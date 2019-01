Kako spriječiti skupljanje i rastezanje omiljene odjeće?

Iako pažljivo čitate etikete i slijedite preporuke za pranje i sušenje, odjeća se ponekad svejedno stisne ili rastegne. Razlog tomu najčešće je već u samoj proizvodnji. Naime, vrsta vlakna, način tkanja i sama tehnika kojom se odjeća šije mogu utjecati na to kako će ona izgledati nakon nošenja i pranja. Svaka vrsta vlakna reagira drukčije. Prirodna vlakna poput vune i pamuka više će se rastegnuti nego umjetna kao što su poliester, akril ili najlon. Isto je i s načinom tkanja - gusto tkana odjeća manje će se rastezati od rjeđe tkane. Ipak, djelomično možete smanjiti mogućnost da vaša odjeća promjeni formu uz malo više pažnje pri pranju i sušenju.

Što napraviti?

Uvijek čitajte upute o održavanju na etiketama i pridržavajte ih se. Važno je na kojoj se temperaturi i ciklusu pranja pojedini komad odjeće pere, ali i kako se suši. Primjerice, hladna ili topla voda možda neće spriječiti baš svako skupljanje odjeće, ali napravit će manje štete nego vruća voda. Isto tako, kraći ciklus pranja ili ručno pranje odjeće sačuvat će formu vaše omiljene bluze ili hlača, a sušilicu pak valja potpuno izbjegavati. U njoj sušite ručnike, krpe i posteljinu, ali odjeću radije objesite na stalak ili uže za sušenje rublja. Sušenje na zraku ipak je najnježnije prema vašoj odjeći i spriječit će njezino skupljanje. Veste i pulovere koji se od težine mogu "rastegnuti" prilikom sušenja najbolje je poleći na ravnu površinu i tako ih pustiti da se osuše kako ne bi promijenili formu.

Želite li općenito očuvati izgled vunenih pulovera, šalova i kapa te druge osjetljive odjeće, pri pranju koristite deterdžent namijenjen takvim tkaninama. Primjerice, Perwoll Wool & Delicates specijalni je deterdžent za njegu vlakana i mekoću vunenih i osjetljivih tkanina pa će sačuvati vaše omiljene komade od promjena. Za odjeću sklonu stvaranju "mucica" postoji i Perwoll Care & Repair s obnavljajućim efektom koji sprječava stvaranje čvorića i paperja. Takvi specijalizirani deterdženti bit će nježniji prema vašem rublju i bolje će djelovati od onih koji nisu namijenjeni pojedinim tkaninama.

Međutim, bez obzira na to koji deterdžent koristili, izbjegavajte često pranje odjeće ako baš nije potrebno. Uprljate li majicu ili suknju kakvom manjom mrljom, pokušajte ju oprati ručno. Pritom tretirajte samo taj umrljani dio pa neće biti potrebe da inače čist komad odjeće stavljate u perilicu. Tako ćete izbjeći skupljanje ili rastezanje rublja do kojeg najčešće dolazi upravo u pranju.

Kako rastegnuti odjeću nakon skupljanja?

Dakle, s obzirom na to da do skupljanja odjeće dolazi kada se vlakna stisnu uslijed pranja ili sušenja, potrebno je opet ih rastegnuti kako bi se (u najboljem slučaju) vratila u prvotnu formu. Evo kako to učiniti:

napunite umivaonik ili sudoper toplom vodom u vodu ulijte malo dječjeg šampona i promućkajte potopite u vodi komad odjeće koji želite rastegnuti dok ne bude potpuno mokar (dječji šampon opustit će vlakna odjeće) lagano ocijedite višak vode iz komada odjeće i rastegnite ga na ručnik zarolajte ga u ručnik kako bi upio višak vlage odmotajte ručnik i maknite ga; na drugi, suhi ručnik ponovno rasprostrite komad odjeće i počnite ga nježno rastezati u svim smjerovima kada ga vratite u prvotni oblik, ostavite ga tako da se suši

U videu možete pogledati kako to treba napraviti:

Obrnuta situacija

Želite li pak stisnuti odjeću koja se rastegnula, to je već teži pothvat. Ono što možete učiniti jest oprati odjeću u perilici na visokoj temperaturi, staviti u sušilicu (također na visoku temperaturu) i nadati se da će se dovoljno stisnuti. Ako se nedovoljno stisne, ponovite postupak, no ne očekujte previše. Najvjerojatnije se više neće stisnuti jer je materijal takav kakav jest. U svakom slučaju, vrijedi pokušati.

