Kako grad stvara nezaboravna kulturna iskustva otkriva nam dr. sc. Martina Bienenfeld

Kulturni turizam u Zagrebu više nije usputni doživljaj - on je razlog dolaska. Posjetitelji više ne žele samo razgledati popularne znamenitosti nego osjetiti ritam grada, upoznati njegove kvartove i doživjeti kreativnu energiju koja oblikuje svakodnevni život. Drugim riječima, moderne kulturne gradove ljudi ne samo da razgledavaju nego ih doživljavaju na više razina.

Uz muzeje, galerije i povijesnu baštinu, u posljednjih deset godina u središte interesa počeli su dolaziti festivali, suvremena umjetnost, arhitektura, dizajn, glazba i različite inicijative koje nastaju iz nezavisne kulturne scene. Gradovi tako izrastaju u živi kulturni ekosustav u kojem se isprepliću institucije, umjetnici, kreativne industrije i urbani način života. U takvom kontekstu i Zagreb posljednjih godina sve jasnije oblikuje svoj identitet kulturne city break destinacije.

Kako se kulturni turizam u Zagrebu mijenjao, gdje je danas i u kojem smjeru ide dalje, govori nam dr. sc. Martina Bienenfeld, direktorica Turističke zajednice grada Zagreba (TZGZ).

dr. sc. Martina Bienenfeld, direktorica Turističke zajednice grada Zagreba | Foto: Dubravko Miloslavić

Zagreb kao kulturna metropola

- Zagreb je grad koji ima iznimno bogatu kulturnu infrastrukturu, od velikih nacionalnih institucija do vrlo živahne nezavisne i alternativne scene. Upravo ta kombinacija daje mu poseban identitet.

Festivali, koncerti na otvorenom, umjetničke instalacije u javnom prostoru, programi u gradskim četvrtima ili interdisciplinarni projekti sve više oblikuju turistički kalendar grada. Takav pristup omogućuje nam da Zagreb pozicioniramo kao modernu europsku kulturnu metropolu, ali i da kulturni sadržaj rasporedimo tijekom cijele godine, čime potičemo stabilan i održiv razvoj turizma - objašnjava dr. sc. Martina Bienenfeld.

Advent Zagreb - kulturni brend

Zagreb je razvio niz manifestacija prepoznatljivih ne samo u Hrvatskoj nego i međunarodno. Među najistaknutijima svakako je Advent Zagreb, koji je Turistička zajednica grada Zagreba, u suradnji s Gradom i partnerima, sustavno profilirala tijekom godina, napominje Bienenfeld. Zahvaljujući strateškom razvoju, kreativnim programima i snažnoj promociji, Advent je postao jedna od najprepoznatljivijih zimskih manifestacija u Europi i tri godine zaredom proglašen je najboljim božićnim sajmom.

- Tijekom godina Advent je prerastao u snažan turistički i kulturni brend grada, od koncerata i umjetničkih programa, preko bogate gastronomske ponude, do jedinstvenog uređenja gradskih trgova i ulica. Iznimno mi je drago da je naš Advent poslužio kao inspiracija te da danas advente organiziraju u više od 70 gradova i općina diljem Hrvatske. U razdoblju adventa i novogodišnjih događanja Zagreb ostvaruje više od 160.000 dolazaka i više od 310.000 noćenja, što jasno pokazuje koliko ovakve manifestacije mogu snažno utjecati na turistički promet i međunarodnu vidljivost grada - napominje Bienenfeld.

Festival svjetla Zagreb jedno je od najposjećenijih kulturnih događanja | Foto: Marin Tomas

Proljeće i ljeto - praznici za oči i uši

Advent nije jedino događanje koje Zagreb može ponuditi turistima. U proljeće grad dobiva potpuno novu dimenziju kroz Festival svjetla Zagreb, koji je u kratko vrijeme postao jedno od najposjećenijih kulturnih događanja, pa je, tako, tijekom održavanja ovogodišnjeg izdanja zabilježeno 6 % više u dolascima i noćenjima.

- Projekt je prepoznao Forbes, koji ga je ove godine uvrstio među 12 najboljih događanja u Europi, potvrđujući da inovativne kulturne inicijative i vizualna umjetnost mogu snažno promicati grad i njegovu međunarodnu prepoznatljivost - ističe Bienenfeld.

