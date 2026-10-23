Izveo više od 100 operacija koljena uz robota: 'Pomaže nam da budemo precizniji'

Bolovi u koljenu ili kuku mnogima s vremenom postaju svakodnevica. Hodanje, penjanje stepenicama, ustajanje iz stolca ili obična šetnja mogu se pretvoriti u izazov, a kada lijekovi, fizikalna terapija i drugi načini liječenja više ne donose olakšanje, jedno od rješenja može biti ugradnja umjetnog zgloba. No uz samu odluku o operaciji pacijente često brinu i brojna pitanja: Hoće li se ponovno moći normalno kretati? Koliko će trajati oporavak? I koliko će dugo umjetni zglob funkcionirati?

Upravo zato suvremena ortopedija sve više pozornosti posvećuje preciznosti zahvata i individualnom pristupu svakom pacijentu. Jer kao što ne postoje dva potpuno jednaka čovjeka, tako ne postoje ni dva potpuno jednaka zgloba. Razlike u anatomiji, položaju kostiju i stabilnosti zgloba zahtijevaju pažljivo planiranje operacije, a ponekad i milimetri mogu imati važnu ulogu u konačnom rezultatu.

Tu na scenu stupa robotski asistirana kirurgija, koja kirurzima omogućuje detaljnije planiranje zahvata, preciznije pozicioniranje implantata i prilagodbu operacije anatomiji pojedinog pacijenta. Jedan od takvih sustava je ROSA, koji se u Specijalnoj bolnici Akromion već dvije i pol godine koristi pri ugradnji totalne proteze koljena.

U tom je razdoblju izvedeno više od 150 robotski asistiranih zahvata, a doc. dr. sc. Denis Tršek, specijalist ortopedije, osobno ih je izveo više od 100.

- Nakon tolikog broja zahvata mogu reći da robotika za mene više nije nova tehnologija koju tek upoznajem, nego sastavni dio svakodnevnog operacijskog rada - ističe dr. Tršek.

Foto: Specijalna bolnica Akromion

Kako objašnjava, najveća promjena nije samo u mogućnosti preciznije ugradnje proteze nego i u količini informacija koje kirurg dobiva tijekom samog zahvata. Naime, svako koljeno ima svoje anatomske posebnosti, od osovine noge i oblika kostiju do stupnja istrošenosti zgloba i napetosti ligamenata.

- ROSA mi omogućuje da sve te podatke izmjerim tijekom operacije i na temelju njih napravim plan upravo za tog pacijenta - objašnjava ortoped.

Takav pristup promijenio je i način razmišljanja o ugradnji proteze. Dok se nekada nastojalo postići standardiziran položaj implantata, danas je sve veći naglasak na personaliziranoj ugradnji.

- Nekada smo se u većoj mjeri nastojali približiti jednom standardnom položaju implantata. Danas sve više govorimo o personaliziranoj ugradnji proteze – cilj je pronaći položaj koji najbolje odgovara anatomiji i funkciji konkretnog koljena - pojašnjava dr. Tršek.

Pritom ističe da iskustvo kirurga ima važnu ulogu u pravilnom tumačenju informacija koje pruža robotski sustav. Nakon više od 100 izvedenih operacija, kaže, znatno bolje prepoznaje koje su informacije najvrjednije i kako ih primijeniti kod različitih anatomskih karakteristika koljena.

Zašto je svaki milimetar važan?

U svakodnevnom životu jedan ili dva milimetra zvuče gotovo zanemarivo. Međutim, kod ugradnje umjetnog koljena i tako mala odstupanja mogu biti važna za njegovu stabilnost i funkciju.

Totalna proteza koljena sastoji se od više komponenti koje moraju biti pravilno postavljene jedna prema drugoj, ali i u odnosu na ligamente koji stabiliziraju koljeno. Promjena položaja pojedine komponente za nekoliko milimetara ili stupnjeva može utjecati na napetost ligamenata, stabilnost zgloba i raspodjelu opterećenja kroz protezu.

- U svakodnevnom životu jedan ili dva milimetra zvuče gotovo nevažno. U koljenu to može biti značajna razlika - naglašava dr. Tršek.

Objašnjava da se uspješnost postavljanja umjetnog koljena ne može promatrati isključivo kroz njegov položaj na rendgenskoj snimci.

- Zato kod ugradnje proteze nije dovoljno samo reći da je ona „ravno postavljena“. Želimo dobiti koljeno koje je istodobno stabilno, dobro pokretno i uravnoteženo tijekom pokreta - pojašnjava.

Robotski sustav omogućuje preciznu kontrolu rezova i položaja implantata te smanjenje odstupanja između planiranog i stvarno izvedenog zahvata.

