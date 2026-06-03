Jeste li energetski lumen, potencijal ili neznalica? Riješite kviz i provjerite!

Struja je jedna od onih stvari o kojima ne razmišljamo dok god nam sve radi. Ali kada dođe račun od kojeg nam se zavrti u glavi, pomislimo kako bismo možda mogli ući malo dublje u tematiku. Što su točno svi ti iznosi koje plaćamo? Zašto postoji mrežarina? Kad koristimo višu a kad nižu tarifu i možemo li nekako uštedjeti? Riješite naš zabavni kviz i doznajte jeste li energetski lumen, potencijal ili početnik!

Upravo ste prošli mali tečaj snalaženja u svijetu energije! Bilo da ste energetski lumen ili tek zagrijavate klupu, jedna stvar je sigurna: kad malo bolje razumijemo kako energija funkcionira, lakše je donositi pametnije odluke i možda malo ublažiti šok u onom trenutku u kojem stigne račun.

Male navike za manje račune

U praksi to znači prilagoditi svoje navike, primjerice prilagoditi temperaturu dok nismo kod kuće ili obratiti pozornost na prostorije koje se nepotrebno griju ili hlade. Ako snizite temperaturu grijanja za samo 1°C, potrošnja energije može pasti oko 6 posto. Također, idealna temperatura za spavanje je oko 18°C, tako da spavaće sobe nije potrebno previše zagrijavati.

Možda ne primjećujete sitnice poput punjača koji je i dalje ukopčan u struju iako više ne puni uređaj, a pritom i dalje troši energiju. Slično je i s uređajima na stand by načinu rada te s routerom koji radi cijeli dan. Sve ove uređaje možete isključiti ako ih ukopčate na isti produžni kabel pa, kad niste doma (i po noći), isključite prekidač na kabelu.

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U kuhinji je također moguće uštedjeti - ako kuhate s poklopcem, možete smanjiti potrošnju energije i do 30 posto. Uz to, pazite na to koliko često otvarate hladnjak i koliko dugo ga držite otvorenim. Svako otvaranje vrata podiže potrošnju energije jer topli zrak ulazi i uređaj mora ponovno hladiti. Slično je i sa svjetlom koje ostaje upaljeno u stanu dok vi "samo idete kratko do dućana". Na kraju godine ove sitnice mogu napraviti značajnu razliku na vašim računima.

Ako želite doznati još zanimljivih i korisnih informacija o energetskoj učinkovitosti, posjetite platformu Moć energetske pismenosti, nastalu u suradnji s E.ON Hrvatska.