Ljetni kulturni život Zagreba obilježava niz glazbenih događanja. Posebno se ističu Zagreb Classic - open-air festival klasične glazbe, koji ove godine počinje 19. lipnja i traje do 3. srpnja, zatim INmusic festival na Jarunu, a razni koncerti popularne, jazz, rock i elektroničke glazbe dodatno potvrđuju međunarodnu kulturnu vidljivost Zagreba.

Zagreb Classic tradicionalno se održava na Trgu kralja Tomislava, a okuplja vrhunske izvođače | Foto: Samir Ceric Kovacevic

'Za svakoga po nešto'

Tijekom godine Zagreb ugošćuje i međunarodno relevantne festivale, poput Animafesta, ZagrebDoxa i Zagreb Film Festivala, koji potvrđuju njegovu kulturnu dinamiku. Uz institucionalnu i mainstream ponudu, grad privlači publiku koja traži alternativne, nezavisne i urbane sadržaje.

Mlađe generacije i ljubitelji indie glazbe, street arta, performansa i improvizacije uživaju u događanjima poput Cest is d’Best, raznih DIY i nezavisnih festivala, koncerata u klubovima i kulturnim centrima te otvorenih radionica i kreativnih projekata u javnom prostoru. Ova publika dolazi izvan standardnih turističkih ruta i traži iskustva koja su autentična, neposredna i bliska svakodnevnom životu grada.

Kultura u javnom prostoru

Gradski prostor dodatno oživljavaju manifestacije koje kulturu donose među građane. Projekt Okolo pretvara trgove i parkove u galerije suvremene umjetnosti, a Večeri na Griču nude intimne koncertne doživljaje. Međunarodna smotra folklora Zagreb okuplja ansamble iz cijelog svijeta i prikazuje bogatstvo folklorne tradicije. Uz niz književnih, kazališnih, glazbenih i drugih festivala tijekom godine, Zagreb nudi raznolik i živ kulturni sadržaj.

- Takvi programi ne privlače samo turiste nego obogaćuju i svakodnevni život građana, stvarajući živu, autentičnu i međunarodno relevantnu kulturnu scenu – napominje Bienenfeld.

Hrvatska zanimljiva svima

A kad govorimo o posjetiteljima, zanimljivo je da grad već godinama bilježi stabilan rast dolazaka stranih gostiju, koji čine značajan udio u ukupnom turističkom prometu.

- Među najzastupljenijim tržištima su SAD, Njemačka, Italija, Španjolska, Velika Britanija, Francuska i Austrija, ali i susjedne zemlje, osobito Slovenija, Bosna i Hercegovina te Srbija. U posljednje vrijeme sve jasnije primjećujemo povratak gostiju s udaljenijih tržišta, poput Kine, Južne Koreje i drugih azijskih zemalja. Za njih kulturni sadržaji, muzeji, festivali i povijesne lokacije često predstavljaju važan dio doživljaja destinacije. Strani turisti često ističu kako im je upravo ta energija zajedničkog sudjelovanja u kulturnim događanjima jedan od najljepših aspekata boravka u Zagrebu - ističe direktorica Turističke zajednice grada Zagreba.

Advent je postao jedna od najprepoznatljivijih zimskih manifestacija u Europi | Foto: Julien Duval

Dodatni razlog dolaska

Književne i umjetničke manifestacije imaju važnu ulogu u oblikovanju identiteta destinacije i dodatno pridonose lokalnoj ekonomiji, kaže Bienenfeld. One često čine Zagreb posebnim i drugačijim u odnosu na druge gradove, a za određene nišne publike - primjerice ljubitelje književnosti, suvremene umjetnosti ili filma, takve manifestacije mogu biti glavni motiv dolaska.

- Festival svjetske književnosti, Zagreb Book Festival i Interliber privlače autore, prevoditelje i čitatelje iz cijelog svijeta. Manji programi, poput književnih večeri u klubovima i kulturnim centrima te tribine i radionice u knjižnicama, dodatno obogaćuju lokalnu scenu i nude intimna iskustva za posjetitelje zainteresirane za različite oblike suvremene i kulturne ponude.

Od ideje do izvedbe

Turistička zajednica grada Zagreba kulturne manifestacije osmišljava strateški, spajajući kulturnu vrijednost, identitet grada i doživljaj posjetitelja.