Pravilno postavljena i dobro uravnotežena proteza jedan je od važnih preduvjeta dobrog dugoročnog rezultata. Ipak, liječnik upozorava kako na trajnost umjetnog zgloba utječu i brojni drugi čimbenici te ne treba stvarati dojam da sama robotika može jamčiti koliko će godina proteza trajati.

- Upravo je preciznije provođenje planiranog položaja implantata jedna od najbolje utvrđenih prednosti robotskih sustava - ističe.

Foto: Specijalna bolnica Akromion

Operacija se najprije planira na ekranu

Jedna od najvažnijih prednosti robotski asistirane kirurgije jest mogućnost detaljnog planiranja zahvata i prilagodbe plana tijekom same operacije. Kako objašnjava dr. Tršek, ROSA mu najviše pomaže upravo u dvije faze – planiranju operacije i preciznom provođenju tog plana.

Na početku zahvata registrira se anatomija koljena. Senzori postavljeni na bedrenu i goljeničnu kost te infracrvena kamera omogućuju sustavu praćenje položaja noge, dok kirurg dobiva digitalni prikaz anatomije i osovine koljena. Istodobno može procijeniti ponašanje ligamenata i stabilnost zgloba u različitim položajima.

- Tada na ekranu mogu mijenjati položaj buduće proteze i odmah vidjeti što će određena promjena značiti za osovinu noge, položaj zglobne linije i balans koljena. Na neki način operaciju prvo napravimo virtualno, prije nego što napravimo konačne rezove na kosti - opisuje ortoped.

Kada je zadovoljan planom, robotska ruka pomaže mu da ga prenese na pacijenta s vrlo velikom preciznošću.

- Upravo je ta kombinacija najvrjednija: kirurg određuje što želi postići, a robot mu pomaže da to precizno izvede - naglašava.

No plan izrađen na početku operacije nije nešto što se mora slijediti bez mogućnosti promjene. Jedna od prednosti sustava ROSA upravo je mogućnost prilagodbe tijekom zahvata na temelju stvarnih podataka.

Kirurg može dodatno mijenjati položaj i veličinu pojedinih komponenti proteze te odmah na ekranu vidjeti kako će određena promjena utjecati na planirani rezultat.

- To je posebno važno zato što ne postoje dva potpuno jednaka koljena. Jednom pacijentu najbolje će odgovarati jedan položaj proteze, drugome nešto drugačiji. Cilj moderne robotske kirurgije zato nije svakog pacijenta prilagoditi istom unaprijed zadanom modelu, nego operaciju što bolje prilagoditi njegovoj anatomiji - objašnjava dr. Tršek.

Takav pristup naziva se personaliziranom artroplastikom koljena i predstavlja jedan od važnih smjerova razvoja suvremene ortopedije.

Više informacija i bolja kontrola tijekom zahvata

Za kirurga jedna od najvećih vrijednosti robotske asistencije nije samo preciznost samog uređaja nego i mogućnost donošenja odluka na temelju detaljnijih podataka.

Kod klasične operacije velik dio odluka temelji se na anatomskim orijentirima, standardnim instrumentima i iskustvu operatera. To je, ističe dr. Tršek, i dalje temelj dobre kirurgije, a robotika tome dodaje mogućnost preciznog mjerenja i provjere.

Tijekom zahvata liječnik može pratiti osovinu noge, položaj komponenti proteze te ravnotežu unutarnje i vanjske strane koljena. Također može provjeriti rezultat planiranih korekcija i, ako je potrebno, promijeniti plan prije konačnih rezova na kostima.

- Kao kirurg najviše primjećujem količinu i preciznost informacija koje imam na raspolaganju prije nego što donesem konačnu odluku - ističe.

Jedna od važnih prednosti takvog pristupa jest i mogućnost postizanja odgovarajuće ravnoteže koljena prilagodbom položaja proteze, čime se može smanjiti potreba za dodatnim opuštanjem ligamenata i drugih mekih tkiva.

- Za mene je to jedna od najvažnijih prednosti personaliziranog pristupa: napraviti samo ono što je potrebno i što bolje sačuvati prirodne strukture koljena - objašnjava ortoped.

Može li robotska kirurgija olakšati oporavak?

Jedno od pitanja koje pacijente najviše zanima jest koliko brzo nakon operacije mogu ponovno stati na noge i vratiti se svakodnevnim aktivnostima.

Prema dosadašnjem iskustvu dr. Tršeka, brojni pacijenti nakon robotski asistirane operacije imaju vrlo dobar rani oporavak. Rano ustaju, počinju hodati i relativno se brzo vraćaju osnovnim svakodnevnim aktivnostima.

Jedan od mogućih razloga jest što se preciznim planiranjem i pozicioniranjem proteze može smanjiti potreba za dodatnim zahvatima na ligamentima i drugim mekim tkivima.

