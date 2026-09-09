Kako kupovati povoljnije? Koristite pogodnosti i držite kućni budžet pod kontrolom

Prije desetak ili petnaest godina velika se kupnja najčešće obavljala jednom tjedno, a ono što bi tijekom tjedna nedostajalo, kupovalo se usput. Danas puno češće planiramo što ćemo kuhati, izrađujemo popise, uspoređujemo cijene i pratimo akcije prije nego što krenemo u trgovinu.

Razlog je jednostavan - kad već znamo što nam treba, želimo znati i kad to možemo kupiti po najboljoj cijeni.

Povoljna kupnja zato danas ne znači nužno kupovati manje. Ona znači prepoznati dobru priliku i iskoristiti je u pravom trenutku. U SPAR-u postoje različite pogodnosti koje kupcima predstavljaju najbolju priliku za uštedu.

Foto: shutterstock

Tri pogodnosti koje vrijedi imati na radaru kako bi uštedili

Mega cijena - kad želite iskoristiti najbolju priliku

Mega cijena označava najnižu akcijsku cijenu koju je određeni proizvod imao u posljednjih 30 dana. Takva oznaka odmah daje dodatnu sigurnost da je riječ o jednoj od najatraktivnijih ponuda u tom razdoblju.

Oznaka Mega cijena jasno pokazuje da se radi o posebno vrijednoj ponudi koja kupcu daje konkretne uštede.

Takve su akcije odlična prilika za kupnju proizvoda koji se svakodnevno nalaze u gotovo svakom kućanstvu, od prehrambenih namirnica do proizvoda za osobnu higijenu ili čišćenje doma. Budući da se ponuda redovito mijenja, svaki novi tjedan donosi nove prilike za uštedu.

Za mnoge obitelji upravo ovakve akcije predstavljaju priliku da kupe kvalitetne proizvode po cijenama koje su prilagođene njihovom budžetu. Roditelji koji planiraju tjedni jelovnik, studenti koji paze na troškove ili umirovljenici koji žele racionalno raspolagati kućnim financijama mogu jednostavno prepoznati proizvode koji im donose najveću vrijednost.

Foto: shutterstock

Trajno niske cijene - sigurnost pri svakoj kupnji

Dok su akcijske ponude ograničene vremenom, mnogim je kupcima jednako važna sigurnost da će proizvode koje redovito kupuju pronaći po povoljnoj cijeni tijekom duljeg razdoblja.

Primjerice, SPAR nudi više od 2.500 proizvoda poznatih brendova. Njihove su cijene trajno snižene uz garanciju od šest mjeseci da će ostati na istoj razini tijekom definiranog razdoblja.

Takav pristup kupcima donosi predvidljivost. Lakše je planirati kućni budžet kad znate da osnovne namirnice ili omiljeni proizvodi neće neočekivano poskupjeti već pri sljedećoj kupnji. Upravo ta sigurnost mnogima je jednako važna kao i sama visina popusta.

Foto: shutterstock

Blokirane cijene - dodatna zaštita kućnog budžeta od inflacije

Posljednjih godina kupci su postali posebno osjetljivi na povećanje cijena izazvanih inflacijom. Upravo zato dodatnu vrijednost predstavljaju blokirane cijene.

Više od 10.000 proizvoda u SPAR-u zadržalo je istu ili nižu cijenu u odnosu na 2. svibnja 2025. godine. Radi se o proizvodima poznatih proizvođača, ali i čak 70 % proizvoda S-BUDGET, čime kupci dobivaju dodatnu sigurnost pri svakoj kupnji.

Takva stabilnost posebno je važna kod proizvoda koji se svakodnevno nalaze u gotovo svakoj košarici. Kada kupci znaju da cijene ostaju stabilne, lakše planiraju tjedne i mjesečne kupnje te imaju veće povjerenje u vrijednost koju dobivaju.

Foto: Shutterstock

Povoljna kupnja nije odricanje, nego dobar izbor

Ušteda ne mora značiti odustajanje od omiljenih proizvoda niti smanjenje kvalitete. Naprotiv, uz dobro planiranje i korištenje različitih modela pogodnosti moguće je kupovati odgovorno, racionalno i pritom zadržati sve ono što je važno za svakodnevni život.

Na kraju, povoljna kupnja nije pitanje sreće. Ona počinje dobrim planom, jasnim informacijama i odabirom trgovine koja kupcima nudi više načina da uštede - danas, ali i pri svakoj sljedećoj kupnji.