Kako najbrže organizirati ormar: Jeste li čuli za metodu KonMari?

Ako svakog jutra provedete previše vremena ispred ormara tražeći što odjenuti - niste jedini. U ormarima često "čuvamo" odjeću koja čeka "poseban trenutak", traperice u koje ćemo "stati kad smršavimo", a ima tu i mnogo nostalgičnih komada, poput karirane košulje iz pankerskih dana, kaubojskih čizama i ljetnih krpica koje smo jedanput ili nijedanput odjenuli...

Osim što je pretrpane police i ormare ružno vidjeti, nesvjesno nas potiču na impulzivnu kupnju jer "nemamo što obući".

Pretrpani, razbacani ormari djeluju i na naše mentalno zdravlje. Naime, Psychology Today piše kako nered povećava stres i anksioznost, a organiziran prostor olakšava svakodnevicu i pridonosi boljemu mentalnom zdravlju.

Zato, da bi naša modna svetišta izgledala manje kao skladišta, rodila se metoda KonMari, koja je izazvala velik interes i popularnost - jer funkcionira. Istraživanje objavljeno u znanstvenom časopisu Journal of Sustainability Research pokazalo je da metoda KonMari pospješuje organizaciju i smanjuje impulzivnu kupnju s 50% na čak 2%.

Slijedite ovih pet koraka metode KonMari i pretvorite svoj ormar u apoteku.

1. Priprema prije akcije

Kao što nijedan trening ne počinje bez zagrijavanja, tako ni pospremanje ne bi smjelo početi bez plana. Jasno definirajte cilj (npr. više prostora, manje stresa ujutro), pripremite vreće ili kutije za sortiranje, ogledalo za isprobavanje te odvojite dovoljno vremena za cijeli proces.

2. Ispraznite cijeli ormar

Izvadite baš sve – od vješalica do ladica – i složite odjeću na krevet ili pod kako biste imali potpun pregled. Tek kad je sve pred vama, postaje jasno koliko toga zapravo imate… i koliko dugo neke stvari samo zauzimaju prostor.

3. Komad po komad

Svaki odjevni predmet uzmite u ruke i iskreno se zapitajte: nosim li ovo? Volim li ovo? Odgovara li mi i dalje – stilom, krojem, osjećajem? Ovo je ključno za donošenje odluka koje donose dugoročnu promjenu.

4. Podjela u tri kategorije

Odjeću razvrstajte ovako:

Zadržati – nosite, volite, odgovara vam.

Proslijediti – očuvano, ali više nije za vas. Idealno za donaciju ili prodaju.

Zbrinuti – oštećeni, dotrajali komadi koje treba reciklirati na odgovoran način.

5. Organizirajte s namjerom

Kad ste sve razvrstali, vrijeme je za novu organizaciju. Metoda KonMari preporučuje okomito slaganje odjeće (umjesto gomilanja na hrpama), grupiranje po boji i funkciji te korištenje vješalica samo za određene komade poput haljina, sakoa i jakni. Ključ je – preglednost i lako održavanje.

Kad ste uredili ormar, pokušajte održavati ravnotežu. Sezonski pregledi garderobe, promišljena kupnja i povremena reorganizacija pomoći će da prostor ostane čist i funkcionalan. Svaki novi komad neka ima svoje mjesto, ali i svrhu.

A što sa stvarima koje više ne trebate?

Ako ste nakon čišćenja ostali s hrpom odjeće koja vam više ne treba, umjesto bacanja razmislite o novoj prilici. S obzirom na to da živimo u vremenu u kojem se gotovo sve može obaviti online, nije potrebno organizirati rasprodaju u dvorištu. Na platformama kao što je Njuškalo prodaju možete dogovoriti iz udobnosti doma, uz sigurnu naplatu i organiziranu dostavu.

Štoviše, opcija PayProtect omogućuje sigurnu kupoprodaju bez razmjene osobnih podataka. Kupac plaća izravno preko platforme, a novac se čuva dok ne potvrdi da je predmet stigao u opisanom stanju. Dodatnu sigurnost pruža i jamstvo povrata novca, što je inače standardna praksa samo kod online shopova. Čak se i najveći skeptici prema online kupnji mogu osjećati sigurno.

Zašto bacati robu kad ono što vama više ne treba može bezbrižno pronaći put do novog vlasnika?!