- Kada je operativna trauma manja, možemo očekivati manje oticanja i boli te lakši početak rehabilitacije. To je pristup koji primjenjujemo i u Akromionu - pojašnjava.

Ipak, važno je naglasiti da robotika sama po sebi ne jamči brži oporavak niti može zamijeniti rehabilitaciju.

- Ipak, pacijentima uvijek kažem da robot nije prečac kojim se preskače rehabilitacija. Rezultat operacije ovisi o cijelom procesu – kvalitetno izvedenom zahvatu, kontroli boli, ranoj mobilizaciji, fizioterapiji, ali i motivaciji samog pacijenta - naglašava dr. Tršek.

Upravo zato suvremeni pristup liječenju ne završava izlaskom pacijenta iz operacijske dvorane. Jednako važan dio procesa čini rehabilitacija, kojoj je cilj vratiti pokretljivost, funkciju zgloba i kvalitetu svakodnevnog života.

- Naš cilj nije samo napraviti dobru rendgensku snimku nakon operacije. Želimo da se pacijent ponovno kreće bez boli i vrati aktivnostima koje su mu važne - ističe.

Foto: Specijalna bolnica Akromion

Operira li doista robot?

Iako robotski asistirana kirurgija postaje sve prisutnija u suvremenoj ortopediji, dio pacijenata još uvijek ima nedoumice o tome tko zapravo izvodi operaciju.

- Još uvijek se dogodi da mi pacijent kaže: „Doktore, samo nemojte da me operira robot.“ – otkriva dr. Tršek.

Takva reakcija, objašnjava, razumljiva je jer izraz robotska operacija može stvoriti pogrešnu sliku da stroj samostalno izvodi zahvat dok kirurg samo promatra.

No u stvarnosti je situacija potpuno drukčija.

- Ja sam cijelo vrijeme uz pacijenta, vodim operaciju, držim kirurške instrumente, određujem položaj proteze i donosim svaku važnu odluku. ROSA mi daje dodatne informacije, radi precizna mjerenja i pomaže da ono što sam isplanirao izvedem što točnije - naglašava.

Robot dakle ne zamjenjuje kirurga, nego mu služi kao dodatni alat za preciznije planiranje i izvođenje zahvata.

Prema iskustvu dr. Tršeka, kada pacijenti razumiju kako sustav funkcionira, početni strah uglavnom se pretvara u osjećaj dodatne sigurnosti. Robot tada više ne doživljavaju kao nekoga tko će ih operirati, nego kao napredan alat kojim se njihov liječnik koristi kako bi zahvat mogao izvesti još preciznije.

Iskustvo kirurga i dalje je presudno

Unatoč brojnim mogućnostima koje pruža robotski asistirana kirurgija, stručnost i iskustvo liječnika ostaju ključni za donošenje odluka i izvođenje zahvata.

Robot može precizno izmjeriti određeni kut ili pomoći u izvođenju planiranog reza, ali ne može samostalno procijeniti zdravstveno stanje pacijenta, odrediti indikaciju za operaciju ili odlučiti koja je kirurška strategija najprikladnija.

- Zapravo, što je tehnologija naprednija i što nam pruža više mogućnosti, to je važnije da kirurg zna što s tim mogućnostima želi postići – ističe dr. Tršek.

Napominje kako robotska kirurgija nije tehnologija koja od neiskusnog operatera automatski stvara boljeg kirurga. Upravo suprotno, veći broj informacija i mogućnosti tijekom operacije zahtijeva iskustvo kako bi se one pravilno iskoristile i kako bi se za svakog pacijenta odabralo odgovarajuće rješenje.

- Nakon više od 100 robotski asistiranih proteza koljena mogu reći da najveću vrijednost robotike ne vidim u tome da ona zamjenjuje iskustvo kirurga, nego upravo suprotno - omogućuje iskusnom kirurgu da svoje znanje i odluke provede s još većom preciznošću i kontrolom - objašnjava.

U Specijalnoj bolnici Akromion zato robotsku kirurgiju ne promatraju kao izdvojenu tehnološku inovaciju, nego kao dio cjelovitog pristupa liječenju. Iza suvremene opreme stoje iskustvo liječnika, educirani operacijski tim, anesteziološka skrb, fizioterapija i organizirana rehabilitacija.

Tek povezivanjem svih tih elemenata moguće je u potpunosti iskoristiti mogućnosti suvremene tehnologije.

- Robot je alat. Kirurg je taj koji zna što želi postići, donosi odluke i za rezultat operacije snosi odgovornost - zaključuje dr. Tršek.

Akromion je prvi u Hrvatskoj i regiji uveo robotski asistirane operacije kuka i koljena, čime je postao regionalni predvodnik u primjeni napredne ortopedske tehnologije.

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