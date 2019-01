Izlet vikendom? Na ove stvari morate obratiti pozornost

Probavne teškoće mogu vam zagorčati život na putovanju i spriječiti vas u uživanju. Zdravstveni su rizici svuda oko nas: WC upitne čistoće, ulična hrana nepoznatog podrijetla, namirnice na koje naš organizam nije navikao... S druge strane, gastronomski doživljaj destinacije također nam je važan faktor tijekom izleta i ne želimo ga propustiti. Zato vam donosimo nekoliko savjeta kojih se trebate pridržavati kako bi vam putovanje ostalo u najboljem sjećanju.

Oprezno s restoranima

Odlazak u drugi grad ili državu uvijek nas mami da isprobamo neka nova jela i restorane. No, odabir mjesta gdje ćemo jesti ponekad se može pretvoriti u pravu muku. ''Kakva je reputacija ovog restorana?'' prvo je pitanje koje nam prođe glavom jer nije uvijek važno samo da je hrana ukusna već i da je restoran čist. Neki od znakova koji ukazuju na to da biste restoran trebali zaobići jesu:

loše ocjene na Google Mapsu

nema certifikat o ovogodišnjem zdravstvenom pregledu

konobari izgledaju neuredno (dugački nokti, raspuštena kosa, zgužvana odjeća)

prljav WC

muhe ili insekti kruže oko stolova

prašina na namještaju

mrlje na stolnjaku

Osim restorana, izbjegavajte i uličnu hranu. Koliko god primamljivo izgledao neki lokalni specijalitet, ne znate pod kojim se uvjetima meso pripremalo ni koliko je dugo ulje u fritezi. Također, imajte na umu to da su razni umaci pripremljeni s jajima idealno stanište za razvoj salmonele.

Foto: Pexels

Pripazite na probavu

Kad odemo na put, bilo to na dva dana ili više njih, može nam se poremetiti probava. Zato kao dio putne ljekarne svakako trebate ponijeti proizvode s dobrim bakterijama jer ćete tako biti spremni na iznenadne probavne tegobe poput proljeva. Naime, bakterije koje žive u probavnom sustavu imaju najveći učinak na naše zdravlje. Većina se nalazi u tankom i debelom crijevu te utječe na našu probavu, ali i imunitet. No njihov manjak može dovesti do određenih bolesti pa je potrebno konzumirati proizvode koji će dobre bakterije nadoknaditi.

Voda nije svugdje pitka

Vrtoglavica, povraćanje i proljev glavni su simptomi koji upućuju na to da ste popili ili pojeli nešto što je zdravstveno neispravno. Najbolji je način izbjegavanja putničkog proljeva da, osim onog što ste pojeli, vodite računa i o onome što pijete. Čak ni u Hrvatskoj voda nije iste kvalitete u svim naseljima i gradovima, stoga je neophodno nositi flaširanu vodu ako putujete u drugu državu. Osim vode iz slavine, nemojte konzumirati ni pića s ledom jer je američko istraživanje pokazalo da su kockice leda pogodno tlo za bakterije te da je pseudomonas najčešća bakterija koja se u njima nalazi.

Foto: Pexels

Higijena je izuzetno važna!

Budući da je sezona gripe, svakako trebate pripaziti na turističke gužve, ali i predmete koje dodirujete. Gripa se može dobiti dodirivanjem površina ili predmeta kao što su rukohvati, kvake, telefonske slušalice, slavine, tipkovnice i ostali predmeti koje na javnim mjestima koristi velik broj ljudi. Zato biste često trebali prati ruke te sa sobom nositi vlažne maramice i sredstvo za dezinfekciju koje sadržava minimalno 50% alkohola. Kad je riječ o javnim površinama, nemojte stavljati torbu na pod ili pak kovčeg koji ste cijelo vrijeme vukli po podu na krevet jer ćete tako kontaminirati područje na kojem spavate.

Kojih se pravila vi držite tijekom putovanja u druge zemlje?