Svake smo godine u potrazi za novim idejama kako ukrasiti bor, a sudeći prema fotografijama kojima su influencerice već sad preplavile Instagram, ali i objavama na Pinterestu, nekoliko je glavnih smjernica. Među njima ćete sigurno pronaći nešto po svom guštu.

1. Tamne i zagasite boje u kombinaciji sa zlatnom i srebrnom

Neki vole šareno i kičasto, a neki su ljubitelji elegantnog i glamuroznog. Za one koji se svrstavaju u drugu skupinu, bor s nepogrešivom kombinacijom zlatne i srebrne idealan je odabir. Ove godine posebno su popularne crne kuglice i one boje mente. Uz dodatne staklene i svjetlucave ornamente te ukrase zagasitih boja u vašem domu će se pojaviti čudesna zimska idila.

Također možete napraviti verziju s bakrenim elementima, što je odlično rješenje za one koji posjeduju bijelo božićno drvce jer se na njemu srebrna neće pretjerano isticati. Kako su u trendu metalne i zagasite boje, koje god odaberete, nećete pogriješiti. I mali savjet za kićenje: krenite od velikih dekoracija te kombinirajte različite veličine, oblike i dizajn.

2. Minimalistički ukrasi, lampice i prirodni tonovi

Za one koji vole jednostavnost, ove dekorativne ideje dokaz su da možete ukrasiti bor, a da ne potrošite mnogo novca ili vremena. Minimalistički okićeno drvce možda nekima zvuči kao da nije u božićnom duhu, ali ono itekako šalje blagdansku poruku.

Postoje razne varijante, od malog bora s jednobojnim lampicama, ukrasima od drva (koji vuku na skandinavski „đir“) i keramike u neutralnoj paleti boja, do visokog i uskog drvca ukrašenog samo svjećicama i ponekom pahuljom. Neizostavna je i klasična crno-bijela kombinacija ornamenata kao predstavnica tradicionalnih boja minimalističkog stila. Poanta svega je „keep it simple“, a kako ćete to postići, samo je na vama.

3. Grinch koji krade kuglice oduševit će najmlađe

Svake godine zna se što se gleda od filmskih hitova koji nas podsjećaju na djetinjstvo. Među njima je i „Kako je Grinch ukrao Božić“, a ovogodišnji trend inspiriran je upravo njegovim glavnim likom. Možete sami napraviti kuglice s njegovim mrkim licem, napuniti obične plastične ukrase zelenim i šarenim bombonima, a poseban hit je velika Grinch lutka zavučena iza bora koja krade božićne ukrase.

Za one odvažnije, cijelo stablo možete preoblikovati u grinchovski stil. Najznamenitiji je visoki, mršavi zimzeleni bor namotan žicom i teškim ukrasima koji vise sa zakrivljenog vrha. Čudnog, ali posebnog izgleda, ovo Grinch stablo zapravo šalje poruku kako Božić nije samo dijeljenje darova.

4. Snježni bor za one koji i ove godine sanjaju o bijelom Božiću

Snježnog pokrivača još nema ni u vremenskim prognozama, ali tko kaže da sami ne možete napraviti bijeli Božić? Mali odmak od klasičnog zelenog bora je bijeli, koji već dugi niz godina možemo vidjeti u domovima. Velika je dvojba treba li ga okititi šarenim ornamentima kako bi se stvorio kontrast ili bi ipak trebalo odabrati svjetlije i zagasitije boje. Međutim, koju god verziju da odaberete, neće vam biti žao.

Ono je prazno platno, a ukrasiti ga možete kako vam srce poželi - kuglicama u bojama, crvenim mašnicama ili lampicama. Ako nemate bijeli bor, vrlo jednostavno i zelenome možete dati snježni izgled. Dekorirajte ga snijegom u spreju, nabacajte pahuljaste vijence, kuglice pastelne boje i šišarke te stvorite zimsku idilu u svojem domu.

5. Nostalgični vintage look

Retro stil vrlo je bogat i raskošan te nas podsjeća na to kako smo kitili drvca dok smo bili djeca. U ovom dekoriranju ne morate se bojati da ćete pretjerati s ukrasima – što više, to bolje. Figurice Djeda Mraza, mašnice, šišarke, anđeli, zvonca, šarene kuglice te vijenci na perle i šljokice u svakom od nas pobudit će nostalgiju.

Ako ste ljubitelji klasičnog i tradicionalnog, onda vratite vintage look u svoj dom. I ne zaboravite veliku zvijezdu na vrhu bora. Tko je stavlja kod vas?

