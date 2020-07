Kvalifikacijska natjecanja za Plavu ligu bila su\u00a0tijekom travnja\u00a0i svibnja\u00a0u Rijeci, Zagrebu, Osijeku, Zadru, Makarskoj, Puli, Kninu i Vukovaru, a veliko finale bit \u0107e\u00a015. rujna 2020. na stadionu Mladost u Zagrebu, u sklopu najva\u017enijeg atletskog natjecanja u Hrvatskoj, Han\u017eekovi\u0107eva\u00a0memorijala, \u010dija je Brklja\u010di\u0107 i direktorica.

Državna rekorderka i naša najuspješnija bacačica kladiva, Ivana Brkljačić, prisjetila se nekih sportskih uspomena iz svoje karijere i ispričala nam čime se bavi danas. I dalje je u sportu, ali s organizacijskom palicom

<p>Iako nemamo mnogo bacačica kladiva, zahvaljujući<strong> Ivani Brkljačić (37),</strong> imamo jednu koja će ostati zapisana u povijesti hrvatskog sporta.</p><p>Ivana je državna prvakinja i rekorderka u bacanju kladiva te prva hrvatska atletičarka koja je kladivom prebacila 75 metara. U Varšavi je u lipnju 2007. godine na atletskome mitingu ostvarila hrvatski rekord bacivši <strong>75,08 m</strong>, što je u tom trenutku bio osmi najbolji rezultat u povijesti. A ništa se od toga ne bi dogodilo da nije bilo -<strong> košarke.</strong></p><h2>Zbog straha od lopte prešla na atletiku</h2><p>Uvijek je bila motivirana za sport, a za njezine uspjehe vjerojatno je presudan njezin natjecateljski duh. Kaže da je uvijek bila brza, uporna i voljela je istjerivati pravdu.</p><p>Prvi sport koji je trenirala bila je košarka, no iako talentirana i fizički nadmoćnija od ostalih djevojaka, <strong>bojala se lopte,</strong> zbog čega ju je trener Dean Nemec usmjerio prema atletici.</p><p>- Tata me odveo na stadion na prvenstvo Zagreba i prijavila sam se na utrku na 60 metara i pobijedila - govori Ivana.</p><p>Počela je trčanjem, u kojem je čak bila prvakinja Zagreba u svojoj generaciji na 60 metara, no ubrzo se prebacila na bacanje kladiva. I tako je počela njezina atletska priča, tijekom koje je devet put bila seniorska i tri put juniorska prvakinja Hrvatske, 13 puta je postavljala seniorski rekord Hrvatske, a 11 puta je rušila juniorski. Tri puta je nastupila na <strong>Olimpijskim igrama</strong>, na četiri svjetska i dva europska prvenstva, a u juniorskim kategorijama bila je <strong>europska i dvostruka svjetska prvakinja.</strong></p><p>Danas pamti mnoge lijepe uspomene, a najdraža joj je ona s Olimpijskih igara u <strong>Sydneyu 2000.</strong> godine, kamo je bila došla kao 17-godišnjakinja.</p><p>- Bila sam još zapravo dijete kad sam otišla na Olimpijske igre u Sydney 2000. godine, a sobu u olimpijskom selu dijelila sam s <strong>Blankom Vlašić</strong>. Ušla sam u finale bacanja kladiva kao najmlađa atletičarka u povijesti bacačkih disciplina, ali tada još nisam imala pojma što to znači - govori Ivana.</p><h2>Trener joj radio 'pretres' sobe u potrazi za slatkim</h2><p>Od dogodovština se prisjeća toga kako se znala skrivati od legendarnog atletskog trenera <strong>Ivana Ivančića</strong> kako bi <strong>jela slatko</strong>, a zbog toga joj je nekad znao napraviti i "pretres" sobe u potrazi za skrivenim slatkišima. Pamti i trenutak u kojem je upoznala sportsku legendu <strong>Gorana Ivaniševića</strong> na OI-ju u Sydneyju 2000. godine, a oduševio ju je svojom prizemljenošću. </p><p>- Na OI-ju u Sydneyu <strong>svima nam je kupio ulaznice</strong> za natjecanje u dizanju utega da možemo ići gledati Pešalova. Uvijek se odnosio prema svim sportašima s velikim poštovanjem i nije se izdizao iznad ostalih. Bio je s obje noge na zemlji, normalan i drag kao čovjek. Upravo to ga čini legendom vrijednom divljenja - kaže Ivana.</p><h2>Danas organizira sportske događaje</h2><p>Početkom 2010. godine službeno je objavila da prekida svoju profesionalnu karijeru, a posljednji nastup ostao je onaj iz Stuttgarta 2008. godine na Svjetskom atletskom finalu, gdje je bacila točno 70 metara.</p><p>Danas se profesionalno usmjerila na promocije i organizacije sportskih događaja, za što od 2009. ima i svoju tvrtku Prosport. U suradnji s <strong>Erste bankom</strong> sedmu godinu zaredom organizira sportsko natjecanje <strong>za djecu </strong>od trećeg do šestog razreda u trkačkim, skakačkim i bacačkim disciplinama.</p><p>Riječ je o <strong>Erste plavoj ligi, </strong>koja je s Erste rukometnom ligom, koju vode <strong>Ivano Balić i Petar Metličić</strong>, ove godine spojena u jedinstveno sportsko natjecanje nazvano <strong><a href="https://bit.ly/3eer7kT" target="_blank">Erste prva liga.</a> </strong>To je posebno važno jer je svakodnevna tjelesna aktivnost ključ za zdrav razvoj djece i prevenciju zdravstvenih problema u budućnosti.</p><h2>Prijave još otvorene</h2><p>Kvalifikacijska natjecanja za <strong>Plavu ligu</strong> bila su tijekom travnja i svibnja u Rijeci, Zagrebu, Osijeku, Zadru, Makarskoj, Puli, Kninu i Vukovaru, a veliko finale bit će <strong>15. rujna 2020.</strong> na stadionu Mladost u Zagrebu, u sklopu najvažnijeg atletskog natjecanja u Hrvatskoj, Hanžekovićeva memorijala, čija je Brkljačić i direktorica.</p><p><a href="https://bit.ly/2DuCVmB" target="_blank"><strong>Prijave</strong></a><a href="https://bit.ly/2DuCVmB" target="_blank"> </a>za Plavu ligu <strong>u Čakovcu</strong> (11.7) i<strong> Zagrebu</strong> (11.9) još traju, a osim prilike za osvajanje medalja i drugih vrijednih nagrada, djeca će se moći družiti sa slavnim sportašima kao što su <strong>Blanka Vlašić, Sandra Perković</strong> i mnogu drugi.</p>