja dva svjetska prvenstva.

Jug Hrvatske tako se nametnuo kao rasadnik nogometnih talenata, a Dalmatinci kažu da je to sve zbog njihova “dišpeta”. Ima nešto i u dišpetu, ali većina se slaže s tim da je za velik broj talentiranih nogometnih reprezentativaca zaslužna kombinacija genetike, životnih okolnosti, kulture te klimatskih faktora.

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Za sve je zaslužan dinarski gen?

Kad smo kod genetike, za područje Dalmacije specifičan je taj dinarski bazen jer čovjeka iz haplogrupe i2a1 (posebno podgrana I2a1b-L621, koja je dominantna genetska grupa na Balkanu) karakteriziraju fizička snaga, izdržljivost i visok rast. Uz to veliku su ulogu odigrale životne/kulturne okolnosti u kojima su stasali talenti, koji su nerijetko živjeli u siromaštvu, oskudici, a sport je, uz zabavu, bio svojevrsni bijeg od okrutne realnosti. Tu dolazimo do velikog motiva za uspjeh i ustrajnosti kojom su se izdizali i isticali od drugih.

Obitelj i šire obiteljsko okruženje također su imali bitnu ulogu u izgradnji uspješnih reprezentativaca, gdje su u obitelji vidjeli stabilnost i oslonac koji im je pružao zaštitu. Treba dodati i tradicionalni odgoj isprepleten s kršćanskim vrijednostima i zdrave životne navike koje se većinom bazirale na učestalom boravku vani. A sve to treba, naravno, zaokružiti mediteranskom prehranom te klimom koja pogoduje tom području.

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Legenda do legende - od Zadra do Metkovića

Popis velikana koji su nosili dres “vatrenih”, a dolaze iz Dalmacije, uistinu je impresivan. Krenimo samo od Zadra, koji je nogometnom svijetu dao jednog od najboljih veznih igrača svih vremena - Luku Modrića. Dobitnik Zlatne lopte iz 2018. i dalje suvereno vlada terenom, bolje od mnogo mlađih kolega, koji ga respektiraju. Uz njega zadarski bazen talenata iznjedrio je kultnog napadača Dadu Pršu, heroja Svjetskog prvenstva u Rusiji Danijela Subašića te njegovog vrhunskog nasljednika Dominika Livakovića. Samozatajni i vrijedni Martin Erlić, koji je javnost oduševio ne samo nogometnim umijećem nego i skromnošću te pomaganjem obitelji u poljoprivrednim poslovima. A nedaleko od Zadra, točnije iz Privlake, potječe i Josip Skoblar, koji je osvojio Zlatnu kopačku za najboljeg strijelca davne 1971. godine.

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Tu je onda Split, koji je priča sam za sebe. Ovaj biser Jadrana dao je nevjerojatan broj nogometnih reprezentativaca koji su obilježili različite ere. Sjetimo se samo Aljoše Asanovića iz legendarne generacije ’98., dugogodišnjega golmana i kapetana "vatrenih" Stipe Pletikose i nezaboravnog stopera Igora Tudora, a nikako ne smijemo izostaviti nezaboravnog Slavena Bilića. Sad kad spominjemo reprezentaciju u ovim “modernim” vremenima, ne možemo je zamisliti bez “multifunkcionalnog” i jednog od najvažnijih igrača, Ivana Perišića iz Omiša, kao i Marija Pašalića, a tu je i talentirani stoper Luka Vušković, za kojeg se piše da će biti "milijunski" igrač. Izmaknemo li se iz Splita, tu su, naravno, i Zvonimir Boban (Imotski) iz legendarne ekipe ’98., Davor Šuker (Livno), kod kojeg se opet dotičemo dinarskih gena specifičnih za područje Dalmacije, Hercegovine, Crne Gore, zatim Igor Štimac iz Metkovića.

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A tu je i statistika

Portal DataThrills u svojem je istraživanju analizirao nastupe reprezentativaca od 1990. do 2016. te su došli do sljedećih rezultata: Dalmacija ima najbolji omjer broja nastupa u reprezentaciji u odnosu na broj stanovnika: na svakih 750 stanovnika dolazi jedan nastup. Usporedbe radi, u Slavoniji je taj omjer jedan nastup na 1250 stanovnika, a u Središnjoj i Sjevernoj Hrvatskoj jedan nastup na čak 2420 stanovnika. No kako god, svi se slažu u jednom - kad se u hrvatskoj reprezentaciji nađu i Slavonija i kontinentalni dio zemlje, sve do Dalmacije, uspjeh je zajamčen. Bili to geni, klima, tradicija, odgoj ili pak dišpet, timska igra i upornost su iznad svega. Sretno, "vatreni", u Americi!