- Prije svega važni su nam kvaliteta programa, umjetnička razina sadržaja, relevantnost sudionika i potencijal manifestacije da bude prepoznata i izvan lokalnoga konteksta - navodi Bienenfeld.

- Jednako je važna autentičnost. Projekti proizlaze iz identiteta Zagreba i ističu njegove posebnosti, od povijesne baštine i arhitekture do suvremene urbane kulture i kreativne scene. Suradnja s kulturnim institucijama, umjetnicima i partnerima omogućuje da programi budu sadržajno bogati, raznoliki te otvoreni prema građanima i posjetiteljima.

Premium ponuda grada

Uz spomenutu kulturnu ponudu, grad razvija i premium kulturnu ponudu, koja nudi posjetiteljima dublje i sofisticiranije iskustvo.

- Premium ne znači nužno ekskluzivnost nego višestruku interpretaciju kulture i pažljivo osmišljene programe koji omogućuju dublje razumijevanje grada i njegove umjetničke scene - ističe Bienenfeld.

Primjer takve ponude je projekt Museums, maybe, koji objedinjuje neobične zagrebačke kolekcije i zbirke te otvara nove načine interpretacije kulturnog sadržaja. Takve inicijative pokazuju kako kultura može biti inovativna, otvorena i relevantna u suvremenom urbanom kontekstu, a istaknuta je kao primjer dobre prakse i kroz platformu Stories - Experience Premimu Croatia, Hrvatske gospodarske komore.

Premium ponuda uključuje i kurirane kulturne ture, tematske programe, posebne izložbene projekte te susrete s umjetnicima i kustosima, koji posjetiteljima omogućuju intimniji i personaliziraniji doživljaj grada, objašnjava Bienenfeld.

Martinini favoriti

- Osobno me oduševljavaju male, gotovo intimne urbane inicijative: radionice, pop-up izložbe, performansi i neformalni susreti u gradskim prostorima jer pružaju blizak, osoban doživljaj i otkrivaju svu kreativnost zajednice. Istodobno uživam u velikim koncertima poput Zagreb Classica, gdje klasična glazba okuplja publiku u vrlo lijepom, neformalnom ambijentu te stvara poseban osjećaj zajedništva. Upravo ta kombinacija intimnih, bliskih doživljaja i žive gradske energije čini da kultura u Zagrebu zaista 'živi' i pretvara grad u mjesto koje inspirira i građane i posjetitelje.

Bienenfeld također ističe kako bi voljela da posjetitelji Zagreb dožive kao grad u kojem kreativnost prožima svaki kutak i susret, gdje povijest i suvremenost skladno koegzistiraju, a svaka ulica i trg pričaju svoju priču.

- Željela bih da naši posjetitelji osjete kako je naš grad dovoljno velik da nudi bogat kulturni program, ali istodobno dovoljno intiman da se može istražiti polako, u vlastitom ritmu - dodaje.

Upravo takav doživljaj - kroz susrete, kreativnost i autentične trenutke koji ostaju u sjećanju - najbolje sažimaju riječi spisateljice i novinarke Miriam Beard: “Putovanje te ostavi bez riječi, a potom te pretvori u pripovjedača”. Nadamo se da će svaki posjetitelj ponijeti sa sobom svoju priču iz Zagreba, priču koja nadahnjuje, koja se dijeli i koja pokazuje kako grad može ostaviti trag u svakome tko ga otkrije.

Pogled u budućnost

U sljedećim godinama Zagreb će neupitno nastaviti razvijati postojeće uspješne manifestacije, ali i poticati nove projekte koji prate suvremene trendove u kulturi i turizmu, uz održivo korištenje gradskih prostora i u suradnji s partnerima.

- Poseban fokus bit će na programima koji spajaju umjetnost i javni prostor, nude interaktivna i iskustvena događanja te omogućuju digitalnu pristupačnost. Također planiramo projekte koji omogućuju personalizirane doživljaje, primjerice tematske kulturne ture ili programe prilagođene različitim interesima posjetitelja, od kulturnih i kreativnih sadržaja do gastronomskih i iskustvenih programa - kaže direktorica Turističke zajednice grada Zagreba.

- Cilj nam je kontinuirano razvijati kulturnu ponudu koja je u skladu s globalnim trendovima, privlačna i građanima i posjetiteljima, te dodatno učvrstiti poziciju Zagreba kao dinamične, inovativne, kreativne i održive europske destinacije.