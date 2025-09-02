Kako probuditi ili vratiti motivaciju za sport? Evo što roditelji mogu učiniti

Roditelji često uspoređuju svoje djetinjstvo s onim svoje djece. Prijašnje generacije igrale su nogomet, graničara, gumi-gumi i ledene babe, a danas se djeca radije druže online, igraju videoigre ili komuniciraju preko raznih aplikacija. Ova međugeneracijska razlika posebno se vidi u količini i kontinuitetu fizičke aktivnosti. Današnja djeca, nažalost, mnogo se manje kreću te lakše odustaju od sporta.

Podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo potvrđuju ovu tendenciju. Školarci od 8 godina u prosjeku se bave sportom ili plesom 2,9 sati tjedno, što je manje od 25 minuta na dan. K tome, svako četvrto dijete uopće nije fizički aktivno. Kad je riječ o srednjoškolcima, rezultati Europske zdravstvene ankete u Hrvatskoj pokazali su da samo 17,9% mladih u dobi od 15 do 17 godina redovito vježba ili se rekreira.

Situacija nije drugačija niti u drugim zemljama Europske unije. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorava kako je čak 81% djece i mladih fizički neaktivno.

Foto: Shutterstock

Kad znamo da redovita fizička aktivnost pozitivno utječe na gotovo sve aspekte ljudskog zdravlja - jača srce, pluća i mišiće, čime se smanjuje rizik od kroničnih bolesti, poput dijabetesa i srčanih bolesti, te smanjuje stres, u ovoj epohi turbulencija i nesigurnosti - ovakvi podaci "zovu na uzbunu".

Mentalno zdravlje mladih sve je više ugroženo, pa je važno istaknuti koliko je kretanje ključno za bolje raspoloženje, veću koncentraciju i samopouzdanje. Posebno danas, kad prosječni raspon pažnje pripadnika generacije Z iznosi samo osam sekundi - što je čak sekundu manje od zlatne ribice! Naime, u posljednja dva desetljeća koncentracija je pala s 12 na 8,25 sekundi.

Foto: Sport Vision

Što se događa s motivacijom u pubertetu?

Istraživanje objavljeno u znanstvenom časopisu Medicine & Science in Sports & Exercise potvrđuje da se tijekom puberteta fizička aktivnost kod djece i adolescenata naglo smanjuje. U toj dobi djeca sve rjeđe doživljavaju sport kao izvor zabave i užitka, a sve češće ga povezuju s izgledom, društvenim statusom ili mišljenjem vršnjaka. Također, školske obaveze i nesigurnost vezana za vlastito tijelo dodatno pojačavaju pritisak. Sve to dovodi do situacije u kojoj im sport postaje obaveza a ne zadovoljstvo. Tako u razdoblju u kojem im fizička aktivnost najviše treba, zbog zdravlja, samopouzdanja i razvoja, njihova motivacija slabi.

Foto: Shutterstock

Potvrđuje nam to i Sanja, čija su djeca odmalena vrlo aktivna u spotu, sin trenira judo a kći odbojku.

- S početkom srednje škole kći je počela negodovati zbog količine treninga koji su joj, uz školske obveze, oduzimali većinu slobodnog vremena. Kada dijete od 15 godina trenira svaki dan, vikendom igra utakmice i nema vremena za prijatelje, počinje gubiti interes za sport. Premda je Mija oduvijek obožavala odbojku, motivacija je počela kopnjeti - opisala nam je mama Sanja.

- Djeca su danas pod velikim pritiskom, od njih se očekuje da budu savršeni u svemu što rade. Sport, koji bi im trebao biti 'ispušni ventil', postaje ozbiljna obaveza koja ne tolerira rođendane, maturalce, a pritisak iz kluba na rezultat je prevelik - smatra Sanja.

Kako zadržati mlade u sportu?

Bez obzira na to je li vaše dijete osnovnoškolac ili srednjoškolac, postoje neka općenita pravila koja bi mogla pomoć i motivirati dijete da se bavi sportom ili da ne odustaje od aktivnosti.

1. Primjerom do cilja

Utjecaj roditelja na djecu je velik. Osim što ih djeca pozorno promatraju, ona ih nastoje kopirati u svemu što rade. Ako roditelj čita knjigu svaku večer, velika je vjerojatnost da će im se mališani pridružiti. Isti je slučaj i s vježbanjem, odnosno fizičkim aktivnostima. Lakše će ih poslušati ako vide da i oni vode zdrav sportski život.

2. Potpora, a ne pritisak

Jedno je poticati, a drugo prisiljavati djecu na sport. Naravno, treba ih motivirati i savjetovati, ali konstantno komentiranje, prigovaranje i tjeranje samo će ih dodatno obeshrabriti. Sportska aktivnost prije svega mora biti zabava, a ne nova obveza i opterećenje za dijete.

Foto: Shutterstock

3. Važnost samostalnog odabira

Ne mora svako dijete biti Luka Modrić ili Janica Kostelić. Premda su neki sportovi unosniji od drugih, važno je naći onaj u kojem će dijete uživati. Ako roditelj ima afinitet prema jednom sportu, a dijete prema drugom, važno je podržati djetetov izbor. Davanje mogućnosti samostalnog odabira aktivnosti stvara veći interes i motivaciju za nastavak.

4. Podrška u teškim trenucima

Neizbježno je da će doći trenutak teškog poraza, loše forme, loših rezultata ili zasićenosti. Roditelji tad imaju ključnu ulogu u pružanju ohrabrenja. Ponekad je potrebna samo mala potpora i dobar savjet kako bi se ponovno probudila motivacija. Djetetu treba objasniti da je sve to dio procesa i da jedan loš dan ne mora značiti da treba odustati od svega.

5. Aktivno uključivanje

Iako je potpora ključna, jednako je važna uključenost u djetetovu aktivnost. Učenje o sportu, praćenje utakmica i natjecanja pokazuje da je roditelju zaista stalo.

Foto: Sport Vision

Kako bi djeca ostala motivirana za kretanje i tjelesnu aktivnost, ključno je da se osjećaju dobro u vlastitoj koži - da prihvaćaju sebe, svoje tijelo i da imaju pozitivan doživljaj vlastitog izgleda. Upravo zato pažljiv odabir odjeće i sportske opreme može imati velik utjecaj na njihovo samopouzdanje. Kad se dijete osjeća ugodno i zadovoljno u onome što nosi, lakše će se opustiti, sudjelovati u aktivnostima i istinski uživati.

